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На Сапун-горе школьники высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясеней - РИА Новости Крым, 16.12.2023
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На Сапун-горе школьники высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясеней
На Сапун-горе школьники высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясеней - РИА Новости Крым, 16.12.2023
На Сапун-горе школьники высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясеней
В рамках всероссийской акции "Сохраним лес" школьные трудовые отряды, работая вместе с лесхозом региона, высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясеней на... РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-17T07:44
2023-12-16T23:16
михаил развожаев
севастополь
сапун-гора
благоустройство
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акция "сохраним лес"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В рамках всероссийской акции "Сохраним лес" школьные трудовые отряды, работая вместе с лесхозом региона, высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясеней на Сапун-горе. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Также Развожаев уточнил, что в период летних каникул в севастопольском лесхозе работали около полусотни школьников региона. Под руководством своих наставников дети учились выращивать деревья и ухаживать за ними.Всего в 2023 году в севастопольском лесничестве на площади 60 гектаров высадили около 50 тысяч саженцев, добавил губернатор.Почти 300 гектаров нового леса появится к концу 2023 года в Республике Крым, сообщалось ранее. Работы по высадке будут проведены в рамках регионального проекта “Сохраним лес” нацпроекта “Экология”.Читайте также на РИА Новости Крым: Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым Годом В Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в миреЖивые экскурсии: что предложат туристам в заповеднике Ялты
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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михаил развожаев, севастополь, сапун-гора, благоустройство, новости крыма, крым, новости, акция "сохраним лес"
На Сапун-горе школьники высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясеней

На Сапун-горе школьники высадили 3,5 тысячи сеянцев в рамках акции "Сохраним лес"

07:44 17.12.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевШкольные трудовые отряды вместе с севастопольским лесхозом высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясеней на Сапун-горе
Школьные трудовые отряды вместе с севастопольским лесхозом высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясеней на Сапун-горе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. В рамках всероссийской акции "Сохраним лес" школьные трудовые отряды, работая вместе с лесхозом региона, высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясеней на Сапун-горе. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Ребята в рамках всероссийской акции "Сохраним лес" посадили сеянцы возрастом от двух до четырех лет. Теперь впереди долгая работа по уходу за ними – конечно, в основном этим будут заниматься сотрудники лесхоза, но и школьные отряды будем по возможности привлекать к этому процессу", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Также Развожаев уточнил, что в период летних каникул в севастопольском лесхозе работали около полусотни школьников региона. Под руководством своих наставников дети учились выращивать деревья и ухаживать за ними.
Всего в 2023 году в севастопольском лесничестве на площади 60 гектаров высадили около 50 тысяч саженцев, добавил губернатор.
Почти 300 гектаров нового леса появится к концу 2023 года в Республике Крым, сообщалось ранее. Работы по высадке будут проведены в рамках регионального проекта “Сохраним лес” нацпроекта “Экология”.
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Михаил РазвожаевСевастопольСапун-ГораБлагоустройствоНовости КрымаКрымНовостиАкция "Сохраним лес"
 
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07:44На Сапун-горе школьники высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясеней
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