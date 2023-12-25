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ВСУ потеряли более 600 боевиков в безуспешных атаках - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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ВСУ потеряли более 600 боевиков в безуспешных атаках
ВСУ потеряли более 600 боевиков в безуспешных атаках - РИА Новости Крым, 25.12.2023
ВСУ потеряли более 600 боевиков в безуспешных атаках
Российские военнослужащие за сутки отбили пять атак вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. ВСУ потеряли более 600 человек убитыми и... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T17:18
2023-12-25T17:18
новости сво
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за сутки отбили пять атак вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. ВСУ потеряли более 600 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Три атаки украинские военнослужащие предприняли на Купянском направлении.Наибольшее количество потерь ВСУ понесли на Донецком направлении, где ими была предпринята одна атака, которую успешно отразили российские подразделения "Южной" группировки войск. В результате, противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными.До 180 военнослужащих Киев лишился на Красно-Лиманском направлении, где украинскими военнослужащими также была предпринята безуспешная атака.Поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ было нанесено российскими военными на Южно-Донецком направлении. В результате, враг потерял до 55 боевиков.Еще порядка 90 военнослужащих Украина лишилась на Запорожском направлении, и до 60 на Херсонском направлении.Сутками ранее в зоне специальной военной операции ВСУ потеряли порядка 750 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине закончились добровольцыАрмия России поразила две пусковые установки ЗРК и сбила 40 дронов ВСУВоенные РФ спасли раненую украинку, брошенную боевиками ВСУ под Крынками
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости
ВСУ потеряли более 600 боевиков в безуспешных атаках

Украина потеряла более 600 военнослужащих за сутки во ходе безуспешных атак

17:18 25.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРоссийский военный в зоне СВО
Российский военный в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за сутки отбили пять атак вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. ВСУ потеряли более 600 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Три атаки украинские военнослужащие предприняли на Купянском направлении.
"Подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сводке Минобороны РФ.
Наибольшее количество потерь ВСУ понесли на Донецком направлении, где ими была предпринята одна атака, которую успешно отразили российские подразделения "Южной" группировки войск. В результате, противник потерял до 200 военнослужащих убитыми и ранеными.
До 180 военнослужащих Киев лишился на Красно-Лиманском направлении, где украинскими военнослужащими также была предпринята безуспешная атака.
Поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ было нанесено российскими военными на Южно-Донецком направлении. В результате, враг потерял до 55 боевиков.
Еще порядка 90 военнослужащих Украина лишилась на Запорожском направлении, и до 60 на Херсонском направлении.
Сутками ранее в зоне специальной военной операции ВСУ потеряли порядка 750 боевиков.
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