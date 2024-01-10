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Главные новости Крыма: 10 января - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Главные новости Крыма: 10 января
Главные новости Крыма: 10 января - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Главные новости Крыма: 10 января
Как отразится на Крыме дефицит федерального бюджета. Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма. Крым вошел в топ-10 рейтинга... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T23:14
2024-01-10T23:22
главное за день
новости крыма
константин бахарев
крымский бюджет
федеральный бюджет
госпрограмма социально-экономического развития крыма
сергей аксенов
компенсация ущерба
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Как отразится на Крыме дефицит федерального бюджета. Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма. Крым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в России. В Феодосии завершают ремонты кровель и остекление окон после удара ВСУ. В Крыму снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Сотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год. Судостроительный завод в Керчи модернизируют. Морозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Как отразится на Крыме дефицит федерального бюджетаДефицит федерального бюджета 2024–2026 годов повлечет определенные финансовые ограничения, но Крым практически этого не почувствует благодаря стопроцентному финансированию госпрограммы социально-экономического развития РК и Севастополя."Бюджет на протяжении всех трех лет будет оставаться дефицитным, а это значит, что мы будем чувствовать на себе определенные финансовые ограничения. Крым почувствует на себе эти ограничения в меньшей степени. У нас есть наша государственная программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которая будет профинансирована в полном объеме", – заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.Парламентарий также напомнил, что в ближайшие три года в рамках этой программы республика и Севастополь получат порядка 321 миллиарда рублей.Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от штормаСитуация с выплатами материальной помощи пострадавшим после шторма в Крыму в ноябре 2023 года должна решиться в кратчайшие сроки. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов."Вице-премьеры совместно с главами администраций муниципалитетов и руководством местных РЭС должны разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. Каждое обращение необходимо рассмотреть в индивидуальном порядке. Там, где возникают сомнения, решение должно приниматься комиссионно максимум в течение суток", – написал в Telegram-канале Аксенов. За каждое обращение, оставленное без внимания, отвечают лично глава администрации и начальник местного РЭС, подчеркнул он.На страницы главы республики в соцсетях поступило более 1000 сообщений, связанных с выплатой единовременной матпомощи в размере 10 тыс. рублей, еще 182 заявления поданы в письменном виде. Большая часть жалоб поступает от людей из Симферополя, Симферопольского, Красноперекопского и Черноморского районов.Крым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в РоссииКрымские туристические проекты заняли 13 первых мест в номинациях Международной премии Russian Event Awards 2023 года, благодаря чему полуостров вошел в топ-10 регионов событийного туризма России."Всего в 2023 году на соискание XII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards был подан 641 проект из 65 регионов России и 7 проектов из 2 регионов Республики Беларусь", – сообщил учредитель конкурса Геннадий Шаталов.В Феодосии завершают ремонты кровель и остекление окон после удара ВСУВ Феодосии после атаки ВСУ в ночь на 26 декабря из-за повреждения зданий до сих пор закрыты общеобразовательная школа №4, а также концертный зал и часть аудиторий музыкальной школы №1."На ремонт этих объектов город ожидает выделения средств, восстановительные работы по большинству других зданий практически завершены", – сообщили в пресс-службе администрации города.В Крыму снижается заболеваемость гриппом и ОРВИС начала года в Крыму снизилась заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями. По данным на 10 января за помощью к медикам обратились 2,8 тыс человек."С 1 по 10 января 2024 года в Республике Крым за медицинской помощью с симптомами острых респираторных инфекций и гриппа обратились 2830 человек, что на 61,2% ниже уровня предыдущей недели. За осенне-зимний период 2023-2024 в регионе зарегистрированы 240 случаев подтвержденного гриппа", – уточнили в пресс-службе регионального минздрава. Число пациентов с вирусом COVID-19 также стабильно уменьшается, добавили в ведомстве.Сотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за годЗа год в Севастополе отремонтировали больше 200 дорог, построили и капитально отремонтировали более 25 социальных и спортивных объектов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."За 2023 год в Севастополе отремонтировали 228 дорог, в том числе 24 в селах, общей протяженностью 97,7 км", – написал в Telegram-канале Развожаев.Также были достроены и введены в эксплуатацию ряд знаковых объектов спорта, здравоохранения, образования и культуры. В частности, уже в феврале первых посетителей примет Дворец водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой. Начал работу и фиджитал-центр на улице Колобова. Достроена поликлиники в Казачьей бухте и врачебная амбулатория в районе мыса Фиолент. Построены четыре детских сада общей вместимостью более 900 мест.Судостроительный завод в Керчи модернизируютСудостроительный завод имени Б. Е. Бутомы в Керчи модернизируют и создадут там дополнительные рабочие места."В настоящее время модернизация корпусообрабатывающего цеха, реконструкция производственных площадей и техническое перевооружение финансируются в рамках программы льготного кредитования Минстроя России, утвержденной постановлением правительства РФ. По итогам реализации инвестиционного проекта на заводе планируется создать более тысячи новых рабочих мест", – говорится в сообщении пресс-службы Минстроя РФ.В результате должны сократиться сроки изготовления судов и металлоконструкций, а также увеличиться производственные мощности предприятия до 50 тысяч тонн в год.Морозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионахЭкстренные и коммунальные службы в ряде регионов Крыма переведены в круглосуточный режим работы в связи с сильными морозами и вероятными снегопадами, заготовлен необходимый запас противогололедных материалов и топлива для дизель-генераторов.Глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что ситуация в городском округе на данный момент контролируемая, в нескольких селах из-за сильного ветра произошли аварии на электросетях, но бригады "Крымэнерго" оперативно восстановили энергоснабжение.В Красноперекопске минувшей ночью осадков не было, с последствиями снегопада и резкого понижения температуры в ночь на вторник коммунальщики уже справились, сообщил первый замглавы администрации Красноперекопска Эдем Абдукадыров. По словам мэра Сак Александра Овдиенко, ситуация в городе также стабильная.По информации заместителя главы администрации Черноморского района Юлии Бесфамильной, ночью сотрудники Черноморского участка ГУП РК "Крымавтодор" обработали участки автодороги Черноморское – Далекое – Кировское, дороги в направлении сел Калиновка, Окуневка, Знаменское, Марьино, Красносельское."В расчистке были задействованы четыре единицы техники, семь сотрудников, израсходовано 274 тонны противогололедных материалов, обработано 338 км дорог", – написала в своем Telegram-канале Бесфамильная.
https://crimea.ria.ru/20240110/lomka-v-atmosfere-i-el-nino-kakim-budet-v-krymu-leto-2024-goda-1134059555.html
https://crimea.ria.ru/20240110/v-sevastopole-mogut-opyat-izmenit-rabotu-avtobusov-chto-proiskhodit-1134096189.html
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https://crimea.ria.ru/20240110/razdetogo-mladentsa-nashli-v-podezde-doma-v-kerchi--sk-nachal-proverku-1134085639.html
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главное за день, новости крыма, константин бахарев, крымский бюджет, федеральный бюджет, госпрограмма социально-экономического развития крыма, сергей аксенов, компенсация ущерба, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, туризм в крыму, внутренний туризм, феодосия, крым, орви, грипп, севастополь, михаил развожаев, керчь, судостроение, крымская погода
Главные новости Крыма: 10 января

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 10 января

23:14 10.01.2024 (обновлено: 23:22 10.01.2024)
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Как отразится на Крыме дефицит федерального бюджета. Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма. Крым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в России. В Феодосии завершают ремонты кровель и остекление окон после удара ВСУ. В Крыму снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. Сотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год. Судостроительный завод в Керчи модернизируют. Морозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионах.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Как отразится на Крыме дефицит федерального бюджета

Дефицит федерального бюджета 2024–2026 годов повлечет определенные финансовые ограничения, но Крым практически этого не почувствует благодаря стопроцентному финансированию госпрограммы социально-экономического развития РК и Севастополя.
"Бюджет на протяжении всех трех лет будет оставаться дефицитным, а это значит, что мы будем чувствовать на себе определенные финансовые ограничения. Крым почувствует на себе эти ограничения в меньшей степени. У нас есть наша государственная программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которая будет профинансирована в полном объеме", – заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
Парламентарий также напомнил, что в ближайшие три года в рамках этой программы республика и Севастополь получат порядка 321 миллиарда рублей.
Женщина фотографируется на пляже - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
07:44Радио "Спутник в Крыму"
"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 года

Аксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма

Ситуация с выплатами материальной помощи пострадавшим после шторма в Крыму в ноябре 2023 года должна решиться в кратчайшие сроки. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов.
"Вице-премьеры совместно с главами администраций муниципалитетов и руководством местных РЭС должны разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. Каждое обращение необходимо рассмотреть в индивидуальном порядке. Там, где возникают сомнения, решение должно приниматься комиссионно максимум в течение суток", – написал в Telegram-канале Аксенов. За каждое обращение, оставленное без внимания, отвечают лично глава администрации и начальник местного РЭС, подчеркнул он.
На страницы главы республики в соцсетях поступило более 1000 сообщений, связанных с выплатой единовременной матпомощи в размере 10 тыс. рублей, еще 182 заявления поданы в письменном виде. Большая часть жалоб поступает от людей из Симферополя, Симферопольского, Красноперекопского и Черноморского районов.
Общественный транспорт Севастополя
19:31
В Севастополе могут опять изменить работу автобусов: что происходит

Крым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в России

Крымские туристические проекты заняли 13 первых мест в номинациях Международной премии Russian Event Awards 2023 года, благодаря чему полуостров вошел в топ-10 регионов событийного туризма России.
"Всего в 2023 году на соискание XII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards был подан 641 проект из 65 регионов России и 7 проектов из 2 регионов Республики Беларусь", – сообщил учредитель конкурса Геннадий Шаталов.
Крымская легкоатлетка Марина Пириева
15:29Эксклюзивы РИА Новости Крым
Берет барьеры лучше всех: легкоатлетка из Крыма выиграла золото в Москве

В Феодосии завершают ремонты кровель и остекление окон после удара ВСУ

В Феодосии после атаки ВСУ в ночь на 26 декабря из-за повреждения зданий до сих пор закрыты общеобразовательная школа №4, а также концертный зал и часть аудиторий музыкальной школы №1.
"На ремонт этих объектов город ожидает выделения средств, восстановительные работы по большинству других зданий практически завершены", – сообщили в пресс-службе администрации города.
Работа ГКБ № 15 им О. М. Филатова - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
14:42
Раздетого младенца нашли в подъезде дома в Керчи – СК начал проверку

В Крыму снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

С начала года в Крыму снизилась заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями. По данным на 10 января за помощью к медикам обратились 2,8 тыс человек.
"С 1 по 10 января 2024 года в Республике Крым за медицинской помощью с симптомами острых респираторных инфекций и гриппа обратились 2830 человек, что на 61,2% ниже уровня предыдущей недели. За осенне-зимний период 2023-2024 в регионе зарегистрированы 240 случаев подтвержденного гриппа", – уточнили в пресс-службе регионального минздрава. Число пациентов с вирусом COVID-19 также стабильно уменьшается, добавили в ведомстве.
Снег - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
12:37Инфографика
Как избежать обморожения: 5 простых правил

Сотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год

За год в Севастополе отремонтировали больше 200 дорог, построили и капитально отремонтировали более 25 социальных и спортивных объектов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"За 2023 год в Севастополе отремонтировали 228 дорог, в том числе 24 в селах, общей протяженностью 97,7 км", – написал в Telegram-канале Развожаев.
Также были достроены и введены в эксплуатацию ряд знаковых объектов спорта, здравоохранения, образования и культуры. В частности, уже в феврале первых посетителей примет Дворец водных видов спорта имени Галины Прозуменщиковой. Начал работу и фиджитал-центр на улице Колобова. Достроена поликлиники в Казачьей бухте и врачебная амбулатория в районе мыса Фиолент. Построены четыре детских сада общей вместимостью более 900 мест.
Уголовный кодекс
22:51
СК РФ возбудит уголовное дело о нарушении прав сироты в Крыму

Судостроительный завод в Керчи модернизируют

Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы в Керчи модернизируют и создадут там дополнительные рабочие места.
"В настоящее время модернизация корпусообрабатывающего цеха, реконструкция производственных площадей и техническое перевооружение финансируются в рамках программы льготного кредитования Минстроя России, утвержденной постановлением правительства РФ. По итогам реализации инвестиционного проекта на заводе планируется создать более тысячи новых рабочих мест", – говорится в сообщении пресс-службы Минстроя РФ.
В результате должны сократиться сроки изготовления судов и металлоконструкций, а также увеличиться производственные мощности предприятия до 50 тысяч тонн в год.
Елочный базар - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
08:05
"Елковорот" в Симферополе – куда отнести новогоднее дерево

Морозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионах

Экстренные и коммунальные службы в ряде регионов Крыма переведены в круглосуточный режим работы в связи с сильными морозами и вероятными снегопадами, заготовлен необходимый запас противогололедных материалов и топлива для дизель-генераторов.
Глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что ситуация в городском округе на данный момент контролируемая, в нескольких селах из-за сильного ветра произошли аварии на электросетях, но бригады "Крымэнерго" оперативно восстановили энергоснабжение.
В Красноперекопске минувшей ночью осадков не было, с последствиями снегопада и резкого понижения температуры в ночь на вторник коммунальщики уже справились, сообщил первый замглавы администрации Красноперекопска Эдем Абдукадыров. По словам мэра Сак Александра Овдиенко, ситуация в городе также стабильная.
По информации заместителя главы администрации Черноморского района Юлии Бесфамильной, ночью сотрудники Черноморского участка ГУП РК "Крымавтодор" обработали участки автодороги Черноморское – Далекое – Кировское, дороги в направлении сел Калиновка, Окуневка, Знаменское, Марьино, Красносельское.
"В расчистке были задействованы четыре единицы техники, семь сотрудников, израсходовано 274 тонны противогололедных материалов, обработано 338 км дорог", – написала в своем Telegram-канале Бесфамильная.
Техника расчищает от снега дороги в Крыму
13:26Ситуация на дорогах Крыма
Гололед в Крыму: ситуация на Ангарском и Грушевском перевалах
 
Главное за деньНовости КрымаКонстантин БахаревКрымский бюджетФедеральный бюджетГоспрограмма социально-экономического развития КрымаСергей АксеновКомпенсация ущербаУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаТуризм в КрымуВнутренний туризмФеодосияКрымОРВИГриппСевастопольМихаил РазвожаевКерчьСудостроениеКрымская погода
 
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Заголовок открываемого материала
23:14Главные новости Крыма: 10 января
23:06Возросло число пострадавших в ДТП с автокраном в Геленджике
22:51СК РФ возбудит уголовное дело о нарушении прав сироты в Крыму
22:43Подпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
22:15Главное за день: 10 января
21:47Погиб в неравном бою: в Саках простятся с героем СВО Кириллом Конаковым
21:31В ДТП с автокраном повреждены 13 автомобилей – что известно
21:22Смертельное ДТП с большегрузами: погиб водитель КамАЗа
21:10Крым вошел в топ-10 рейтинга событийного туризма в России
20:48Искали снег и не нашли: как крымчане встречали Новый год - видеоопрос
20:30Сотни дорог и десятки новых объектов: как изменился Севастополь за год
20:11Три человека погибли под колесами электропоезда – что известно
19:45"Тяжело провожать на передовую детей": ученые Донецка о работе под огнем
19:37Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причину
19:33ВСУ ударили по селу в Брянской области – ранен мирный житель
19:31В Севастополе могут опять изменить работу автобусов: что происходит
19:08Как в России снизят зависимость от иностранных компонентов и оборудования
18:49Падение экономики Германии приведет к развалу Евросоюза – эксперт
18:28Десятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗ
18:1032 человека с остановившейся "канатки" сняли спасатели в Домбае
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