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Часть Ялты осталась без газа: список адресов
Часть Ялты осталась без газа: список адресов - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Часть Ялты осталась без газа: список адресов
В части Большой Ялты в связи с ремонтными работами приостановлено газоснабжение. Об этом со ссылкой на Ялтинское управление "Крымгазсети" сообщила мэр города... РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T16:29
2023-12-24T16:29
2023-12-24T16:29
газ
отключение газа в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В части Большой Ялты в связи с ремонтными работами приостановлено газоснабжение. Об этом со ссылкой на Ялтинское управление "Крымгазсети" сообщила мэр города Янина Павленко.Газа не будет от ул. Достоевского до ул. Коммунаров. В том числе во всех домах и коммунально-бытовых объектах на улицах Блюхера, Володарского, Горького, Достоевского, Красноармейская, Кучера, Ливадийская, Пионерская, Сеченова, Суворовская, Шеломеевская, Щербака, Сосновая и Коммунаров. Кроме того, отключение коснется Красноармейского, Соснового, Спортивного переулков, переулка Достоевского, а также Паркового проезда.Газоснабжение приостановлено также у абонентов нескольких населенных пунктов Большой Ялты: пгт. Виноградное, пос. Горное, пгт. Ливадия, пгт. Ореанда, пгт. Курпаты, пгт. Гаспра, пгт. Кореиз."По окончании ремонтных работ Ялтинское предприятие "Крымгазсети" приступит к восстановлению газоснабжения потребителей, которое будет проводится поэтапно, учитывая необходимости проверки сетей газопотребления на герметичность", - уточняют в организации.Информация о ходе восстановительных работ будет размещена дополнительно.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие населенные пункты Крыма газифицируют до конца годаКогда все населенные пункты Крыма будут с газомКрымским льготникам помогут провести газ
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газ, отключение газа в крыму, крым, новости крыма, юбк, жкх крыма и севастополя
Часть Ялты осталась без газа: список адресов
Часть Большой Ялты в воскресенье осталась без газоснабжения
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В части Большой Ялты в связи с ремонтными работами приостановлено газоснабжение. Об этом со ссылкой на Ялтинское управление "Крымгазсети" сообщила мэр города Янина Павленко.
"24 декабря с 16:00 в связи с ремонтными работами приостановлено газоснабжение в Ялте", - говорится в сообщении.
Газа не будет от ул. Достоевского до ул. Коммунаров. В том числе во всех домах и коммунально-бытовых объектах на улицах Блюхера, Володарского, Горького, Достоевского, Красноармейская, Кучера, Ливадийская, Пионерская, Сеченова, Суворовская, Шеломеевская, Щербака, Сосновая и Коммунаров. Кроме того, отключение коснется Красноармейского, Соснового, Спортивного переулков, переулка Достоевского, а также Паркового проезда.
Газоснабжение приостановлено также у абонентов нескольких населенных пунктов Большой Ялты: пгт. Виноградное, пос. Горное, пгт. Ливадия, пгт. Ореанда, пгт. Курпаты, пгт. Гаспра, пгт. Кореиз.
"По окончании ремонтных работ Ялтинское предприятие "Крымгазсети" приступит к восстановлению газоснабжения потребителей, которое будет проводится поэтапно, учитывая необходимости проверки сетей газопотребления на герметичность", - уточняют в организации.
Информация о ходе восстановительных работ будет размещена дополнительно.
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