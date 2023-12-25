https://crimea.ria.ru/20231225/vsu-poteryali-bolee-600-boevikov-v-bezuspeshnykh-atakakh-1133787985.html

ВСУ потеряли более 600 боевиков в безуспешных атаках

ВСУ потеряли более 600 боевиков в безуспешных атаках - РИА Новости Крым, 25.12.2023

ВСУ потеряли более 600 боевиков в безуспешных атаках

Российские военнослужащие за сутки отбили пять атак вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. ВСУ потеряли более 600 человек убитыми и... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T17:18

2023-12-25T17:18

2023-12-25T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за сутки отбили пять атак вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. ВСУ потеряли более 600 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Три атаки украинские военнослужащие предприняли на Купянском направлении.Наибольшее количество потерь ВСУ понесли на Донецком направлении, где ими была предпринята одна атака, которую успешно отразили российские подразделения "Южной" группировки войск. В результате, противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными.До 180 военнослужащих Киев лишился на Красно-Лиманском направлении, где украинскими военнослужащими также была предпринята безуспешная атака.Поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ было нанесено российскими военными на Южно-Донецком направлении. В результате, враг потерял до 55 боевиков.Еще порядка 90 военнослужащих Украина лишилась на Запорожском направлении, и до 60 на Херсонском направлении.Сутками ранее в зоне специальной военной операции ВСУ потеряли порядка 750 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине закончились добровольцыАрмия России поразила две пусковые установки ЗРК и сбила 40 дронов ВСУВоенные РФ спасли раненую украинку, брошенную боевиками ВСУ под Крынками

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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