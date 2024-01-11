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Как работает Керченская переправа в четверг - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Как работает Керченская переправа в четверг
Как работает Керченская переправа в четверг - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Как работает Керченская переправа в четверг
В четверг паромы в Керченском проливе курсируют штатно, переправа работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2024-01-11T10:19
2024-01-11T10:19
крым
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керченская паромная переправа
керченский пролив
порт кавказ
порт крым
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морской транспорт
погода в крыму
росморречфлот
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"Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений нет", - говорится в сообщении.По данным Росгидромета, 11 января в проливе ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50 – 100 см, температура воздуха +2..4 градуса, температура воды в море +5… 6.Как отметили в Росморречфлоте, с момента запуска морского сообщения в проливе паромы уже перевезли 421 249 пассажиров и 242 841 грузовик и выполнили 7 090 рейсов, в том числе, за последние сутки – 13 рейсов.В ведомстве напомнили, что услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы.Накануне Керченская паромная переправа также работала по фактической погоде, наблюдалось медленное обледенение судов. Днем ранее работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена из-за непогоды.Читайте также на РИА Новости Крым:В Азовском море ограничили судоходство из-за ледовой обстановкиМорозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионахПять лет назад в Крыму открыли первую очередь трассы "Таврида" – видео
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Как работает Керченская переправа в четверг

Керченская паромная переправа 11 января работает по фактической погоде

10:19 11.01.2024
 
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В четверг паромы в Керченском проливе курсируют штатно, переправа работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Обстановка на Керченской паромной переправе 11 января 2024
"Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений нет", - говорится в сообщении.
По данным Росгидромета, 11 января в проливе ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 50 – 100 см, температура воздуха +2..4 градуса, температура воды в море +5… 6.
Как отметили в Росморречфлоте, с момента запуска морского сообщения в проливе паромы уже перевезли 421 249 пассажиров и 242 841 грузовик и выполнили 7 090 рейсов, в том числе, за последние сутки – 13 рейсов.
В ведомстве напомнили, что услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы.
Накануне Керченская паромная переправа также работала по фактической погоде, наблюдалось медленное обледенение судов. Днем ранее работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена из-за непогоды.
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