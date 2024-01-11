https://crimea.ria.ru/20240111/v-sevastopole-budet-gromko---vlasti-1134130336.html

В Севастополе будет громко - власти

В Севастополе будет громко - власти - РИА Новости Крым, 11.01.2024

В Севастополе будет громко - власти

В Севастополе снова пройдут учения ППДО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T20:01

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севастополь

учения

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИФМЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе снова пройдут учения ППДО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:В акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целямУничтожение упавшей ракеты пройдет в Севастополе: когда будет громко

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, учения, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)