https://crimea.ria.ru/20231225/v-simferopolskom-rayone-povrezhden-gazoprovod--chto-izvestno-1133789710.html

В Симферопольском районе поврежден газопровод – что известно

В Симферопольском районе поврежден газопровод – что известно - РИА Новости Крым, 25.12.2023

В Симферопольском районе поврежден газопровод – что известно

В Симферопольском районе Крыма неизвестные повредили газопровод. Без газа остались два села, сообщает пресс-служба Министерства топлива и энергетики РК. РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T18:16

2023-12-25T18:16

2023-12-25T18:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма неизвестные повредили газопровод. Без газа остались два села, сообщает пресс-служба Министерства топлива и энергетики РК.В результаты без газоснабжения остались 949 абонентов в селах Урожайное и Живописное.В ведомстве заверили, что сотрудники предприятия "Крымгазсети" уже приступили к аварийно-восстановительным работам.В Ялте и прилегающих поселках также устраняют аварию на газопроводе. Восстановить газоснабжение "Крымгазсети" обещают не позднее середины дня среды 27 декабря.24 декабря в связи с ремонтными работами было приостановлено газоснабжение на улицах Ялты и в курортных поселках Виноградное, Горное, Ливадия, Ореанда, Курпаты, Гаспра и Кореиз. В понедельник глава администрации города Янина Павленко сообщила, что произошла серьезная утечка в подземном газопроводе среднего давления.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие В Севастополе 86-летняя бабушка живет без отопления – СК ведет проверку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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