https://crimea.ria.ru/20231220/kokain-dlya-evrosoyuza-v-moskve-izyali-673-kilogramma-narkotika-1133674832.html
Кокаин для Евросоюза: в Москве изъяли 673 килограмма наркотика
Кокаин для Евросоюза: в Москве изъяли 673 килограмма наркотика - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Кокаин для Евросоюза: в Москве изъяли 673 килограмма наркотика
В Москве изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина на сумму до 6,5 миллиарда рублей, предназначавшегося для переправки в Евросоюз. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T10:54
2023-12-20T10:54
2023-12-20T11:05
новости
москва
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
наркотики
европейский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/14/1133675368_1:0:1439:809_1920x0_80_0_0_6d126757e052c5bf7552a298c3db1ffe.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Москве изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина на сумму до 6,5 миллиарда рублей, предназначавшегося для переправки в Евросоюз. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.Силовики установили двоих граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения "наркоакции". Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в Россию особо крупной партии кокаина и ее транспортировке к месту контрабандного вывоза в государства ЕС. Для осуществления задуманного курьеры арендовали на подставное лицо транспорт, а также имели при себе поддельные паспорт и водительское удостоверение.При задержании с поличным у членов преступной группы изъяли 673 килограмма кокаина, оптовая стоимость которого на черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей. При этом розничный сбыт, по данным ФСБ, мог принести наркосиндикату не менее 6,5 миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин под наркотиками угнал авто и чуть не сбил детей на остановкеСбыл килограмм наркотиков – крымчанин предстанет перед судомЖитель Крыма сядет на 8 лет за килограмм марихуаны
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/14/1133675368_180:0:1259:809_1920x0_80_0_0_a64fd0461aae5219e6239d5e102ec6e8.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, москва, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), наркотики, европейский союз
Кокаин для Евросоюза: в Москве изъяли 673 килограмма наркотика
В Москве пресекли попытку провоза в Евросоюз 673 килограммов латиноамериканского кокаина
10:54 20.12.2023 (обновлено: 11:05 20.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Москве изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина на сумму до 6,5 миллиарда рублей, предназначавшегося для переправки в Евросоюз. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.
"Пресечена очередная попытка международной преступной группировки использовать территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. Зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина", – говорится в сообщении.
Силовики установили двоих граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения "наркоакции". Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в Россию особо крупной партии кокаина и ее транспортировке к месту контрабандного вывоза в государства ЕС. Для осуществления задуманного курьеры арендовали на подставное лицо транспорт, а также имели при себе поддельные паспорт и водительское удостоверение.
При задержании с поличным у членов преступной группы изъяли 673 килограмма кокаина, оптовая стоимость которого на черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей. При этом розничный сбыт, по данным ФСБ, мог принести наркосиндикату не менее 6,5 миллиарда рублей.
"Следственным управлением ФСБ России в отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Российское уголовное законодательство предусматривает в качестве наказания за совершенное преступление вплоть до пожизненного лишения свободы", – заключили в ФСБ.
Читайте также на РИА Новости Крым: