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Школа и концертный зал до сих пор закрыты в Феодосии после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Школа и концертный зал до сих пор закрыты в Феодосии после атаки ВСУ
Школа и концертный зал до сих пор закрыты в Феодосии после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Школа и концертный зал до сих пор закрыты в Феодосии после атаки ВСУ
В Феодосии после атаки ВСУ в ночь на 26 декабря из-за повреждения зданий до сих пор закрыты общеобразовательная школа №4, а также концертный зал и часть... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T16:52
2024-01-10T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Феодосии после атаки ВСУ в ночь на 26 декабря из-за повреждения зданий до сих пор закрыты общеобразовательная школа №4, а также концертный зал и часть аудиторий музыкальной школы №1. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе администрации города, на ремонты этих объектов город ожидает выделения средств, восстановительные работы по большинству других зданий практически завершены.Две школы"В результате ЧС пострадала общеобразовательная школа № 4, учащиеся которой сейчас переведены на обучение в другие образовательные учреждения. Школа закрыта. Также были выбиты окна в стеклопакетах детской музыкальной школы № 1", – сообщили в администрации города.Музыкальная школа сейчас работает, закрыты только часть ее помещений – некоторые учебные аудитории и концертный зал, где традиционно проводились не только школьные концерты, но часто и общегородские мероприятия и праздники.По данным городской мэрии, сметы на восстановление двух школ уже составлены, работы проведут после выделения финансирования, однако точные сроки в мэрии пока не называют.1200 окон и 50 кровельКак уточнили в пресс-службе, средства на ремонты поврежденных кровель и выбитых окон выделяются из резервного фонда республики. Бригады из работников муниципальных предприятий и волонтеров трудились в праздничные и выходные дни.По данным администрации, всего в результате чрезвычайной ситуации в ночь на 26 декабря без стекол остались более 1,2 тысяч окон в двух сотнях жилых домов, коммерческих объектов и административных зданий города, поврежденными оказались полсотни кровель в центральной части города.Удар по ФеодосииВ ночь на 26 декабря на Феодосию была совершена вражеская атака. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Власти оперативно организовали перевозку людей, живущих поблизости от места ЧП, в пункт временного сбора. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двум из них потребовалась госпитализация. В расположенных в центре зданиях были выбиты окна, повреждения получило в частности здание железнодорожного вокзала. Последствия устраняют силами муниципалитета, министерства ЖКХ Крыма и МЧС республики. По информации Минобороны, в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО ответным огнем уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении БДКВласти Крыма оценили ущерб после атаки ВСУ на ФеодосиюКак Феодосия восстанавливается после удара ВСУ - репортаж
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Школа и концертный зал до сих пор закрыты в Феодосии после атаки ВСУ

В Феодосии завершают ремонты кровель и остекление окон после удара ВСУ – мэрия

16:52 10.01.2024 (обновлено: 17:00 10.01.2024)
 
© РИА Новости КрымСитуация в Феодосии после атаки ВСУ
Ситуация в Феодосии после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Феодосии после атаки ВСУ в ночь на 26 декабря из-за повреждения зданий до сих пор закрыты общеобразовательная школа №4, а также концертный зал и часть аудиторий музыкальной школы №1. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе администрации города, на ремонты этих объектов город ожидает выделения средств, восстановительные работы по большинству других зданий практически завершены.

Две школы

"В результате ЧС пострадала общеобразовательная школа № 4, учащиеся которой сейчас переведены на обучение в другие образовательные учреждения. Школа закрыта. Также были выбиты окна в стеклопакетах детской музыкальной школы № 1", – сообщили в администрации города.
Музыкальная школа сейчас работает, закрыты только часть ее помещений – некоторые учебные аудитории и концертный зал, где традиционно проводились не только школьные концерты, но часто и общегородские мероприятия и праздники.
По данным городской мэрии, сметы на восстановление двух школ уже составлены, работы проведут после выделения финансирования, однако точные сроки в мэрии пока не называют.

1200 окон и 50 кровель

Как уточнили в пресс-службе, средства на ремонты поврежденных кровель и выбитых окон выделяются из резервного фонда республики. Бригады из работников муниципальных предприятий и волонтеров трудились в праздничные и выходные дни.

"С первого дня были организованы работы по сбору заявок о пострадавших индивидуальных жилых домах и квартирах в многоквартирных жилых домах. 17 межведомственных групп проводили обследования, составляли акты, на основании которых направлялись рабочие бригады", – пояснили в мэрии.

По данным администрации, всего в результате чрезвычайной ситуации в ночь на 26 декабря без стекол остались более 1,2 тысяч окон в двух сотнях жилых домов, коммерческих объектов и административных зданий города, поврежденными оказались полсотни кровель в центральной части города.

"В первую очередь проводили ремонты крыш. Уже отремонтированы 45 кровель, пять находятся в работе. На завершающем этапе находится работа по замене разбитых стекол в окнах квартир и домов. Также будет проводиться замена разбитых стекол и в подъездах МКД", – обещают городские власти.

Удар по Феодосии

В ночь на 26 декабря на Феодосию была совершена вражеская атака. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар. Власти оперативно организовали перевозку людей, живущих поблизости от места ЧП, в пункт временного сбора. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двум из них потребовалась госпитализация. В расположенных в центре зданиях были выбиты окна, повреждения получило в частности здание железнодорожного вокзала. Последствия устраняют силами муниципалитета, министерства ЖКХ Крыма и МЧС республики.
По информации Минобороны, в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО ответным огнем уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.
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