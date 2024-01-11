https://crimea.ria.ru/20240111/glavnye-novosti-kryma-11-yanvarya-1134133892.html

Главные новости Крыма: 11 января

Главные новости Крыма: 11 января - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Главные новости Крыма: 11 января

Глава республики Сергей Аксенов обозначил приоритеты в работе регионов Крыма на 2024 год. Запущено рабочее движение по новой транспортной развязке в... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T23:11

2024-01-11T23:11

2024-01-11T23:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов обозначил приоритеты в работе регионов Крыма на 2024 год. Запущено рабочее движение по новой транспортной развязке в Симферополе. В Евпатории отремонтируют памятник "Скорбящая мать". В Джанкое благоустроят и обустроят дворы и общественные территории, в том числе сквер "Крымская весна". На полуострове не зафиксирована тройная эпидемия вирусов. В Крыму и Севастополе в пятницу прогнозируют опасную погоду.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Приоритеты в работе муниципалитетовОрганизация уличного освещения, асфальтирование внутридворовых проездов, ремонт лифтов и кровель многоквартирных домов, установка детских спортивных площадок – такие приоритеты в работе муниципалитетов в Крыму обозначил на 2024 год глава республики Сергей Аксенов.Движение по новой транспортной развязке в СимферополеНа транспортной развязке на пересечении объездной дороги и трассы Симферополь – Николаевка в столице Крыма открыто движение. В связи с этим внесены изменения в схему движения. Предупреждение об этом размещено на установленных информационных щитах и дорожных знаках. Сохранятся эти изменения до окончания строительства транспортной развязки на пересечении объездной дороги Симферополя (дорога Симферополь-Евпатория-Мирное-Дубки, км 7+300 и дорога Симферополь-Николаевка, км 6+837). Завершить работы планируют в первом квартале 2024 года.Памятник "Скорбящая мать" в Евпатории отремонтируютПамятник "Скорбящая мать" на мемориале "Красная горка" в Евпатории планируют отремонтировать до 9 мая. Для этого сейчас собирают коммерческие предложения на разработку проектно-сметной документации. Памятник является объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому помимо стандартной строительной экспертизы, нужно пройти еще историко-культурную. С ремонтом готов помочь подрядчик, который сейчас заканчивает работу на объектах города.В Джанкое благоустроят сквер "Крымская весна"На ремонт и благоустройство общественных территорий и дворов Джанкоя планируют потратить порядка 55 миллионов рублей. Благоустроены будут сквер "Крымская весна" и две дворовых территории. Также обустроят детские игровые площадки, ремонтные работы пройдут в городском парке Джанкоя.Тройной эпидемии вирусов в Крыму не зафиксированоНачальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что тройной эпидемии вирусов в Крыму сейчас нет. Крымчане стали чаще болеть вирусом гриппа А. Другие ОРВИ и коронавирусная инфекция встречаются реже.При этом грипп А продолжит циркулировать и, по прогнозам экспертов, уровень заболеваемости может еще нарастать. Статистика по коронавирусной инфекции держится на одном уровне, прирост практически не фиксируется.Снежная буря идет на Крым12 января в Крыму ожидается штормовой ветер, мороз, снег, местами очень сильные осадки, отложения мокрого снега, гололед и гололедица. Опасную погоду прогнозируют и в Севастополе. По данным регионального МЧС, в городе пройдут дождь и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

https://crimea.ria.ru/20240111/v-krymu-esche-tri-prirodnye-territorii-stanut-osobo-okhranyaemymi--1134129618.html

https://crimea.ria.ru/20240111/pozhar-v-mnogoetazhke-simferopolya-spaseny-12-chelovek-16-evakuirovany-1134133380.html

https://crimea.ria.ru/20240111/v-poselke-chernomorskoe-dostroili-ochistnye-sooruzheniya--minstroy-kryma-1134129176.html

https://crimea.ria.ru/20240111/bukhgalteriya-so-vremen-gireev-v-nalogovoy-kryma-otkrylsya-muzey-1134126296.html

https://crimea.ria.ru/20240111/prostornye-volery-s-vysokimi-potolkami-v-simferopole-otkrylsya-zoougolok-1134122393.html

https://crimea.ria.ru/20240111/kvartiry-doma-apartamenty-v-krymu-chto-budet-s-tsenami-v-2024-godu-1134090430.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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