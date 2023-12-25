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В Симферопольском районе поврежден газопровод – что известно
В Симферопольском районе поврежден газопровод – что известно - РИА Новости Крым, 25.12.2023
В Симферопольском районе поврежден газопровод – что известно
В Симферопольском районе Крыма неизвестные повредили газопровод. Без газа остались два села, сообщает пресс-служба Министерства топлива и энергетики РК. РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T18:16
2023-12-25T18:16
2023-12-25T18:19
симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма неизвестные повредили газопровод. Без газа остались два села, сообщает пресс-служба Министерства топлива и энергетики РК.В результаты без газоснабжения остались 949 абонентов в селах Урожайное и Живописное.В ведомстве заверили, что сотрудники предприятия "Крымгазсети" уже приступили к аварийно-восстановительным работам.В Ялте и прилегающих поселках также устраняют аварию на газопроводе. Восстановить газоснабжение "Крымгазсети" обещают не позднее середины дня среды 27 декабря.24 декабря в связи с ремонтными работами было приостановлено газоснабжение на улицах Ялты и в курортных поселках Виноградное, Горное, Ливадия, Ореанда, Курпаты, Гаспра и Кореиз. В понедельник глава администрации города Янина Павленко сообщила, что произошла серьезная утечка в подземном газопроводе среднего давления.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие В Севастополе 86-летняя бабушка живет без отопления – СК ведет проверку
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симферопольский район, новости крыма, крымгазсети, крым, происшествия, газ, газопровод
В Симферопольском районе поврежден газопровод – что известно
В Симферопольском районе в ходе земляных работ поврежден газопровод
18:16 25.12.2023 (обновлено: 18:19 25.12.2023)