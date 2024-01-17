https://crimea.ria.ru/20240117/na-sevastopol-obrushitsya-shkvalnyy-veter-i-dozhd--mchs-1134268743.html

На Севастополь обрушится шквальный ветер и дождь – МЧС

На Севастополь обрушится шквальный ветер и дождь – МЧС - РИА Новости Крым, 17.01.2024

На Севастополь обрушится шквальный ветер и дождь – МЧС

В Севастополе на протяжении трех дней ожидается ухудшение погодных условий с усилением ветра до 20 м/с. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T19:01

2024-01-17T19:01

2024-01-17T19:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе на протяжении трех дней ожидается ухудшение погодных условий с усилением ветра до 20 м/с. Об этом сообщили в региональном МЧС.18 января в Севастополе ожидается переменная облачность, ночью без осадков, вечером дождь. Ветер южный – 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +10…+12 градусов.19 января синоптики прогнозируют облачную погоду, ночью и днем дождь, ветер южный – 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +10…+12 градусов.20 января также облачно, ночью и днем дождь, ветер северный – 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+6 градусов.В случае происшествия необходимо обратиться за помощью спасателей по номерам телефону "101" и "112".В МЧС России по Крыму также сообщили о штормовом предупреждении в регионе на 19 и 20 января.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистамВ Севастополе подтоплены дома и участки – эвакуированы два человека

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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