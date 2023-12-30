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Полиция Крыма изъяла из оборота более 140 кг наркотиков в 2023 году
Полиция Крыма изъяла из оборота более 140 кг наркотиков в 2023 году - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Полиция Крыма изъяла из оборота более 140 кг наркотиков в 2023 году
В Крыму в 2023 году возбуждено более двух тысяч уголовных дел о незаконном обороте наркотиков, каждое второе касается сбыта, из оборота изъято свыше 140 кг... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T20:07
2023-12-30T20:07
2023-12-30T18:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в 2023 году возбуждено более двух тысяч уголовных дел о незаконном обороте наркотиков, каждое второе касается сбыта, из оборота изъято свыше 140 кг наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.В результате следственных действий раскрыто 640 тяжких и особо тяжких наркопреступлений. По данным полиции, 125 преступлений были совершенны в организованных формах, из них десять – в составе организованных групп и два – преступным сообществом.В ходе мероприятий правоохранители изъяли из незаконного оборота свыше 140 кг наркотических средств и психотропных веществ, также удалось предотвратить поступление в оборот 50 тысяч доз синтетических наркотиков.Ранее сообщалось, что украинские наркодельцы создали на территории России целую сеть "предприятий" по производству и распространению наркотических средств – сотрудники МВД РФ накрыли банду. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин под наркотиками угнал авто и чуть не сбил детей на остановке "Закладчик" наркотиков в Севастополе отправится в колонию строгого режима Кокаин для Евросоюза: в Москве изъяли 673 килограмма наркотика
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мвд по республике крым, наркотики, новости крыма, общество, закон и право, преступность, крым
Полиция Крыма изъяла из оборота более 140 кг наркотиков в 2023 году
Более 2 тысяч уголовных дел об обороте наркотиков возбуждено в Крыму за 2023 год – МВД