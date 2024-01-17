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Круги по воде: приведет ли ближневосточный накал к Третьей мировой - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Круги по воде: приведет ли ближневосточный накал к Третьей мировой
Круги по воде: приведет ли ближневосточный накал к Третьей мировой - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Круги по воде: приведет ли ближневосточный накал к Третьей мировой
Ситуация на Ближнем Востоке обостряется крайне стремительно и внушает опасения, но все же пока процессы контролируются, и глобальный общемировой конфликт сейчас РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T14:04
2024-01-17T14:16
эксклюзивы риа новости крым
йемен
военная операция сша и великобритании в йемене
ближний восток
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Ситуация на Ближнем Востоке обостряется крайне стремительно и внушает опасения, но все же пока процессы контролируются, и глобальный общемировой конфликт сейчас маловероятен. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко, комментируя ракетный удар Ирана по территории Пакистана.Накануне вооруженные силы Ирана нанесли удары баллистическими ракетами по основной базе группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") в Пакистане. Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.Неожиданный ход"Удар по территории Пакистана со стороны Ирана - неожиданный ход, особенно на фоне того, что одновременно Тегеран нанес ракетные удары по американским объектам на территории Ирака и Сирии. С военной точки зрения это говорит об уверенности Ирана. О том, что у него есть оружие значительной дальности и точности. Тегеран это демонстрирует", - констатирует Холенко.Такая демонстрация происходит на фоне поддержки Тегераном обстреливаемых американцами йеменских хуситов. Впрочем, ближневосточный регион "пожароопасен" в целом - в этой части планеты перемешаны многолетние территориальные, межконфессиональные, племенные и другие конфликты. К взаимоотношениям Ирана и Пакистана это тоже относится, напоминает эксперт. В этой сложной обстановке "спичкой" стала война Израиля в Газе.Будет ли Третья мировая война"Конкретный ракетный обстрел Пакистана, конечно, не может спровоцировать начало Третьей мировой войны. А вот комплекс происходящего, скорость обострения в начале 2024 года, сама логика американских сил и их натовских марионеток, не говоря уже о марионетках украинских, - все это внушает опасения", - признается военный эксперт.Однако говорить о начале Третьей мировой войны, по его мнению, преждевременно.Ничего хорошего для КиеваЕсли связывать происходящее на Ближнем Востоке с Украиной, все это гарантирует дальнейшее снижение военной и финансовой помощи киевскому режиму со стороны Запада, убежден эксперт."Даже при том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг на форуме в Давосе призвал европейцев инвестировать в Украину, при этом всем украинский вопрос по значимости отодвигается. Это не предвещает ничего хорошего киевскому режиму. А вот у России, как раз, все хорошо. И это официально признал тот же Столтенберг: российские войска наступают на разных участках фронта", - констатировал эксперт.Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что на сегодняшний день мир максимально приблизился к началу Третьей мировой войны, а также выразил уверенность в своей способности ее предотвратить. Он также заявил, что при президентстве Джо Байдена США стали "слабым и неэффективным государством", с которым не считаются на мировой арене, а Третья мировая война в случае ее развязывания будет отличаться от двух предыдущих мировых войн и "станет гораздо масштабнее". Читайте также на РИА Новости Крым:Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер СловакииВ Совфеде назвали цель статьи о "нападении" России на НАТОЭскалация в Йемене выгодна только двум странам – эксперт
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йемен, военная операция сша и великобритании в йемене, ближний восток, в мире, безопасность, политика, сша, нато, россия, украина, обострение ситуации в израиле, израиль, сектор газа, александр хроленко, иран, пакистан
Круги по воде: приведет ли ближневосточный накал к Третьей мировой

Ситуация на Ближнем Востоке быстро обостряется и внушает опасения – военный эксперт

14:04 17.01.2024 (обновлено: 14:16 17.01.2024)
 
© AFPЙеменские солдаты
Йеменские солдаты
© AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Ситуация на Ближнем Востоке обостряется крайне стремительно и внушает опасения, но все же пока процессы контролируются, и глобальный общемировой конфликт сейчас маловероятен. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко, комментируя ракетный удар Ирана по территории Пакистана.
Накануне вооруженные силы Ирана нанесли удары баллистическими ракетами по основной базе группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") в Пакистане. Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.

Неожиданный ход

"Удар по территории Пакистана со стороны Ирана - неожиданный ход, особенно на фоне того, что одновременно Тегеран нанес ракетные удары по американским объектам на территории Ирака и Сирии. С военной точки зрения это говорит об уверенности Ирана. О том, что у него есть оружие значительной дальности и точности. Тегеран это демонстрирует", - констатирует Холенко.
Такая демонстрация происходит на фоне поддержки Тегераном обстреливаемых американцами йеменских хуситов. Впрочем, ближневосточный регион "пожароопасен" в целом - в этой части планеты перемешаны многолетние территориальные, межконфессиональные, племенные и другие конфликты. К взаимоотношениям Ирана и Пакистана это тоже относится, напоминает эксперт. В этой сложной обстановке "спичкой" стала война Израиля в Газе.

"Американские источники говорят об опасениях США, что война Израиля в секторе Газа постепенно методом ступенчатой эскалации затронет соседние страны, - это мы и наблюдаем. Мы видим, что постепенно эта раскачка происходит, из Газы ситуация постепенно переходит на территорию Йемена, Ливана, Пакистана. Круги расходятся по воде", - говорит Хроленко.

Будет ли Третья мировая война

"Конкретный ракетный обстрел Пакистана, конечно, не может спровоцировать начало Третьей мировой войны. А вот комплекс происходящего, скорость обострения в начале 2024 года, сама логика американских сил и их натовских марионеток, не говоря уже о марионетках украинских, - все это внушает опасения", - признается военный эксперт.
Однако говорить о начале Третьей мировой войны, по его мнению, преждевременно.
"Многое настораживает, но все же пока процессы контролируются. Даже при всей деградации интеллектуального потенциала НАТО и Вашингтона, все-таки они не хотели бы расстаться с жизнью. А Третья мировая для США и стран НАТО была бы фатальной: кто-то на Земле останется, но точно не они. Это сдерживающий фактор. Поэтому американские ракеты летят только в сторону "бойцов в тапках". Раньше это были талибы, теперь хуситы, но в серьезные конфликты напрямую США и НАТО влезать боятся и действуют по своей любимой схеме через прокси-силы", - отмечает Хроленко.

Ничего хорошего для Киева

Если связывать происходящее на Ближнем Востоке с Украиной, все это гарантирует дальнейшее снижение военной и финансовой помощи киевскому режиму со стороны Запада, убежден эксперт.
"Даже при том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг на форуме в Давосе призвал европейцев инвестировать в Украину, при этом всем украинский вопрос по значимости отодвигается. Это не предвещает ничего хорошего киевскому режиму. А вот у России, как раз, все хорошо. И это официально признал тот же Столтенберг: российские войска наступают на разных участках фронта", - констатировал эксперт.
Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что на сегодняшний день мир максимально приблизился к началу Третьей мировой войны, а также выразил уверенность в своей способности ее предотвратить. Он также заявил, что при президентстве Джо Байдена США стали "слабым и неэффективным государством", с которым не считаются на мировой арене, а Третья мировая война в случае ее развязывания будет отличаться от двух предыдущих мировых войн и "станет гораздо масштабнее".
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЙеменВоенная операция США и Великобритании в ЙеменеБлижний ВостокВ миреБезопасностьПолитикаСШАНАТОРоссияУкраинаОбострение ситуации в ИзраилеИзраильСектор ГазаАлександр ХроленкоИранПакистан
 
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