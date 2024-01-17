Более 100 тысяч гостей приняла Ялта в новогодние праздники

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. За период новогодних праздников в Ялте отдохнули более 100 тысяч туристов. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Глава администрации отметила, что загрузить здравницы на 65% помогли лояльные цены, акции и возможности зимнего оздоровления. По информации Павленко, топовые отели были загружены еще больше – на 95%.И гостей, и ялтинцев привлекали прекрасная погода, новая иллюминация, ярмарка. Также глава администрации рассказала, что противоречивые отзывы были получены на организацию шашлыковых зон на набережной. Но все же большинство туристов отзывались положительно, подчеркнула Павленко.
И гостей, и ялтинцев привлекали прекрасная погода, новая иллюминация, ярмарка. Также глава администрации рассказала, что противоречивые отзывы были получены на организацию шашлыковых зон на набережной. Но все же большинство туристов отзывались положительно, подчеркнула Павленко.
"За такую организацию отдыха гости, что называется, голосовали кошельком – шашлыка за дни ярмарки съедено более 8 тонн. Благодарю каждого, кто выбрал наше направление для отдыха! Добро пожаловать в Ялту!️" – написала Павленко.
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