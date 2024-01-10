https://crimea.ria.ru/20240110/glavnye-novosti-kryma-10-yanvarya-1134103397.html

Главные новости Крыма: 10 января

Главные новости Крыма: 10 января - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Главные новости Крыма: 10 января

Как отразится на Крыме дефицит федерального бюджета. Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма. Крым вошел в топ-10 рейтинга... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T23:14

2024-01-10T23:14

2024-01-10T23:22

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сергей аксенов

компенсация ущерба

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Как отразится на Крыме дефицит федерального бюджета. Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма. Крым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в России. В Феодосии завершают ремонты кровель и остекление окон после удара ВСУ. В Крыму снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Сотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год. Судостроительный завод в Керчи модернизируют. Морозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Как отразится на Крыме дефицит федерального бюджетаДефицит федерального бюджета 2024–2026 годов повлечет определенные финансовые ограничения, но Крым практически этого не почувствует благодаря стопроцентному финансированию госпрограммы социально-экономического развития РК и Севастополя."Бюджет на протяжении всех трех лет будет оставаться дефицитным, а это значит, что мы будем чувствовать на себе определенные финансовые ограничения. Крым почувствует на себе эти ограничения в меньшей степени. У нас есть наша государственная программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которая будет профинансирована в полном объеме", – заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.Парламентарий также напомнил, что в ближайшие три года в рамках этой программы республика и Севастополь получат порядка 321 миллиарда рублей.Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от штормаСитуация с выплатами материальной помощи пострадавшим после шторма в Крыму в ноябре 2023 года должна решиться в кратчайшие сроки. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов."Вице-премьеры совместно с главами администраций муниципалитетов и руководством местных РЭС должны разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. Каждое обращение необходимо рассмотреть в индивидуальном порядке. Там, где возникают сомнения, решение должно приниматься комиссионно максимум в течение суток", – написал в Telegram-канале Аксенов. За каждое обращение, оставленное без внимания, отвечают лично глава администрации и начальник местного РЭС, подчеркнул он.На страницы главы республики в соцсетях поступило более 1000 сообщений, связанных с выплатой единовременной матпомощи в размере 10 тыс. рублей, еще 182 заявления поданы в письменном виде. Большая часть жалоб поступает от людей из Симферополя, Симферопольского, Красноперекопского и Черноморского районов.Крым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в РоссииКрымские туристические проекты заняли 13 первых мест в номинациях Международной премии Russian Event Awards 2023 года, благодаря чему полуостров вошел в топ-10 регионов событийного туризма России."Всего в 2023 году на соискание XII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards был подан 641 проект из 65 регионов России и 7 проектов из 2 регионов Республики Беларусь", – сообщил учредитель конкурса Геннадий Шаталов.В Феодосии завершают ремонты кровель и остекление окон после удара ВСУВ Феодосии после атаки ВСУ в ночь на 26 декабря из-за повреждения зданий до сих пор закрыты общеобразовательная школа №4, а также концертный зал и часть аудиторий музыкальной школы №1."На ремонт этих объектов город ожидает выделения средств, восстановительные работы по большинству других зданий практически завершены", – сообщили в пресс-службе администрации города.В Крыму снижается заболеваемость гриппом и ОРВИС начала года в Крыму снизилась заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями. По данным на 10 января за помощью к медикам обратились 2,8 тыс человек."С 1 по 10 января 2024 года в Республике Крым за медицинской помощью с симптомами острых респираторных инфекций и гриппа обратились 2830 человек, что на 61,2% ниже уровня предыдущей недели. За осенне-зимний период 2023-2024 в регионе зарегистрированы 240 случаев подтвержденного гриппа", – уточнили в пресс-службе регионального минздрава. Число пациентов с вирусом COVID-19 также стабильно уменьшается, добавили в ведомстве.Сотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за годЗа год в Севастополе отремонтировали больше 200 дорог, построили и капитально отремонтировали более 25 социальных и спортивных объектов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."За 2023 год в Севастополе отремонтировали 228 дорог, в том числе 24 в селах, общей протяженностью 97,7 км", – написал в Telegram-канале Развожаев.Также были достроены и введены в эксплуатацию ряд знаковых объектов спорта, здравоохранения, образования и культуры. В частности, уже в феврале первых посетителей примет Дворец водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой. Начал работу и фиджитал-центр на улице Колобова. Достроена поликлиники в Казачьей бухте и врачебная амбулатория в районе мыса Фиолент. Построены четыре детских сада общей вместимостью более 900 мест.Судостроительный завод в Керчи модернизируютСудостроительный завод имени Б. Е. Бутомы в Керчи модернизируют и создадут там дополнительные рабочие места."В настоящее время модернизация корпусообрабатывающего цеха, реконструкция производственных площадей и техническое перевооружение финансируются в рамках программы льготного кредитования Минстроя России, утвержденной постановлением правительства РФ. По итогам реализации инвестиционного проекта на заводе планируется создать более тысячи новых рабочих мест", – говорится в сообщении пресс-службы Минстроя РФ.В результате должны сократиться сроки изготовления судов и металлоконструкций, а также увеличиться производственные мощности предприятия до 50 тысяч тонн в год.Морозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионахЭкстренные и коммунальные службы в ряде регионов Крыма переведены в круглосуточный режим работы в связи с сильными морозами и вероятными снегопадами, заготовлен необходимый запас противогололедных материалов и топлива для дизель-генераторов.Глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что ситуация в городском округе на данный момент контролируемая, в нескольких селах из-за сильного ветра произошли аварии на электросетях, но бригады "Крымэнерго" оперативно восстановили энергоснабжение.В Красноперекопске минувшей ночью осадков не было, с последствиями снегопада и резкого понижения температуры в ночь на вторник коммунальщики уже справились, сообщил первый замглавы администрации Красноперекопска Эдем Абдукадыров. По словам мэра Сак Александра Овдиенко, ситуация в городе также стабильная.По информации заместителя главы администрации Черноморского района Юлии Бесфамильной, ночью сотрудники Черноморского участка ГУП РК "Крымавтодор" обработали участки автодороги Черноморское – Далекое – Кировское, дороги в направлении сел Калиновка, Окуневка, Знаменское, Марьино, Красносельское."В расчистке были задействованы четыре единицы техники, семь сотрудников, израсходовано 274 тонны противогололедных материалов, обработано 338 км дорог", – написала в своем Telegram-канале Бесфамильная.

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https://crimea.ria.ru/20240110/elkovorot-v-simferopole--kuda-otnesti-novogodnee-derevo-1134064760.html

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