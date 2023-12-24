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В Крыму за четыре года высажено более 1000 гектаров леса

В Крыму за четыре года высажено более 1000 гектаров леса - РИА Новости Крым, 24.12.2023

В Крыму за четыре года высажено более 1000 гектаров леса

Лесной фонд в Крыму с каждым годом увеличивается на 300 га и более. Об этом сообщила министр экологии РК Ольга Славгородская в пресс-центре РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T20:33

2023-12-24T20:33

2023-12-24T20:33

ольга славгородская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Лесной фонд в Крыму с каждым годом увеличивается на 300 га и более. Об этом сообщила министр экологии РК Ольга Славгородская в пресс-центре РИА Новости Крым."295 гектаров леса в рамках нацпроекта "Сохранение лесов" мы высадили в этом году. Заготовили 90 кг семян, из которых в дальнейшем будут подготовлены посадочные материалы для проведения работ по высадке лесного фонда. В целом в рамках мероприятий нацпроекта с 2019 года у нас уже высажено более 1000 гектаров леса. В следующем году будет еще более 300 гектаров. Каждый год и эта цифра постепенно увеличивается", - рассказала министр.Приживаемость посадочного материала, по словам Ольги Славгородской, зависит от района. Принимаются меры по увеличению ее процента.Славгородская также добавила, что в Белогорском районе высаживали дуб и орех. А в этом году, как и в Судакском районе, высадили сосну крымскую.На территории Крыма также реализуется госпрограмма по высаживанию лесных насаждений на территории бывших лесополос. По словам министра, это полезащитные лесополосы."В прошлом году в Сакском районе разработали порядка 70 га. В этом году мы приступили к работам в Ленинском, Нижнегорском, Белогорском районах. Разрабатываем данные территории, удаляем сухостои. Постепенно приведем все лесополосы в порядок", - заявила Славгородская.Также министр экологии Крыма уточнила информацию по деревьям, которые продаются на елочных базарах накануне Нового года."Я как эколог, проезжая мимо елочных базаров, вижу, что это не крымские сосны. Наша сосна имеет более длинные иголки. Все наши леса являются защитными. У нас нет рубок как таковых. Любые рубки, которые мы осуществляем, только в рамках санитарных, противопожарных мероприятий, в рамках ухода за лесом. Есть площади, где необходима расчистка. Мы выбираем участки и где произрастает сосна крымская. Эти деревья можно приобрести в пунктах продаж в Бахчисарае и в Симферополе", - подытожила Ольга Славгородская.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму появляются новые лесаНа Сапун-горе школьники высадили 3,5 тысячи сеянцев сосен и ясенейВзяли меч в руки: в крымском селе Скалистое посадили новую рощу

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ольга славгородская, минэкологии крыма, крым, новости крыма, природа, экология, общество