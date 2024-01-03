https://crimea.ria.ru/20240103/v-parke-pobedy-sevastopolya-stroiteli-edva-ne-pogubili-molodye-derevya-1133973539.html

В парке Победы Севастополя строители едва не погубили молодые деревья

В парке Победы Севастополя строители едва не погубили молодые деревья - РИА Новости Крым, 03.01.2024

В парке Победы Севастополя строители едва не погубили молодые деревья

Молодые деревья едва не погибли в сквере Парка Победы в Севастополе. Информация о том, что их залили раствором бетона, распространилась в местных соцсетях. Что... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T17:59

2024-01-03T17:59

2024-01-03T17:59

севастополь

незаконное строительство

общество

евгений горлов

новости крыма

парк победы

происшествия

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Молодые деревья едва не погибли в сквере Парка Победы в Севастополе. Информация о том, что их залили раствором бетона, распространилась в местных соцсетях. Что на самом деле произошло и какой урон нанесен природе, рассказал в своем Telegram-канале исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов."28 декабря от заказчика "Севэнерго" подрядной организацией "Проектэнерго" начаты были работы по подключению коммерческого объекта на данном участке. Не получив никаких ордеров на проведение земляных работ, не согласовав никакой разрешительной документации, приступили к работам. Были остановлены специалистами административно-технического контроля", - сообщил Горлов.По его словам, на юридическое лицо наложен штраф 50 тысяч рублей за проведение земляных работ без разрешения. Также специалисты приступили к подсчету ущерба, который нанесен зеленым насаждениям. Организации дано поручение устранить последствия работ до 5 января.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за четыре года высажено более 1000 гектаров лесаНа Сапун-горе школьники высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясенейЗа уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 лет

севастополь

парк победы

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, незаконное строительство, общество, евгений горлов, новости крыма, парк победы, происшествия, экология