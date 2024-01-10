https://crimea.ria.ru/20240110/shkola-i-kontsertnyy-zal-do-sikh-por-zakryty-v-feodosii-posle-ataki-vsu-1134088785.html

Школа и концертный зал до сих пор закрыты в Феодосии после атаки ВСУ

Школа и концертный зал до сих пор закрыты в Феодосии после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Школа и концертный зал до сих пор закрыты в Феодосии после атаки ВСУ

В Феодосии после атаки ВСУ в ночь на 26 декабря из-за повреждения зданий до сих пор закрыты общеобразовательная школа №4, а также концертный зал и часть... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T16:52

2024-01-10T16:52

2024-01-10T17:00

эксклюзивы риа новости крым

феодосия

атака на феодосию

новости крыма

крым

минжкх крыма

мчс крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133805608_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_91b82be2ffdf91462b7396794b1648eb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Феодосии после атаки ВСУ в ночь на 26 декабря из-за повреждения зданий до сих пор закрыты общеобразовательная школа №4, а также концертный зал и часть аудиторий музыкальной школы №1. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе администрации города, на ремонты этих объектов город ожидает выделения средств, восстановительные работы по большинству других зданий практически завершены.Две школы"В результате ЧС пострадала общеобразовательная школа № 4, учащиеся которой сейчас переведены на обучение в другие образовательные учреждения. Школа закрыта. Также были выбиты окна в стеклопакетах детской музыкальной школы № 1", – сообщили в администрации города.Музыкальная школа сейчас работает, закрыты только часть ее помещений – некоторые учебные аудитории и концертный зал, где традиционно проводились не только школьные концерты, но часто и общегородские мероприятия и праздники.По данным городской мэрии, сметы на восстановление двух школ уже составлены, работы проведут после выделения финансирования, однако точные сроки в мэрии пока не называют.1200 окон и 50 кровельКак уточнили в пресс-службе, средства на ремонты поврежденных кровель и выбитых окон выделяются из резервного фонда республики. Бригады из работников муниципальных предприятий и волонтеров трудились в праздничные и выходные дни.По данным администрации, всего в результате чрезвычайной ситуации в ночь на 26 декабря без стекол остались более 1,2 тысяч окон в двух сотнях жилых домов, коммерческих объектов и административных зданий города, поврежденными оказались полсотни кровель в центральной части города.Удар по ФеодосииВ ночь на 26 декабря на Феодосию была совершена вражеская атака. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Власти оперативно организовали перевозку людей, живущих поблизости от места ЧП, в пункт временного сбора. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двум из них потребовалась госпитализация. В расположенных в центре зданиях были выбиты окна, повреждения получило в частности здание железнодорожного вокзала. Последствия устраняют силами муниципалитета, министерства ЖКХ Крыма и МЧС республики. По информации Минобороны, в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО ответным огнем уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДКВласти Крыма оценили ущерб после атаки ВСУ на ФеодосиюКак Феодосия восстанавливается после удара ВСУ - репортаж

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, атака на феодосию, новости крыма, крым, минжкх крыма, мчс крыма