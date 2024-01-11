https://crimea.ria.ru/20240111/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-v-chetverg-1134109399.html

Как работает Керченская переправа в четверг

Как работает Керченская переправа в четверг - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Как работает Керченская переправа в четверг

В четверг паромы в Керченском проливе курсируют штатно, переправа работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2024-01-11T10:19

2024-01-11T10:19

2024-01-11T10:19

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

порт кавказ

порт крым

транспорт

морской транспорт

погода в крыму

росморречфлот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0b/1134108414_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_44c4e1d097cf2a16c4619fb4db8f9594.jpg

"Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений нет", - говорится в сообщении.По данным Росгидромета, 11 января в проливе ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50 – 100 см, температура воздуха +2..4 градуса, температура воды в море +5… 6.Как отметили в Росморречфлоте, с момента запуска морского сообщения в проливе паромы уже перевезли 421 249 пассажиров и 242 841 грузовик и выполнили 7 090 рейсов, в том числе, за последние сутки – 13 рейсов.В ведомстве напомнили, что услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы.Накануне Керченская паромная переправа также работала по фактической погоде, наблюдалось медленное обледенение судов. Днем ранее работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена из-за непогоды.Читайте также на РИА Новости Крым:В Азовском море ограничили судоходство из-за ледовой обстановкиМорозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионахПять лет назад в Крыму открыли первую очередь трассы "Таврида" – видео

крым

керчь

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, порт кавказ, порт крым, транспорт, морской транспорт, погода в крыму, росморречфлот, новости крыма, инфографика