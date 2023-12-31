https://crimea.ria.ru/20231231/pyat-let-nazad-v-krymu-otkryli-pervuyu-ochered-trassy-tavrida---video-1133936237.html
Пять лет назад в Крыму открыли первую очередь трассы "Таврида" - видео
Пять лет назад в Крыму открыли первую очередь трассы "Таврида" - видео - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Пять лет назад в Крыму открыли первую очередь трассы "Таврида" - видео
31 декабря 2018 года в Крыму открыли первую очередь федеральной трассы "Таврида". Это существенно улучшило логистику и повысило комфорт - новая современная... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T17:55
2023-12-31T17:55
2023-12-31T17:55
трасса таврида
строительство федеральной трассы "таврида" в крыму
крым
транспорт
видео
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31 декабря 2018 года в Крыму открыли первую очередь федеральной трассы "Таврида". Это существенно улучшило логистику и повысило комфорт - новая современная трасса соединила Керчь с Симферополем. Машины поехали по двум полосам на участке в 190 км. Полностью четырехполосную трассу от Крымского моста до Севастополя достроили в 2020 году. Она проходит мимо Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая.Протяженность автодороги — 250,75 км. Скорость движения – 90 км/ч.О том, как первые машины поехали по главной транспортной артерии полуострова - смотрите в нашем видео.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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трасса таврида, строительство федеральной трассы "таврида" в крыму, крым, транспорт, видео, видео
31 декабря 2018 года в Крыму открыли первую очередь федеральной трассы "Таврида". Это существенно улучшило логистику и повысило комфорт - новая современная трасса соединила Керчь с Симферополем. Машины поехали по двум полосам на участке в 190 км.
Полностью четырехполосную трассу от Крымского моста до Севастополя достроили в 2020 году. Она проходит мимо Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая.
Протяженность автодороги — 250,75 км. Скорость движения – 90 км/ч.
О том, как первые машины поехали по главной транспортной артерии полуострова - смотрите в нашем видео.