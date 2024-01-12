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Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма
Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма
В пятницу в Черноморском районе Крыма военные проводят учения военные Минобороны России. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T09:40
2024-01-12T09:40
2024-01-12T09:46
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черноморский район
учения
армия и флот
юлия бесфамильная
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В пятницу в Черноморском районе Крыма военные проводят учения военные Минобороны России. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. Накануне вечером в Севастополе прошли тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов вооружения. А 10 января в Черноморском районе Минобороны проводили учения с применением осветительных боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба по авиации в заливе Азовского моря: что происходитЛедовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли СШАМоряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны Украины
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РИА Новости Крым
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крым, черноморский район, учения, армия и флот, юлия бесфамильная, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма
Учения Минобороны России проходят в Черноморском районе Крыма в пятницу
09:40 12.01.2024 (обновлено: 09:46 12.01.2024)