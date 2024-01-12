https://crimea.ria.ru/20240112/minoborony-provodit-ucheniya-v-chernomorskom-rayone-kryma-1134140329.html

Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма

Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма

В пятницу в Черноморском районе Крыма военные проводят учения военные Минобороны России. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T09:40

2024-01-12T09:40

2024-01-12T09:46

крым

черноморский район

учения

армия и флот

юлия бесфамильная

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128991461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acf44e3b19c31d0bc3406aa5b908d2f3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В пятницу в Черноморском районе Крыма военные проводят учения военные Минобороны России. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. Накануне вечером в Севастополе прошли тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов вооружения. А 10 января в Черноморском районе Минобороны проводили учения с применением осветительных боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба по авиации в заливе Азовского моря: что происходитЛедовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли СШАМоряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны Украины

крым

черноморский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, черноморский район, учения, армия и флот, юлия бесфамильная, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма