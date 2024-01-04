https://crimea.ria.ru/20240104/v-parke-pobedy-sevastopolya-ubirayut-zalivshuyu-molodye-derevya-smes-1133981181.html

В Парке Победы Севастополя убирают залившую молодые деревья смесь

В Парке Победы Севастополя убирают залившую молодые деревья смесь - РИА Новости Крым, 04.01.2024

В Парке Победы Севастополя убирают залившую молодые деревья смесь

В Парке Победы в Севастополе, где в конце 2023 года строители во время несогласованных земельных работ разлили смесь грунта на зеленую зону, начали наводить... РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T13:37

2024-01-04T13:37

2024-01-04T13:37

севастополь

парк победы

экология

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евгений горлов

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незаконное строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В Парке Победы в Севастополе, где в конце 2023 года строители во время несогласованных земельных работ разлили смесь грунта на зеленую зону, начали наводить порядок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.Накануне он обязал строителей устранить последствия своих работ до 5 января. В четверг в Telegram-канале Горлов опубликовал фотографии деревьев, на снимках видно, что рабочие очищают зеленую зону и молодые деревья от смеси."Как и обещал", - прокомментировал фотографии Горлов.Информация о том, что деревья залили раствором бетона, распространилась в местных соцсетях. Как пояснил Горлов, в конце декабря от заказчика "Севэнерго" подрядной организацией "Проектэнерго" были начаты работы по подключению коммерческого объекта на данном участке. Не получив никаких ордеров на проведение земляных работ и не согласовав разрешительной документации, начались работы. На деревья при бурении вылился продукт смеси грунта с водой. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на месте пустыря в городе открылся новый сквер на улице Степаняна.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за четыре года высажено более 1000 гектаров лесаНа Сапун-горе школьники высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясенейЗа уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, парк победы, экология, городская среда, общество, евгений горлов, новости крыма, незаконное строительство