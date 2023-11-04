https://crimea.ria.ru/20231104/uvidyat-iz-kosmosa-v-sevastopole-vysadili-roschu-v-vide-slova-rossiya-1132577301.html

Увидят из космоса: в Севастополе высадили рощу в виде слова "Россия"

Увидят из космоса: в Севастополе высадили рощу в виде слова "Россия" - РИА Новости Крым, 04.11.2023

Увидят из космоса: в Севастополе высадили рощу в виде слова "Россия"

В Севастополе появилась новая роща – деревья высадили в виде слова "Россия", сообщили в субботу в правительстве города. РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T15:04

2023-11-04T15:04

2023-11-04T15:04

севастополь

михаил развожаев

день народного единства

общество

экология

природа

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе появилась новая роща – деревья высадили в виде слова "Россия", сообщили в субботу в правительстве города.Масштабная экологическая акция прошла в Мекензиевском лесничестве. Там севастопольцы, представители духовенства и власти посадили 1200 саженцев туи восточной в форме слова "Россия". Размер каждой буквы – 25х30 метров, протяженность надписи – 200 метров, а общая площадь посадки – 1,5 гектара.Акцию приурочили ко Дню народного единства."Более объединяющего действия, чем посадка деревьев, трудно себе представить. Мы приурочили акцию к сегодняшнему празднику и высадили туи в виде большой надписи "Россия" – ее будет видно из космоса, можно будет посмотреть на спутниковых снимках. Но самое главное: все, кто сегодня принял участие в акции, смогут рассказать детям, что был здесь вместе с друзьями, единомышленниками, и посадил свое дерево, чтобы на севастопольской земле осталась эта надпись", – обратился к участникам акции губернатор города Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:"Зеленый фестиваль": в Судаке посадили миндаль РИА Новости КрымКрым стал важным фактором укрепления народного единства России – властиБайкеры и ополченцы высадили Русский лес на горе Гасфорта в Севастополе

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, день народного единства, общество, экология, природа, новости крыма