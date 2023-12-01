https://crimea.ria.ru/20231201/vzyali-mech-v-ruki-v-krymskom-sele-skalistoe-posadili-novuyu-roschu-1133250026.html

Взяли меч в руки: в крымском селе Скалистое посадили новую рощу

Взяли меч в руки: в крымском селе Скалистое посадили новую рощу - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Взяли меч в руки: в крымском селе Скалистое посадили новую рощу

РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T18:42

2023-12-01T18:42

2023-12-01T18:42

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александр березнев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым.– Главное правило, которое надо запомнить, – с очень серьезным видом начинает рассказывать директор Бахчисарайского лесного хозяйства Евгений Акульшин, – это что дерево сажается корнем вниз.Мы смеемся, но боюсь, однако, что некоторым офисным работникам об этом и правда стоит напоминать. Они могут не сразу вспомнить, как выглядит настоящее живое дерево в лесу.Сегодня нам предстоит вместе с участниками акции "Сохраним лес" высадить около десяти тысяч саженцев. Эта акция проходит во всех регионах России с 2019 года, и поучаствовать в ней может каждый желающий. Для этого надо зайти на сайт акции, кликнуть кнопочку "Посадить дерево" – и в открывшемся окне выбрать, где именно хочется поработать.В 2023 году организаторы поставили перед волонтерами цель – посадить 70 миллионов деревьев. И хотя до конца года остался еще целый месяц, юбилейное дерево было посажено уже сегодня, 1 декабря. Участники уверены, что произошло это в Крыму, хотя на сайте за этот день количество посаженных деревьев перешагнуло далеко за 70 миллионов – на момент, когда пишутся эти строки, их уже 70 156 494.Меч Колесова – самый мирный меч в миреВ Крыму новая рощица появилась на территории Бахчисарайского лесничества, недалеко от села Скалистое.– На этом участке раньше было просто поле, деревья здесь не росли, – продолжает Евгений Акульшин. – Его площадь три гектара, здесь у нас будут высажены саженцы дуба скального и ясеня зеленого.– А почему именно эти?– Потому что почва и климатические условия помогают комфортно произрастать здесь именно этим видам деревьев.Чтобы деревья лучше укоренялись, в каждое ведерко с саженцами добавляют гидрогель, который впитывает в себя воду и тем самым будет удерживать ее возле корневой системы.– Все деревья подбираются с учетом лесорастительных условий. В степной зоне мы высаживаем засухоустойчивые, например, лох узколистный. А здесь запланирована высадка 19 000 дубов и ясеней, но мы сегодня ставим перед собой задачу с активистами высадить порядка 10 000, – сообщает журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Александр Березнев.Замминистра сам берет в руки меч Колесова, с помощью которого сажают лес, и проводит нам мастер-класс.– Меч нужно загнать как можно глубже, и как можно ниже опустить сеянец. Вот смотрите, – Александр показывает нам маленький, не больше 10 сантиметров дуб. – Если мы возьмем его, вот это корень, то вот у него внизу корневая шейка. Она должна быть присыпана землей. Если мы этого не сделаем, то дерево может погибнуть. Поэтому максимально стараемся его опустить в землю, потом отступаем мечом 15-20 сантиметров, опять так же делаем углубление под углом 20-25 градусов, прижимаем и землю вокруг саженца слегка утрамбовываем.Меч Колесова, наверное, самое мирное оружие в мире. Во времена Советского Союза это изделие называлось ЛПЛ-5,5 – то есть лесопосадочная лопата, которая весит пять с половиной килограммов.– Это в самом начале, потом чем дольше работаешь – тем тяжелее, – шутят лесники.Но лопатка и правда тяжелеет, потому что на нее налипают комья земли. Такой вес нужен, чтобы пробить слой дерновой подстилки или твердый грунт напополам с камнями. Лес – это, знаете ли, не огород на даче, там земля суровая.А назвали эту узкую, но тяжелую лопату в честь ее изобретателя – директора Харьковского земледельческого училища, преподавателя растениеводства и ботаники Александра Андреевича Колесова. Свой "меч" он впервые изготовил в 1883 году, когда при училище был посажен первый в России лесной питомник.Зачем в лесу самоварПока мы учимся управляться с мечом Колесова, гостеприимные хозяева – сотрудники лесничества – выставляют на импровизированный стол печенье, конфеты и разжигают самовар. Именно разжигают наколотыми предварительно щепочками, потому что самовар – старинный, дедовский, с круглой топкой внутри. Водитель лесного транспорта Руслан Асанов специально для нас поднимает крышку: вот она, топка.- А сапог где?- А нету, – смеется. – Без него обходимся.Такой самовар в лесу – незаменимая вещь, говорит Руслан.– Когда в лесу где-то на холоде работаем, он очень нужен бывает. Зимой термоса надолго не хватает, он остывает быстро. Летом еще выдерживает, а зимой вообще никакого смысла в нем. А самоварчик у нас на пять литров, накочегарил – и на всех хватает.Горячий стакан обжигает руку, лесной чай на травах пахнет дымком и греет душу. Пожалуй, поработать денек на природе, среди прекрасных Крымских гор, да еще с таким бонусом, не откажутся многие. Может быть, именно поэтому за пять лет участники акции "Сохраним лес" высадили уже 2,5 миллиона деревьев.Каждый год в республике высаживают около 300 гектаров леса. В первую очередь оживляют участки, пострадавшие от пожаров. В этом году акция стартовала в Белогорском районе как раз на таком "горельнике", а завершить высадку планируется в Судаке.Читайте также на РИА Новости Крым:Увидят из космоса: в Севастополе высадили рощу в виде слова "Россия"Живые экскурсии: что предложат туристам в заповеднике ЯлтыЧто взять с собой в осенний поход: советы от спасателя МЧС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, новости крыма, бахчисарайский район, природа, крым, евгений акульшин, благоустройство, акция "сохраним лес", минэкологии крыма, александр березнев