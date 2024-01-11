https://crimea.ria.ru/20240111/v-sevastopole-budet-gromko---vlasti-1134130336.html
В Севастополе будет громко - власти
В Севастополе будет громко - власти - РИА Новости Крым, 11.01.2024
В Севастополе будет громко - власти
В Севастополе снова пройдут учения ППДО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T20:01
2024-01-11T20:01
2024-01-11T20:02
севастополь
учения
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИФМЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе снова пройдут учения ППДО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:В акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целямУничтожение упавшей ракеты пройдет в Севастополе: когда будет громко
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, учения, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе будет громко - власти
В Севастополе снова пройдут тренировки ППДО
20:01 11.01.2024 (обновлено: 20:02 11.01.2024)