https://crimea.ria.ru/20231231/pyat-let-nazad-v-krymu-otkryli-pervuyu-ochered-trassy-tavrida---video-1133936237.html

Пять лет назад в Крыму открыли первую очередь трассы "Таврида" - видео

Пять лет назад в Крыму открыли первую очередь трассы "Таврида" - видео - РИА Новости Крым, 31.12.2023

Пять лет назад в Крыму открыли первую очередь трассы "Таврида" - видео

31 декабря 2018 года в Крыму открыли первую очередь федеральной трассы "Таврида". Это существенно улучшило логистику и повысило комфорт - новая современная... РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T17:55

2023-12-31T17:55

2023-12-31T17:55

трасса таврида

строительство федеральной трассы "таврида" в крыму

крым

транспорт

видео

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31 декабря 2018 года в Крыму открыли первую очередь федеральной трассы "Таврида". Это существенно улучшило логистику и повысило комфорт - новая современная трасса соединила Керчь с Симферополем. Машины поехали по двум полосам на участке в 190 км. Полностью четырехполосную трассу от Крымского моста до Севастополя достроили в 2020 году. Она проходит мимо Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая.Протяженность автодороги — 250,75 км. Скорость движения – 90 км/ч.О том, как первые машины поехали по главной транспортной артерии полуострова - смотрите в нашем видео.

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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