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Руководители Крыма поздравили крымчан с Рождеством
Руководители Крыма поздравили крымчан с Рождеством - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Руководители Крыма поздравили крымчан с Рождеством
Глава Крыма Сергей Аксенов и спикер Госсовета РК Владимир Константинов поздравили крымчан с светлым праздником Рождества Христова. РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T09:12
2024-01-07T09:12
2024-01-07T12:03
сергей аксенов
владимир константинов
рождество христово
тихон шевкунов
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и спикер Госсовета РК Владимир Константинов поздравили крымчан с светлым праздником Рождества Христова.И добавил, что этот праздник напоминает о важности утверждения в обществе вечных нравственных ценностей, неразрывной связи со многими поколениями предков, для которых вера, милосердие и справедливость были главными жизненными ориентирами. Он привел цитату Патриарха Кирилла, который указал, что "вера, молитва и жизнь по Божьим законам являются источником мира и благополучия, духовной основой существования России, фундаментом будущего и залогом успехов".В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что Рождество Христово является одним из главных и наиболее почитаемых праздников в православии.Руководители республики пожелали крымчанам крепкого здоровья, благополучия, а также чтобы благословение Господне всегда пребывало в их помыслах и делах.В Сочельник Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон поздравил православных с наступающим Рождеством Христовым. В своем обращении владыка пожелал свершиться главному событию нынешнего праздника: "Пусть же наши сердца в сокровенной своей глубине с верой и любовью встретят Христа Спасителя – Самого близкого и родного, Самого всемогущего и милосердного из всех, кого мы встретили на нашем жизненном пути".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил православных с Рождеством ХристовымПобеда жизни над смертью: ученый рассказал, как появилось РождествоРуководители Крыма поздравили православных с наступающим Рождеством
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сергей аксенов, владимир константинов, рождество христово, тихон шевкунов, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин (политик)
Руководители Крыма поздравили крымчан с Рождеством
Сергей Аксенов и Владимир Константинов поздравили крымчан с Рождеством Христовым
09:12 07.01.2024 (обновлено: 12:03 07.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и спикер Госсовета РК Владимир Константинов поздравили крымчан с светлым праздником Рождества Христова.
"В этот день мы празднуем величайшее событие духовной истории человечества – Господь пришел в мир. Свет Рождества освещает жизнь каждого верующего человека. Он побуждает нас делать добро, наполняет надеждой и любовью", – написал в Telegram-канале Аксенов.
И добавил, что этот праздник напоминает о важности утверждения в обществе вечных нравственных ценностей, неразрывной связи со многими поколениями предков, для которых вера, милосердие и справедливость были главными жизненными ориентирами. Он привел цитату Патриарха Кирилла, который указал, что "вера, молитва и жизнь по Божьим законам являются источником мира и благополучия, духовной основой существования России, фундаментом будущего и залогом успехов".
В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что Рождество Христово является одним из главных и наиболее почитаемых праздников в православии.
"Рождество Христово — это семейный, теплый праздник. Он вдохновляет нас на добрые поступки и новые свершения, дает нам силы справиться с любыми трудностями, – добавил Константинов. – Он объединяет людей, наполняет сердца верующих надеждой, светом, любовью, напоминает нам о милосердии, о наших традициях и духовных ценностях".
Руководители республики пожелали крымчанам крепкого здоровья, благополучия, а также чтобы благословение Господне всегда пребывало в их помыслах и делах.
В Сочельник Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон поздравил
православных с наступающим Рождеством Христовым. В своем обращении владыка пожелал свершиться главному событию нынешнего праздника: "Пусть же наши сердца в сокровенной своей глубине с верой и любовью встретят Христа Спасителя – Самого близкого и родного, Самого всемогущего и милосердного из всех, кого мы встретили на нашем жизненном пути".
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