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На Севастополь обрушится шквальный ветер и дождь – МЧС
На Севастополь обрушится шквальный ветер и дождь – МЧС - РИА Новости Крым, 17.01.2024
На Севастополь обрушится шквальный ветер и дождь – МЧС
В Севастополе на протяжении трех дней ожидается ухудшение погодных условий с усилением ветра до 20 м/с. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе на протяжении трех дней ожидается ухудшение погодных условий с усилением ветра до 20 м/с. Об этом сообщили в региональном МЧС.18 января в Севастополе ожидается переменная облачность, ночью без осадков, вечером дождь. Ветер южный – 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +10…+12 градусов.19 января синоптики прогнозируют облачную погоду, ночью и днем дождь, ветер южный – 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +10…+12 градусов.20 января также облачно, ночью и днем дождь, ветер северный – 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+6 градусов.В случае происшествия необходимо обратиться за помощью спасателей по номерам телефону "101" и "112".В МЧС России по Крыму также сообщили о штормовом предупреждении в регионе на 19 и 20 января.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистамВ Севастополе подтоплены дома и участки – эвакуированы два человека
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На Севастополь обрушится шквальный ветер и дождь – МЧС
В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Севастополе – ветер до 20 м/с
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе на протяжении трех дней ожидается ухудшение погодных условий с усилением ветра до 20 м/с. Об этом сообщили в региональном МЧС.
"На территории региона почти до конца недели сохранится сильный ветер, – сказано в сообщении. – Жителям и гостям города рекомендуют не находится возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды".
18 января в Севастополе ожидается переменная облачность, ночью без осадков, вечером дождь. Ветер южный – 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +10…+12 градусов.
19 января синоптики прогнозируют облачную погоду, ночью и днем дождь, ветер южный – 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +10…+12 градусов.
20 января также облачно, ночью и днем дождь, ветер северный – 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+6 градусов.
В случае происшествия необходимо обратиться за помощью спасателей по номерам телефону "101" и "112".
В МЧС России по Крыму также сообщили о штормовом предупреждении в регионе на 19 и 20 января.
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