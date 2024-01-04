Рейтинг@Mail.ru
В Парке Победы Севастополя убирают залившую молодые деревья смесь - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240104/v-parke-pobedy-sevastopolya-ubirayut-zalivshuyu-molodye-derevya-smes-1133981181.html
В Парке Победы Севастополя убирают залившую молодые деревья смесь
В Парке Победы Севастополя убирают залившую молодые деревья смесь - РИА Новости Крым, 04.01.2024
В Парке Победы Севастополя убирают залившую молодые деревья смесь
В Парке Победы в Севастополе, где в конце 2023 года строители во время несогласованных земельных работ разлили смесь грунта на зеленую зону, начали наводить... РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T13:37
2024-01-04T13:37
севастополь
парк победы
экология
городская среда
общество
евгений горлов
новости крыма
незаконное строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/04/1133981069_0:184:960:724_1920x0_80_0_0_a24ccdc30a699bf581825d1633e9526d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В Парке Победы в Севастополе, где в конце 2023 года строители во время несогласованных земельных работ разлили смесь грунта на зеленую зону, начали наводить порядок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.Накануне он обязал строителей устранить последствия своих работ до 5 января. В четверг в Telegram-канале Горлов опубликовал фотографии деревьев, на снимках видно, что рабочие очищают зеленую зону и молодые деревья от смеси."Как и обещал", - прокомментировал фотографии Горлов.Информация о том, что деревья залили раствором бетона, распространилась в местных соцсетях. Как пояснил Горлов, в конце декабря от заказчика "Севэнерго" подрядной организацией "Проектэнерго" были начаты работы по подключению коммерческого объекта на данном участке. Не получив никаких ордеров на проведение земляных работ и не согласовав разрешительной документации, начались работы. На деревья при бурении вылился продукт смеси грунта с водой. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на месте пустыря в городе открылся новый сквер на улице Степаняна.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за четыре года высажено более 1000 гектаров лесаНа Сапун-горе школьники высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясенейЗа уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 лет
севастополь
парк победы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/04/1133981069_0:94:960:814_1920x0_80_0_0_400f687de5e76471259ec1b7f54c04af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, парк победы, экология, городская среда, общество, евгений горлов, новости крыма, незаконное строительство
В Парке Победы Севастополя убирают залившую молодые деревья смесь

В Парке Победы Севастополя начали очищать молодые деревья после запрещенных работ

13:37 04.01.2024
 
© telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Евгения ГорловаВ парке Победы в Севастополе убирают зеленую зону от раствора
В парке Победы в Севастополе убирают зеленую зону от раствора
© telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Евгения Горлова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В Парке Победы в Севастополе, где в конце 2023 года строители во время несогласованных земельных работ разлили смесь грунта на зеленую зону, начали наводить порядок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.
Накануне он обязал строителей устранить последствия своих работ до 5 января. В четверг в Telegram-канале Горлов опубликовал фотографии деревьев, на снимках видно, что рабочие очищают зеленую зону и молодые деревья от смеси.
"Как и обещал", - прокомментировал фотографии Горлов.
Информация о том, что деревья залили раствором бетона, распространилась в местных соцсетях. Как пояснил Горлов, в конце декабря от заказчика "Севэнерго" подрядной организацией "Проектэнерго" были начаты работы по подключению коммерческого объекта на данном участке. Не получив никаких ордеров на проведение земляных работ и не согласовав разрешительной документации, начались работы. На деревья при бурении вылился продукт смеси грунта с водой.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на месте пустыря в городе открылся новый сквер на улице Степаняна.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму за четыре года высажено более 1000 гектаров леса
На Сапун-горе школьники высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясеней
За уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 лет
 
СевастопольПарк ПобедыЭкологияГородская средаОбществоЕвгений ГорловНовости КрымаНезаконное строительство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:19В Севастополе два часа будет громко - причина
14:17Сколько наемников и из каких стран воюют за ВСУ
14:06Очередь у Крымского моста выросла в пять раз
13:52На этом все: в Белом доме закончились деньги на Украину
13:37В Парке Победы Севастополя убирают залившую молодые деревья смесь
13:06Иностранцы на службе в ВС РФ смогут получить гражданство России – указ
13:0178 человек погибли при землетрясении в Японии
12:42ВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домов
12:20Что с мобильной связью в Крыму – ответ Аксенова
12:05У Крымского моста начала расти очередь
11:54Метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в четверг
11:33Не боятся слякоти и попадания дронов: ВС РФ получили обновленные танки
11:02Плана "Б" нет: Кулеба о дефиците военной помощи Запада
10:32Девочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в Москву
10:05Крымский мост снова открыт для проезда
09:56Крымский мост закрыт
09:36Взрывы в трех областях Украины в четверг - что известно
09:15Подъезды к Крымскому мосту: данные на утро среды
09:02Арианна и Леам: какие имена дают детям в Крыму
08:41Родину предать не могла: сто лет назад родилась Герой России Абденанова
Лента новостейМолния