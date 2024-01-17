https://crimea.ria.ru/20240117/krugi-po-vode-privedet-li-blizhnevostochnyy-nakal-k-tretey-mirovoy-1134258211.html

Круги по воде: приведет ли ближневосточный накал к Третьей мировой

Круги по воде: приведет ли ближневосточный накал к Третьей мировой - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Круги по воде: приведет ли ближневосточный накал к Третьей мировой

Ситуация на Ближнем Востоке обостряется крайне стремительно и внушает опасения, но все же пока процессы контролируются, и глобальный общемировой конфликт сейчас РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T14:04

2024-01-17T14:04

2024-01-17T14:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Ситуация на Ближнем Востоке обостряется крайне стремительно и внушает опасения, но все же пока процессы контролируются, и глобальный общемировой конфликт сейчас маловероятен. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко, комментируя ракетный удар Ирана по территории Пакистана.Накануне вооруженные силы Ирана нанесли удары баллистическими ракетами по основной базе группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") в Пакистане. Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.Неожиданный ход"Удар по территории Пакистана со стороны Ирана - неожиданный ход, особенно на фоне того, что одновременно Тегеран нанес ракетные удары по американским объектам на территории Ирака и Сирии. С военной точки зрения это говорит об уверенности Ирана. О том, что у него есть оружие значительной дальности и точности. Тегеран это демонстрирует", - констатирует Холенко.Такая демонстрация происходит на фоне поддержки Тегераном обстреливаемых американцами йеменских хуситов. Впрочем, ближневосточный регион "пожароопасен" в целом - в этой части планеты перемешаны многолетние территориальные, межконфессиональные, племенные и другие конфликты. К взаимоотношениям Ирана и Пакистана это тоже относится, напоминает эксперт. В этой сложной обстановке "спичкой" стала война Израиля в Газе.Будет ли Третья мировая война"Конкретный ракетный обстрел Пакистана, конечно, не может спровоцировать начало Третьей мировой войны. А вот комплекс происходящего, скорость обострения в начале 2024 года, сама логика американских сил и их натовских марионеток, не говоря уже о марионетках украинских, - все это внушает опасения", - признается военный эксперт.Однако говорить о начале Третьей мировой войны, по его мнению, преждевременно.Ничего хорошего для КиеваЕсли связывать происходящее на Ближнем Востоке с Украиной, все это гарантирует дальнейшее снижение военной и финансовой помощи киевскому режиму со стороны Запада, убежден эксперт."Даже при том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг на форуме в Давосе призвал европейцев инвестировать в Украину, при этом всем украинский вопрос по значимости отодвигается. Это не предвещает ничего хорошего киевскому режиму. А вот у России, как раз, все хорошо. И это официально признал тот же Столтенберг: российские войска наступают на разных участках фронта", - констатировал эксперт.Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что на сегодняшний день мир максимально приблизился к началу Третьей мировой войны, а также выразил уверенность в своей способности ее предотвратить. Он также заявил, что при президентстве Джо Байдена США стали "слабым и неэффективным государством", с которым не считаются на мировой арене, а Третья мировая война в случае ее развязывания будет отличаться от двух предыдущих мировых войн и "станет гораздо масштабнее". Читайте также на РИА Новости Крым:Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер СловакииВ Совфеде назвали цель статьи о "нападении" России на НАТОЭскалация в Йемене выгодна только двум странам – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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