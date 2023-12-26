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В Ялте восстановили подачу газа после аварии
В Ялте восстановили подачу газа после аварии - РИА Новости Крым, 26.12.2023
В Ялте восстановили подачу газа после аварии
В Ялте спустя трое суток восстановили подачу газа после серьезной аварии в подземном газопроводе. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T21:29
2023-12-26T21:29
2023-12-26T21:29
газ
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отключение газа в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. В Ялте спустя трое суток восстановили подачу газа после серьезной аварии в подземном газопроводе. Об этом сообщила мэр города Янина Павленко.Также Павленко напомнила, что подача ресурса была приостановлена в воскресенье вечером из-за серьезной аварии - утечки на подземном газопроводе среднего давления.24 декабря в связи с ремонтными работами было приостановлено газоснабжение на улицах Ялты и в курортных поселках Виноградное, Горное, Ливадия, Ореанда, Курпаты, Гаспра и Кореиз. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 86-летняя бабушка живет без отопления – СК ведет проверкуВ Симферопольском районе поврежден газопровод – что известноОтравление угарным газом и другие трагедии: как избежать беды
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В Ялте восстановили подачу газа после аварии
В Ялте восстановили подачу газа после утечки в подземном газопроводе