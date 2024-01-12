Рейтинг@Mail.ru
Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240112/minoborony-provodit-ucheniya-v-chernomorskom-rayone-kryma-1134140329.html
Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма
Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма
В пятницу в Черноморском районе Крыма военные проводят учения военные Минобороны России. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T09:40
2024-01-12T09:46
крым
черноморский район
учения
армия и флот
юлия бесфамильная
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128991461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acf44e3b19c31d0bc3406aa5b908d2f3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В пятницу в Черноморском районе Крыма военные проводят учения военные Минобороны России. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. Накануне вечером в Севастополе прошли тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов вооружения. А 10 января в Черноморском районе Минобороны проводили учения с применением осветительных боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба по авиации в заливе Азовского моря: что происходитЛедовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли СШАМоряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны Украины
крым
черноморский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128991461_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_5a68b1387aa707544f5854290ef17ef6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, черноморский район, учения, армия и флот, юлия бесфамильная, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма

Учения Минобороны России проходят в Черноморском районе Крыма в пятницу

09:40 12.01.2024 (обновлено: 09:46 12.01.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В пятницу в Черноморском районе Крыма военные проводят учения военные Минобороны России. Об этом сообщила заместитель главы районной администрации Юлия Бесфамильная.
"12 января учения Минобороны РФ на территории Черноморского района с 09:00 до 14:00", - написала она в своем Telegram_канале.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.
Накануне вечером в Севастополе прошли тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов вооружения. А 10 января в Черноморском районе Минобороны проводили учения с применением осветительных боеприпасов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стрельба по авиации в заливе Азовского моря: что происходит
Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США
Моряки ЧФ учились защищать гражданские суда от угроз со стороны Украины
 
КрымЧерноморский районУченияАрмия и флотЮлия БесфамильнаяБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14США "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом деле
12:04Доллар впервые с ноября упал до 88 рублей
11:51Незаконные удары англосаксов по Йемену угрожают глобальному миру – МИД РФ
11:29Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
11:17Россиянин собирал данные по оборонзаказу для спецслужб Польши
11:05Пять простых правил езды по зимним дорогам - инфографика
10:54Волны и обледенение судов: как работает Керченская переправа в пятницу
10:42В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции из Средней Азии
10:27Почти 30 прилетов: ВСУ ударили по Крынкам на Херсонщине
10:19Снегопад в Крыму: ситуация на Ангарском и Грушевском перевалах
10:04Компенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказано
09:40Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма
09:10Что происходит у Крымского моста утром в пятницу
08:49Товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд
08:15Операция США и Британии в Йемене - что известно
08:15Где в Крыму не будет света в пятницу: список районов и адресов
07:43Рост цен на куриные яйца в скором времени продолжится – мнение
07:24Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах
06:49В Севастополе закрыли рейд
06:45Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США
Лента новостейМолния