https://crimea.ria.ru/20240107/rukovoditeli-kryma-pozdravili-krymchan-s-rozhdestvom--1134028482.html

Руководители Крыма поздравили крымчан с Рождеством

Руководители Крыма поздравили крымчан с Рождеством - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Руководители Крыма поздравили крымчан с Рождеством

Глава Крыма Сергей Аксенов и спикер Госсовета РК Владимир Константинов поздравили крымчан с светлым праздником Рождества Христова. РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T09:12

2024-01-07T09:12

2024-01-07T12:03

сергей аксенов

владимир константинов

рождество христово

тихон шевкунов

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и спикер Госсовета РК Владимир Константинов поздравили крымчан с светлым праздником Рождества Христова.И добавил, что этот праздник напоминает о важности утверждения в обществе вечных нравственных ценностей, неразрывной связи со многими поколениями предков, для которых вера, милосердие и справедливость были главными жизненными ориентирами. Он привел цитату Патриарха Кирилла, который указал, что "вера, молитва и жизнь по Божьим законам являются источником мира и благополучия, духовной основой существования России, фундаментом будущего и залогом успехов".В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что Рождество Христово является одним из главных и наиболее почитаемых праздников в православии.Руководители республики пожелали крымчанам крепкого здоровья, благополучия, а также чтобы благословение Господне всегда пребывало в их помыслах и делах.В Сочельник Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон поздравил православных с наступающим Рождеством Христовым. В своем обращении владыка пожелал свершиться главному событию нынешнего праздника: "Пусть же наши сердца в сокровенной своей глубине с верой и любовью встретят Христа Спасителя – Самого близкого и родного, Самого всемогущего и милосердного из всех, кого мы встретили на нашем жизненном пути".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил православных с Рождеством ХристовымПобеда жизни над смертью: ученый рассказал, как появилось РождествоРуководители Крыма поздравили православных с наступающим Рождеством

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, владимир константинов, рождество христово, тихон шевкунов, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин (политик)