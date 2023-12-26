https://crimea.ria.ru/20231226/poteri-vsu-za-sutki-675-boevikov-i-inostrannaya-tekhnika-1133819994.html
Потери ВСУ за сутки: 675 боевиков и иностранная техника
Потери ВСУ за сутки: 675 боевиков и иностранная техника - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Потери ВСУ за сутки: 675 боевиков и иностранная техника
Вооруженные силы России за сутки в зоне специальной военной операции освободили город, отразили 10 атак противника, потери ВСУ составили 675 военнослужащих. Об... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T16:45
2023-12-26T16:45
2023-12-26T16:45
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки в зоне специальной военной операции освободили город, отразили 10 атак противника, потери ВСУ составили 675 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Самые активные военные действия велись на Донецком направлении, где российскими войсками был взят город Марьинка.Также на Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы была поражена военная техника противника, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США.Три атаки отразили на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии. В результате враг потерял до 25-ти военнослужащих.Еще одну безуспешную атаку ВСУ предприняли на Краснолиманском направлении. Противник лишился до 195-ти военнослужащих и военной техники, среди которой танк и американская артиллерийская система М777.Огневое поражение живой силе и технике ВСУ было нанесено на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток". Киев лишился порядка 150-ти военнослужащих.На Запорожском направлении украинские войска потерпели поражение еще в одной атаке и потеряли до 65 боевиков. На Херсонском направлении потери ВСУ составили: 35 военнослужащих, а также военная техника, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ лишились двух бомбардировщиков и 24 дронов за суткиЧетыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВОШесть снарядов HIMARS и "Ураган" сбиты российскими ПВО за сутки
https://crimea.ria.ru/20231226/vsu-lishilis-dvukh-bombardirovschikov-i-24-dronov-za-sutki-1133816844.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, армия и флот, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Потери ВСУ за сутки: 675 боевиков и иностранная техника
За сутки ВСУ потеряли 675 боевиков и иностранную технику
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки в зоне специальной военной операции освободили город, отразили 10 атак противника, потери ВСУ составили 675 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Самые активные военные действия велись на Донецком направлении
, где российскими войсками был взят
город Марьинка.
"На Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Марьинка Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак. Общие потери противника на данном направлении составили до 205-ти военнослужащих и пять пикапов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Также на Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы была поражена военная техника противника, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США.
Три атаки отразили на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии. В результате враг потерял до 25-ти военнослужащих.
Еще одну безуспешную атаку ВСУ предприняли на Краснолиманском направлении. Противник лишился до 195-ти военнослужащих и военной техники, среди которой танк и американская артиллерийская система М777.
Огневое поражение живой силе и технике ВСУ было нанесено на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток". Киев лишился порядка 150-ти военнослужащих.
На Запорожском направлении украинские войска потерпели поражение еще в одной атаке и потеряли до 65 боевиков. На Херсонском направлении потери ВСУ составили: 35 военнослужащих, а также военная техника, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США.
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