https://crimea.ria.ru/20240117/glavnye-novosti-kryma-17-yanvarya-1134270966.html

Главные новости Крыма: 17 января

Главные новости Крыма: 17 января - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Главные новости Крыма: 17 января

Движение по Крымскому мосту перекрывали дважды за день, в Севастополе звучала сирена ракетной опасности. В крымском поселке из-за опасности обвалов закрыли... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T21:44

2024-01-17T21:44

2024-01-17T21:48

главное за день

новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

ялта

симферополь

погода в крыму

крымская погода

штормовое предупреждение

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1c/1133140021_0:413:768:845_1920x0_80_0_0_90b3627c55406a4aca858d9b88ff8eab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту перекрывали дважды за день, в Севастополе звучала сирена ракетной опасности. В крымском поселке из-за опасности обвалов закрыли часть набережной. В Ялте в новогодние праздники отдохнули более 100 тысяч туристов. Названы места для омовения на Крещенские купания в Крыму и Севастополе. На полуостров идет непогода: МЧС предупреждает о похолодании и шквалистом ветре, коммунальщики переходят в режим круглосуточных дежурств. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крымский мост перекрывали дваждыМостовой переход через Керченский пролив дважды перекрывали для движения транспорта вечером в среду: в 16:42 и 18:14. Также в Севастополе звучала воздушная тревога. В Севастопольской бухте военные Черноморского флота применили табельные средства маскировки.В Крыму и Севастополе, так же, как и в других приграничных районах, действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Новогодний отдых в ЯлтеЗа период новогодних праздников в Ялте отдохнули более 100 тысяч туристов, это 61% от всех, кто приехал в Крым. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, загрузить здравницы на 65% помогли лояльные цены, акции и возможности зимнего оздоровления. Топовые отели были загружены еще больше – на 95%.В Симферополе прорвало теплотрассу: без тепла 30 домовНа улице Залесской в Симферополе произошел большой порыв теплотрассы."Авария произошла на сетях "Крымтеплокоммунэнерго". Ведутся работы", – сообщили в ЕДДС.Как уточнил директор теплоснабжающего предприятия Игорь Данилевич, авария произошла в ночь на 17 января – порыв на стальной трубе диаметром 273 мм. Без тепла оставались 30 жилых домов.На Крым и Севастополь идут снегопады и шквалистый ветерМЧС России по Крыму распространило штормовое предупреждение на 19 и 20 января."В Крыму ожидаются дожди, 20 января переходящие в мокрый снег, снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - сказано в сообщении.Дорожные службы Крыму перешли на усиленный режим работы из-за гололеда, сейчас на дорогах сохраняется опасная ситуация. В республиканском Минтрансе отметили, что за истекшие сутки на дороги было выведено более 160 единиц специализированной техники.В Севастополе на протяжении трех дней ожидается ухудшение погодных условий с усилением ветра до 20 м/с. Будет облачно, пройдут дожди.Крещенские купания в Крыму и Севастополе: места для омовения19 января в Крыму и Севастополе пройдут Крещенские купания. Список оборудованных мест, где будет обеспечено дежурство спасателей, сокрой помощи, полиции, а также организован горячий чай для окунающихся, - в подборке.В крымском поселке из-за опасности обвалов закрыли часть набережнойВ поселке Форос под Ялтой из-за опасности камнепадов закрыли часть набережной, сообщает официальный Telegram-канал Ялтинской городской администрации."Оградили сигнальными лентами часть набережной Фороса и проезд к этому участку. Из-за погодных условий на этой территории участились случаи обвалов", - сообщают в пресс-службе.

https://crimea.ria.ru/20240117/senator-otvetil-na-zayavlenie-generala-ssha-po-krymu-1134254489.html

https://crimea.ria.ru/20240117/v-krymu-otsenili-initsiativu-v-gd-peredat-teploseti-v-gossobstvennost-1134267579.html

https://crimea.ria.ru/20240117/intsident-s-rebenkom-v-shkole-dzhankoya---pravookhraniteli-raskryli-detali-1134256560.html

https://crimea.ria.ru/20240117/tayny-doma-stamboli-kogda-otkroyut-istoricheskuyu-dachu-v-feodosii-1134231547.html

крым

ялта

симферополь

крымский мост

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, ялта, симферополь, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, туризм в крыму, крымский мост, севастополь, крещение в крыму