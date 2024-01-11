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Главные новости Крыма: 11 января - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Главные новости Крыма: 11 января
Главные новости Крыма: 11 января - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Главные новости Крыма: 11 января
Глава республики Сергей Аксенов обозначил приоритеты в работе регионов Крыма на 2024 год. Запущено рабочее движение по новой транспортной развязке в... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T23:11
2024-01-11T23:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов обозначил приоритеты в работе регионов Крыма на 2024 год. Запущено рабочее движение по новой транспортной развязке в Симферополе. В Евпатории отремонтируют памятник "Скорбящая мать". В Джанкое благоустроят и обустроят дворы и общественные территории, в том числе сквер "Крымская весна". На полуострове не зафиксирована тройная эпидемия вирусов. В Крыму и Севастополе в пятницу прогнозируют опасную погоду.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Приоритеты в работе муниципалитетовОрганизация уличного освещения, асфальтирование внутридворовых проездов, ремонт лифтов и кровель многоквартирных домов, установка детских спортивных площадок – такие приоритеты в работе муниципалитетов в Крыму обозначил на 2024 год глава республики Сергей Аксенов.Движение по новой транспортной развязке в СимферополеНа транспортной развязке на пересечении объездной дороги и трассы Симферополь – Николаевка в столице Крыма открыто движение. В связи с этим внесены изменения в схему движения. Предупреждение об этом размещено на установленных информационных щитах и дорожных знаках. Сохранятся эти изменения до окончания строительства транспортной развязки на пересечении объездной дороги Симферополя (дорога Симферополь-Евпатория-Мирное-Дубки, км 7+300 и дорога Симферополь-Николаевка, км 6+837). Завершить работы планируют в первом квартале 2024 года.Памятник "Скорбящая мать" в Евпатории отремонтируютПамятник "Скорбящая мать" на мемориале "Красная горка" в Евпатории планируют отремонтировать до 9 мая. Для этого сейчас собирают коммерческие предложения на разработку проектно-сметной документации. Памятник является объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому помимо стандартной строительной экспертизы, нужно пройти еще историко-культурную. С ремонтом готов помочь подрядчик, который сейчас заканчивает работу на объектах города.В Джанкое благоустроят сквер "Крымская весна"На ремонт и благоустройство общественных территорий и дворов Джанкоя планируют потратить порядка 55 миллионов рублей. Благоустроены будут сквер "Крымская весна" и две дворовых территории. Также обустроят детские игровые площадки, ремонтные работы пройдут в городском парке Джанкоя.Тройной эпидемии вирусов в Крыму не зафиксированоНачальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что тройной эпидемии вирусов в Крыму сейчас нет. Крымчане стали чаще болеть вирусом гриппа А. Другие ОРВИ и коронавирусная инфекция встречаются реже.При этом грипп А продолжит циркулировать и, по прогнозам экспертов, уровень заболеваемости может еще нарастать. Статистика по коронавирусной инфекции держится на одном уровне, прирост практически не фиксируется.Снежная буря идет на Крым12 января в Крыму ожидается штормовой ветер, мороз, снег, местами очень сильные осадки, отложения мокрого снега, гололед и гололедица. Опасную погоду прогнозируют и в Севастополе. По данным регионального МЧС, в городе пройдут дождь и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.
https://crimea.ria.ru/20240111/v-krymu-esche-tri-prirodnye-territorii-stanut-osobo-okhranyaemymi--1134129618.html
https://crimea.ria.ru/20240111/pozhar-v-mnogoetazhke-simferopolya-spaseny-12-chelovek-16-evakuirovany-1134133380.html
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https://crimea.ria.ru/20240111/prostornye-volery-s-vysokimi-potolkami-v-simferopole-otkrylsya-zoougolok-1134122393.html
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Главные новости Крыма: 11 января

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 11 января

23:11 11.01.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов обозначил приоритеты в работе регионов Крыма на 2024 год. Запущено рабочее движение по новой транспортной развязке в Симферополе. В Евпатории отремонтируют памятник "Скорбящая мать". В Джанкое благоустроят и обустроят дворы и общественные территории, в том числе сквер "Крымская весна". На полуострове не зафиксирована тройная эпидемия вирусов. В Крыму и Севастополе в пятницу прогнозируют опасную погоду.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Приоритеты в работе муниципалитетов

Организация уличного освещения, асфальтирование внутридворовых проездов, ремонт лифтов и кровель многоквартирных домов, установка детских спортивных площадок – такие приоритеты в работе муниципалитетов в Крыму обозначил на 2024 год глава республики Сергей Аксенов.
Серебряная беседка. Гора Ай-Петри. Ялта - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
21:05Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму еще три природные территории станут особо охраняемыми

Движение по новой транспортной развязке в Симферополе

На транспортной развязке на пересечении объездной дороги и трассы Симферополь – Николаевка в столице Крыма открыто движение. В связи с этим внесены изменения в схему движения. Предупреждение об этом размещено на установленных информационных щитах и дорожных знаках. Сохранятся эти изменения до окончания строительства транспортной развязки на пересечении объездной дороги Симферополя (дорога Симферополь-Евпатория-Мирное-Дубки, км 7+300 и дорога Симферополь-Николаевка, км 6+837). Завершить работы планируют в первом квартале 2024 года.
МЧС - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
21:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
Пожар в многоэтажке Симферополя: спасены 12 человек, 16 эвакуированы

Памятник "Скорбящая мать" в Евпатории отремонтируют

Памятник "Скорбящая мать" на мемориале "Красная горка" в Евпатории планируют отремонтировать до 9 мая. Для этого сейчас собирают коммерческие предложения на разработку проектно-сметной документации. Памятник является объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому помимо стандартной строительной экспертизы, нужно пройти еще историко-культурную. С ремонтом готов помочь подрядчик, который сейчас заканчивает работу на объектах города.
Строительство канализационных очистных сооружений завершили в Черноморском
20:37
В поселке Черноморское достроили очистные сооружения – минстрой Крыма

В Джанкое благоустроят сквер "Крымская весна"

На ремонт и благоустройство общественных территорий и дворов Джанкоя планируют потратить порядка 55 миллионов рублей. Благоустроены будут сквер "Крымская весна" и две дворовых территории. Также обустроят детские игровые площадки, ремонтные работы пройдут в городском парке Джанкоя.
Бухгалтерия со времен Гиреев: в налоговой Крыма открылся музей
17:57
Бухгалтерия со времен Гиреев: в налоговой Крыма открылся музей

Тройной эпидемии вирусов в Крыму не зафиксировано

Начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Светлана Листопад в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что тройной эпидемии вирусов в Крыму сейчас нет. Крымчане стали чаще болеть вирусом гриппа А. Другие ОРВИ и коронавирусная инфекция встречаются реже.
При этом грипп А продолжит циркулировать и, по прогнозам экспертов, уровень заболеваемости может еще нарастать. Статистика по коронавирусной инфекции держится на одном уровне, прирост практически не фиксируется.
Сип белоголовый - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
16:55Эксклюзивы РИА Новости Крым
Просторные вольеры с высокими потолками: в Симферополе открылся зооуголок

Снежная буря идет на Крым

12 января в Крыму ожидается штормовой ветер, мороз, снег, местами очень сильные осадки, отложения мокрого снега, гололед и гололедица. Опасную погоду прогнозируют и в Севастополе. По данным регионального МЧС, в городе пройдут дождь и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
07:34Эксклюзивы РИА Новости Крым
Квартиры, дома, апартаменты в Крыму: что будет с ценами в 2024 году
 
Главное за деньКрымНовости КрымаСергей АксеновЕвпаторияСевастопольПогодаПогода в КрымуКрымская погодаДжанкойОбщество
 
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23:11Главные новости Крыма: 11 января
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