https://crimea.ria.ru/20240107/putin-pozdravil-pravoslavnykh-s-rozhdestvom-khristovym-1134028255.html

Путин поздравил православных с Рождеством Христовым

Путин поздравил православных с Рождеством Христовым - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Путин поздравил православных с Рождеством Христовым

Президент России Владимир Путин поздравил православных с Рождеством. В своем обращении он отметил, что это один из самых любимых, долгожданных христианских... РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T06:40

2024-01-07T06:40

2024-01-07T06:42

владимир путин (политик)

рождество христово

москва

ветераны сво

новости сво

герои сво

рпц (русская православная церковь)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил православных с Рождеством. В своем обращении он отметил, что это один из самых любимых, долгожданных христианских праздников, который объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости, сообщает портал Кремля. "Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии России вносят огромный вдохновляющий вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения. И конечно, глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев – участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии", - подчеркнул президент. Он пожелал всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов и благополучия.Путин, передает портал Кремля, присутствовал на рождественской литургии в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве вместе с семьями военнослужащих, погибших в зоне СВО. С ними же он накануне встретился в своей резиденции под Москвой.

https://crimea.ria.ru/20240106/rukovoditeli-kryma-pozdravili-pravoslavnykh-s-nastupayuschim-rozhdestvom-1134024329.html

москва

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владимир путин (политик), рождество христово, москва, ветераны сво, новости сво, герои сво, рпц (русская православная церковь)