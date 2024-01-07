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Путин поздравил православных с Рождеством Христовым - РИА Новости Крым, 07.01.2024
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Путин поздравил православных с Рождеством Христовым
Путин поздравил православных с Рождеством Христовым - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Путин поздравил православных с Рождеством Христовым
Президент России Владимир Путин поздравил православных с Рождеством. В своем обращении он отметил, что это один из самых любимых, долгожданных христианских... РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T06:40
2024-01-07T06:42
владимир путин (политик)
рождество христово
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил православных с Рождеством. В своем обращении он отметил, что это один из самых любимых, долгожданных христианских праздников, который объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости, сообщает портал Кремля. "Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии России вносят огромный вдохновляющий вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения. И конечно, глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев – участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии", - подчеркнул президент. Он пожелал всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов и благополучия.Путин, передает портал Кремля, присутствовал на рождественской литургии в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве вместе с семьями военнослужащих, погибших в зоне СВО. С ними же он накануне встретился в своей резиденции под Москвой.
https://crimea.ria.ru/20240106/rukovoditeli-kryma-pozdravili-pravoslavnykh-s-nastupayuschim-rozhdestvom-1134024329.html
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владимир путин (политик), рождество христово, москва, ветераны сво, новости сво, герои сво, рпц (русская православная церковь)
Путин поздравил православных с Рождеством Христовым

Президент России отметил роль Церкви в поддержке участников СВО

06:40 07.01.2024 (обновлено: 06:42 07.01.2024)
 
© http://www.kremlin.ru/Владимир Путин встречает Рождество в домовом храме в Ново-Огарево
Владимир Путин встречает Рождество в домовом храме в Ново-Огарево
© http://www.kremlin.ru/
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил православных с Рождеством. В своем обращении он отметил, что это один из самых любимых, долгожданных христианских праздников, который объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости, сообщает портал Кремля.
"Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии России вносят огромный вдохновляющий вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, укрепление института семьи, патриотическое воспитание подрастающего поколения. И конечно, глубокого, искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку наших героев – участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии", - подчеркнул президент.
Он пожелал всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов и благополучия.
Путин, передает портал Кремля, присутствовал на рождественской литургии в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве вместе с семьями военнослужащих, погибших в зоне СВО. С ними же он накануне встретился в своей резиденции под Москвой.
Рождество 2023 Симферополь - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Вчера, 18:30
Руководители Крыма поздравили православных с наступающим Рождеством
 
Владимир Путин (политик)Рождество ХристовоМоскваВетераны СВОНовости СВОГерои СВОРПЦ (Русская православная церковь)
 
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Заголовок открываемого материала
06:40Путин поздравил православных с Рождеством Христовым
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