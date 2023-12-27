https://crimea.ria.ru/20231227/na-kupyanskom-napravlenii-unichtozhili-neskolko-shturmovykh-grupp-vsu-1133834544.html

На Купянском направлении ВС РФ уничтожили несколько штурмовых групп ВСУ

На Купянском направлении ВС РФ уничтожили несколько штурмовых групп ВСУ - РИА Новости Крым, 27.12.2023

На Купянском направлении ВС РФ уничтожили несколько штурмовых групп ВСУ

В Минобороны опубликовали кадры боевой работы военнослужащих группировки войск "Запад", которые отразили несколько контратак штурмовиков ВСУ на Купянском... РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T08:48

2023-12-27T08:48

2023-12-27T08:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Минобороны опубликовали кадры боевой работы военнослужащих группировки войск "Запад", которые отразили несколько контратак штурмовиков ВСУ на Купянском направлении. Сообщается, что на этом участке линии боевого соприкосновения было обнаружено передвижение нескольких вооруженных групп противника.Бойцы мотострелкового подразделения из стрелкового оружия отразили атаку. Боевиков, которые находились на достаточном удалении, поразили ударами ствольной артиллерии, сообщил пресс-службе Минобороны командир мотострелкового батальона с позывным "Батый".26 декабря российские войска сбили два украинских самолета Су-24, сообщали ранее в ведомстве. Было уничтожено также пять снарядов РСЗО HIMARS и 24 беспилотника. За сутки украинская армия потеряла 675 боевиков на всех направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: армия России выполнила главную цель СВО на 2023 годШойгу доложил Путину об освобождении Марьинки ВСУ потеряли более 600 боевиков в безуспешных атаках

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