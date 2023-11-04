Рейтинг@Mail.ru
Увидят из космоса: в Севастополе высадили рощу в виде слова "Россия" - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231104/uvidyat-iz-kosmosa-v-sevastopole-vysadili-roschu-v-vide-slova-rossiya-1132577301.html
Увидят из космоса: в Севастополе высадили рощу в виде слова "Россия"
Увидят из космоса: в Севастополе высадили рощу в виде слова "Россия" - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Увидят из космоса: в Севастополе высадили рощу в виде слова "Россия"
В Севастополе появилась новая роща – деревья высадили в виде слова "Россия", сообщили в субботу в правительстве города. РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T15:04
2023-11-04T15:04
севастополь
михаил развожаев
день народного единства
общество
экология
природа
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/04/1132577050_0:66:800:516_1920x0_80_0_0_0f4ce0d15c86356bd2aefb3418ddb9ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе появилась новая роща – деревья высадили в виде слова "Россия", сообщили в субботу в правительстве города.Масштабная экологическая акция прошла в Мекензиевском лесничестве. Там севастопольцы, представители духовенства и власти посадили 1200 саженцев туи восточной в форме слова "Россия". Размер каждой буквы – 25х30 метров, протяженность надписи – 200 метров, а общая площадь посадки – 1,5 гектара.Акцию приурочили ко Дню народного единства."Более объединяющего действия, чем посадка деревьев, трудно себе представить. Мы приурочили акцию к сегодняшнему празднику и высадили туи в виде большой надписи "Россия" – ее будет видно из космоса, можно будет посмотреть на спутниковых снимках. Но самое главное: все, кто сегодня принял участие в акции, смогут рассказать детям, что был здесь вместе с друзьями, единомышленниками, и посадил свое дерево, чтобы на севастопольской земле осталась эта надпись", – обратился к участникам акции губернатор города Михаил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:"Зеленый фестиваль": в Судаке посадили миндаль РИА Новости КрымКрым стал важным фактором укрепления народного единства России – властиБайкеры и ополченцы высадили Русский лес на горе Гасфорта в Севастополе
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/04/1132577050_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_5c8532a257a54dc07e19557a6d5c4a61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, день народного единства, общество, экология, природа, новости крыма
Увидят из космоса: в Севастополе высадили рощу в виде слова "Россия"

В Севастополя в День народного единства высадили 1200 туй в виде слова "Россия"

15:04 04.11.2023
 
© Пресс-служба правительства СевастополяВ Севастополе высадили рощу в виде слова "Россия"
В Севастополе высадили рощу в виде слова Россия
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе появилась новая роща – деревья высадили в виде слова "Россия", сообщили в субботу в правительстве города.
Масштабная экологическая акция прошла в Мекензиевском лесничестве. Там севастопольцы, представители духовенства и власти посадили 1200 саженцев туи восточной в форме слова "Россия". Размер каждой буквы – 25х30 метров, протяженность надписи – 200 метров, а общая площадь посадки – 1,5 гектара.
"Специалисты говорят, что надпись станет видно из космоса в ближайшее десятилетие. Уход за новой рощей будет осуществляться в соответствии с лесным законодательством, уже сегодня растения будут поливаться, также дендрологи будут следить за приживаемостью. Новая роща станет достопримечательностью Севастополя", - сказано в сообщении.
Акцию приурочили ко Дню народного единства.
"Более объединяющего действия, чем посадка деревьев, трудно себе представить. Мы приурочили акцию к сегодняшнему празднику и высадили туи в виде большой надписи "Россия" – ее будет видно из космоса, можно будет посмотреть на спутниковых снимках. Но самое главное: все, кто сегодня принял участие в акции, смогут рассказать детям, что был здесь вместе с друзьями, единомышленниками, и посадил свое дерево, чтобы на севастопольской земле осталась эта надпись", – обратился к участникам акции губернатор города Михаил Развожаев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Зеленый фестиваль": в Судаке посадили миндаль РИА Новости Крым
Крым стал важным фактором укрепления народного единства России – власти
Байкеры и ополченцы высадили Русский лес на горе Гасфорта в Севастополе
 
СевастопольМихаил РазвожаевДень народного единстваОбществоЭкологияПриродаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:33Число погибших при землетрясении в Непале увеличилось до 157
17:02Дым в Севастополе и воздушная тревога – что происходит
16:40В Севастополе объявлена воздушная тревога
16:37Крымский мост: движение остановлено
16:24Оригинал иконы Казанской Божией матери вернули в собор на Красной площади
15:39Минус 600 боевиков ВСУ и Leopard: работа российских войск в зоне СВО
15:19У Крымского моста очередь – проезда ждут больше 460 машин
15:04Увидят из космоса: в Севастополе высадили рощу в виде слова "Россия"
14:39Арсенал ракет ВСУ уничтожен под Черниговом
14:24Патрушев пригрозил Украине трибуналом за попытку взорвать "грязную" бомбу
14:01Израиль ударил по школе в Газе: десятки погибших и раненых
13:39В Крыму кованую карту России дополнили новыми регионами – фотофакт
13:11Очередь у Крымского моста выросла вдвое: сколько ждать проезда
13:00Готовы к любым провокациям: трудно ли сохранять национальный мир в Крыму
12:51Стенд Крыма открылся на выставке-форуме "Россия" в Москве
12:37Коммунальщики снимают советскую звезду с обелиска городу-герою Киеву
12:14Где и сколько в Крыму строится жилья для репатриантов
11:52В Крыму мотоциклист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
11:29В Москве открылась выставка-форум "Россия"
11:13Власти Крыма оценили влияние меджлиса* на крымских татар в регионе
Лента новостейМолния