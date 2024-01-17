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Более 100 тысяч гостей приняла Ялта в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Более 100 тысяч гостей приняла Ялта в новогодние праздники
Более 100 тысяч гостей приняла Ялта в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Более 100 тысяч гостей приняла Ялта в новогодние праздники
За период новогодних праздников в Ялте отдохнули более 100 тысяч туристов. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T11:22
2024-01-17T11:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. За период новогодних праздников в Ялте отдохнули более 100 тысяч туристов. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Глава администрации отметила, что загрузить здравницы на 65% помогли лояльные цены, акции и возможности зимнего оздоровления. По информации Павленко, топовые отели были загружены еще больше – на 95%.И гостей, и ялтинцев привлекали прекрасная погода, новая иллюминация, ярмарка. Также глава администрации рассказала, что противоречивые отзывы были получены на организацию шашлыковых зон на набережной. Но все же большинство туристов отзывались положительно, подчеркнула Павленко.
https://crimea.ria.ru/20240111/skolko-passazhirov-privezli-v-krym-poezda-v-novogodnie-prazdniki-1134128353.html
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Более 100 тысяч гостей приняла Ялта в новогодние праздники

В Ялте в новогодние праздники отдохнули более 100 тысяч туристов

11:22 17.01.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. За период новогодних праздников в Ялте отдохнули более 100 тысяч туристов. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"В новогодние праздники средства размещения Ялты приняли более 110 тысяч гостей. Это 61% от всех, кто приехал в Крым (181,3 тысяч человек)", – написала в Telegram-канале Павленко.
Глава администрации отметила, что загрузить здравницы на 65% помогли лояльные цены, акции и возможности зимнего оздоровления. По информации Павленко, топовые отели были загружены еще больше – на 95%.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНовогодняя Ялта
Новогодняя Ялта
1 из 2
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоШашлыковая зона
Шашлыковая зона
2 из 2
Шашлыковая зона
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
1 из 2
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
2 из 2
Шашлыковая зона
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
И гостей, и ялтинцев привлекали прекрасная погода, новая иллюминация, ярмарка. Также глава администрации рассказала, что противоречивые отзывы были получены на организацию шашлыковых зон на набережной. Но все же большинство туристов отзывались положительно, подчеркнула Павленко.

"За такую организацию отдыха гости, что называется, голосовали кошельком – шашлыка за дни ярмарки съедено более 8 тонн. Благодарю каждого, кто выбрал наше направление для отдыха! Добро пожаловать в Ялту!️" – написала Павленко.

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