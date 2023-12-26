https://crimea.ria.ru/20231226/poteri-vsu-za-sutki-675-boevikov-i-inostrannaya-tekhnika-1133819994.html

Потери ВСУ за сутки: 675 боевиков и иностранная техника

Потери ВСУ за сутки: 675 боевиков и иностранная техника - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Потери ВСУ за сутки: 675 боевиков и иностранная техника

Вооруженные силы России за сутки в зоне специальной военной операции освободили город, отразили 10 атак противника, потери ВСУ составили 675 военнослужащих. Об... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T16:45

2023-12-26T16:45

2023-12-26T16:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки в зоне специальной военной операции освободили город, отразили 10 атак противника, потери ВСУ составили 675 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Самые активные военные действия велись на Донецком направлении, где российскими войсками был взят город Марьинка.Также на Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы была поражена военная техника противника, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США.Три атаки отразили на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии. В результате враг потерял до 25-ти военнослужащих.Еще одну безуспешную атаку ВСУ предприняли на Краснолиманском направлении. Противник лишился до 195-ти военнослужащих и военной техники, среди которой танк и американская артиллерийская система М777.Огневое поражение живой силе и технике ВСУ было нанесено на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток". Киев лишился порядка 150-ти военнослужащих.На Запорожском направлении украинские войска потерпели поражение еще в одной атаке и потеряли до 65 боевиков. На Херсонском направлении потери ВСУ составили: 35 военнослужащих, а также военная техника, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ лишились двух бомбардировщиков и 24 дронов за суткиЧетыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВОШесть снарядов HIMARS и "Ураган" сбиты российскими ПВО за сутки

https://crimea.ria.ru/20231226/vsu-lishilis-dvukh-bombardirovschikov-i-24-dronov-za-sutki-1133816844.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, армия и флот, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу