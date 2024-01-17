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Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T17:07
2024-01-17T17:16
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Снимается запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.Ранее Развожаев сообщил, что в Севастопольской бухте военные применили средства маскировки.Отмена воздушной тревогиТолько после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
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воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма, атаки всу на крым, крым
Воздушную тревогу в Севастополе отменили

Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе

17:07 17.01.2024 (обновлено: 17:16 17.01.2024)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своих соцсетях.
Снимается запрет и на работу морского и наземного общественного транспорта – он прекращал движение на время воздушной тревоги.
Ранее Развожаев сообщил, что в Севастопольской бухте военные применили средства маскировки.

Отмена воздушной тревоги

Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.
Воздушная тревога в СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевНовости КрымаАтаки ВСУ на КрымКрым
 
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