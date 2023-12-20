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Кокаин для Евросоюза: в Москве изъяли 673 килограмма наркотика

Кокаин для Евросоюза: в Москве изъяли 673 килограмма наркотика - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Кокаин для Евросоюза: в Москве изъяли 673 килограмма наркотика

В Москве изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина на сумму до 6,5 миллиарда рублей, предназначавшегося для переправки в Евросоюз. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T10:54

2023-12-20T10:54

2023-12-20T11:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Москве изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина на сумму до 6,5 миллиарда рублей, предназначавшегося для переправки в Евросоюз. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает РИА Новости.Силовики установили двоих граждан России, прибывших в Московский регион из приграничных субъектов специально для проведения "наркоакции". Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в Россию особо крупной партии кокаина и ее транспортировке к месту контрабандного вывоза в государства ЕС. Для осуществления задуманного курьеры арендовали на подставное лицо транспорт, а также имели при себе поддельные паспорт и водительское удостоверение.При задержании с поличным у членов преступной группы изъяли 673 килограмма кокаина, оптовая стоимость которого на черном рынке превышает 2,5 миллиарда рублей. При этом розничный сбыт, по данным ФСБ, мог принести наркосиндикату не менее 6,5 миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин под наркотиками угнал авто и чуть не сбил детей на остановкеСбыл килограмм наркотиков – крымчанин предстанет перед судомЖитель Крыма сядет на 8 лет за килограмм марихуаны

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2023

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новости, москва, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), наркотики, европейский союз