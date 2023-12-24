https://crimea.ria.ru/20231224/chast-yalty-ostalas-bez-gaza-spisok-adresov-1133764623.html

Часть Ялты осталась без газа: список адресов

Часть Ялты осталась без газа: список адресов - РИА Новости Крым, 24.12.2023

Часть Ялты осталась без газа: список адресов

В части Большой Ялты в связи с ремонтными работами приостановлено газоснабжение. Об этом со ссылкой на Ялтинское управление "Крымгазсети" сообщила мэр города... РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T16:29

2023-12-24T16:29

2023-12-24T16:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В части Большой Ялты в связи с ремонтными работами приостановлено газоснабжение. Об этом со ссылкой на Ялтинское управление "Крымгазсети" сообщила мэр города Янина Павленко.Газа не будет от ул. Достоевского до ул. Коммунаров. В том числе во всех домах и коммунально-бытовых объектах на улицах Блюхера, Володарского, Горького, Достоевского, Красноармейская, Кучера, Ливадийская, Пионерская, Сеченова, Суворовская, Шеломеевская, Щербака, Сосновая и Коммунаров. Кроме того, отключение коснется Красноармейского, Соснового, Спортивного переулков, переулка Достоевского, а также Паркового проезда.Газоснабжение приостановлено также у абонентов нескольких населенных пунктов Большой Ялты: пгт. Виноградное, пос. Горное, пгт. Ливадия, пгт. Ореанда, пгт. Курпаты, пгт. Гаспра, пгт. Кореиз."По окончании ремонтных работ Ялтинское предприятие "Крымгазсети" приступит к восстановлению газоснабжения потребителей, которое будет проводится поэтапно, учитывая необходимости проверки сетей газопотребления на герметичность", - уточняют в организации.Информация о ходе восстановительных работ будет размещена дополнительно.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие населенные пункты Крыма газифицируют до конца годаКогда все населенные пункты Крыма будут с газомКрымским льготникам помогут провести газ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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