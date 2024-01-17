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Более 100 тысяч гостей приняла Ялта в новогодние праздники

Более 100 тысяч гостей приняла Ялта в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Более 100 тысяч гостей приняла Ялта в новогодние праздники

За период новогодних праздников в Ялте отдохнули более 100 тысяч туристов. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T11:22

2024-01-17T11:22

2024-01-17T11:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. За период новогодних праздников в Ялте отдохнули более 100 тысяч туристов. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Глава администрации отметила, что загрузить здравницы на 65% помогли лояльные цены, акции и возможности зимнего оздоровления. По информации Павленко, топовые отели были загружены еще больше – на 95%.И гостей, и ялтинцев привлекали прекрасная погода, новая иллюминация, ярмарка. Также глава администрации рассказала, что противоречивые отзывы были получены на организацию шашлыковых зон на набережной. Но все же большинство туристов отзывались положительно, подчеркнула Павленко.

https://crimea.ria.ru/20240111/skolko-passazhirov-privezli-v-krym-poezda-v-novogodnie-prazdniki-1134128353.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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