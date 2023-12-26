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Потери ВСУ за сутки: 675 боевиков и иностранная техника - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Потери ВСУ за сутки: 675 боевиков и иностранная техника
Потери ВСУ за сутки: 675 боевиков и иностранная техника - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Потери ВСУ за сутки: 675 боевиков и иностранная техника
Вооруженные силы России за сутки в зоне специальной военной операции освободили город, отразили 10 атак противника, потери ВСУ составили 675 военнослужащих. Об... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T16:45
2023-12-26T16:45
министерство обороны рф
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки в зоне специальной военной операции освободили город, отразили 10 атак противника, потери ВСУ составили 675 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Самые активные военные действия велись на Донецком направлении, где российскими войсками был взят город Марьинка.Также на Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы была поражена военная техника противника, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США.Три атаки отразили на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии. В результате враг потерял до 25-ти военнослужащих.Еще одну безуспешную атаку ВСУ предприняли на Краснолиманском направлении. Противник лишился до 195-ти военнослужащих и военной техники, среди которой танк и американская артиллерийская система М777.Огневое поражение живой силе и технике ВСУ было нанесено на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток". Киев лишился порядка 150-ти военнослужащих.На Запорожском направлении украинские войска потерпели поражение еще в одной атаке и потеряли до 65 боевиков. На Херсонском направлении потери ВСУ составили: 35 военнослужащих, а также военная техника, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ лишились двух бомбардировщиков и 24 дронов за суткиЧетыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВОШесть снарядов HIMARS и "Ураган" сбиты российскими ПВО за сутки
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Новости
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7 495 645-6601
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министерство обороны рф, новости, армия и флот, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Потери ВСУ за сутки: 675 боевиков и иностранная техника

За сутки ВСУ потеряли 675 боевиков и иностранную технику

16:45 26.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки в зоне специальной военной операции освободили город, отразили 10 атак противника, потери ВСУ составили 675 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Самые активные военные действия велись на Донецком направлении, где российскими войсками был взят город Марьинка.
"На Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Марьинка Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак. Общие потери противника на данном направлении составили до 205-ти военнослужащих и пять пикапов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Также на Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы была поражена военная техника противника, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США.
Три атаки отразили на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии. В результате враг потерял до 25-ти военнослужащих.
Еще одну безуспешную атаку ВСУ предприняли на Краснолиманском направлении. Противник лишился до 195-ти военнослужащих и военной техники, среди которой танк и американская артиллерийская система М777.
Огневое поражение живой силе и технике ВСУ было нанесено на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток". Киев лишился порядка 150-ти военнослужащих.
На Запорожском направлении украинские войска потерпели поражение еще в одной атаке и потеряли до 65 боевиков. На Херсонском направлении потери ВСУ составили: 35 военнослужащих, а также военная техника, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США.
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