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Аксенов назвал приоритеты в работе регионов Крыма на 2024 год - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Аксенов назвал приоритеты в работе регионов Крыма на 2024 год
Аксенов назвал приоритеты в работе регионов Крыма на 2024 год - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Аксенов назвал приоритеты в работе регионов Крыма на 2024 год
Приоритетными направлениями работы муниципалитетов Крыма в этом году станут в том числе благоустройство внутридворовых проездов, ремонт лифтов и кровель. Об... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T13:43
2024-01-11T13:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Приоритетными направлениями работы муниципалитетов Крыма в этом году станут в том числе благоустройство внутридворовых проездов, ремонт лифтов и кровель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов подчеркнул, что запланированные мероприятия должны быть завершены до конца года. Помимо этого, к 1 февраля обновят планы по строительству модульных спортзалов, ремонту школ и закупке медицинского оборудования для медучреждений. В пятилетнюю программу, которая была рассчитана на 2019 – 2023 годы, вошло благоустройство 355 общественных пространств. Из них в прошлом году были сданы 69 объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:На благоустройство сельских территорий добавят денегКак отразится на Крыме дефицит федерального бюджетаМедицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновления
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сергей аксенов, благоустройство, городская среда, крым, новости крыма, общество
Аксенов назвал приоритеты в работе регионов Крыма на 2024 год

В Крыму сделают упор на благоустройство дворов и ремонт лифтов

13:43 11.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт придомовых территорий в Симферополе
Ремонт придомовых территорий в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Приоритетными направлениями работы муниципалитетов Крыма в этом году станут в том числе благоустройство внутридворовых проездов, ремонт лифтов и кровель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Среди приоритетных направлений работы в муниципальных образованиях Республики Крым в 2024 году внимание также будет уделено организации уличного освещения, асфальтированию внутридворовых проездов, ремонту лифтов и кровель многоквартирных домов, установке детских спортивных площадок", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов подчеркнул, что запланированные мероприятия должны быть завершены до конца года.
Помимо этого, к 1 февраля обновят планы по строительству модульных спортзалов, ремонту школ и закупке медицинского оборудования для медучреждений.
В пятилетнюю программу, которая была рассчитана на 2019 – 2023 годы, вошло благоустройство 355 общественных пространств. Из них в прошлом году были сданы 69 объектов.
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