https://crimea.ria.ru/20240107/glavnoe-za-den-7-yanvarya-1134035605.html

Главное за день: 7 января

Главное за день: 7 января - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Главное за день: 7 января

РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T22:23

2024-01-07T22:23

2024-01-07T22:23

рождество христово

владимир путин (политик)

владимир константинов

вячеслав гладков

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атака всу на белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым.Президент России Владимир Путин в Рождество встретился с семьями погибших героев СВО. Он отметил роль Церкви в поддержке участников СВО. Руководство Республики Крым поздравили крымчан с светлым праздником Рождества Христова. Армия России продавливает позиции ВСУ, уничтожает боевиков и технику противника. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о состоянии раненных в результате обстрела со стороны ВСУ. В Крыму и Херсонской области готовятся к гололеду и мокрому снегу.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Владимир Путин в Рождество встретился с семьями погибших героев СВОПрезидент России Владимир Путин встретил Рождество в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Перед богослужением он пообщался с семьями погибших в спецоперации Героев России.Российский лидер отметил мужество и героизм воинов, которые с оружием в руках отстаивают интересы страны, а также отметил, что эта встреча должна стать "ясным сигналом" для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих.Президент России поздравил православных с Рождеством ХристовымПрезидент России Владимир Путин поздравил православных с Рождеством. В своем обращении он отметил, что это один из самых любимых, долгожданных христианских праздников, который объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости."Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии России вносят огромный вдохновляющий вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения. И конечно, глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев – участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии", - подчеркнул президент. Он пожелал всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов и благополучия.Руководители Крыма поздравили крымчан с Рождеством ХристовымГлава Крыма Сергей Аксенов и спикер Госсовета РК Владимир Константинов поздравили крымчан с светлым праздником Рождества Христова."В этот день мы празднуем величайшее событие духовной истории человечества – Господь пришел в мир. Свет Рождества освещает жизнь каждого верующего человека. Он побуждает нас делать добро, наполняет надеждой и любовью", – написал в Telegram-канале Аксенов.В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что Рождество Христово является одним из главных и наиболее почитаемых праздников в православии."Рождество Христово — это семейный, теплый праздник. Он вдохновляет нас на добрые поступки и новые свершения, дает нам силы справиться с любыми трудностями, – добавил Константинов. – Он объединяет людей, наполняет сердца верующих надеждой, светом, любовью, напоминает нам о милосердии, о наших традициях и духовных ценностях".Армия России продавливает позиции ВСУ в зоне спецоперацииНа Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. В результате слаженных действий противник вынужден был отойти в юго-западном направлении. На данном направлении ВСУ потеряли более 80 боевиков, боевую машину РСЗО "Ольха", 122-мм самоходку "Гвоздика" и два бронетранспортера, в том числе М113 производства США и три автомобиля. На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами ВСУ."Средствами ПВО сбиты два самолета воздушных сил Украины Су-25 в районе Днепропетровска и Су-27 в районе Кривого Рога", – сообщили в Минобороны РФ. Также перехвачено 14 снарядов залпового огня HIMARS и "Ураган" и шесть противокорабельных ракет "Нептун". На основных направлениях ВСУ за сутки потеряли 525 боевиков и десятки единиц техники, в том числе иностранного производства.Вячеслав Гладков о состоянии раненных в результате обстрелов ВСУПо данным губернатора Белгородской области, в лечебных учреждениях остаются 68 человек. За прошедшие сутки восемь пострадавших – четыре взрослых человека и четыре ребенка – переведены из реанимации в обычные палаты в больницах Москвы.Еще шесть детей и 36 взрослых из числа получивших ранения в результате атаки ВСУ на мирный город получают лечение в больницах Белгорода. Состояние всех пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.В Крым и Херсонскую область идет непогода: ожидаются гололед и сильный ветерНа Крым движется холодный фронт, резко похолодает и ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.Кроме того, сильный гололед и налипание мокрого снега на дорожное покрытие ожидается в некоторых районах Херсонской области 8 и 9 января. Синоптики предупреждают о сильном гололеде, измороси, налипание на дорожное покрытие мокрого снега и сильном восточном ветре с порывами до 15-20 м/с.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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