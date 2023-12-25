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В Ялте без газа остаются десятки улиц города и семь пригородных поселков

В Ялте без газа остаются десятки улиц города и семь пригородных поселков - РИА Новости Крым, 25.12.2023

В Ялте без газа остаются десятки улиц города и семь пригородных поселков

Установлена причина аварии на газопроводе в Ялте, в результате которой было отключено снабжение на многих улицах города и в части пригородных поселков... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T14:40

2023-12-25T14:40

2023-12-25T14:40

ялта

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Установлена причина аварии на газопроводе в Ялте, в результате которой было отключено снабжение на многих улицах города и в части пригородных поселков. Произошла серьезная утечка в подземном газопроводе среднего давления, написала глава администрации Янина Павленко.На данный момент в Ялте запускают газоснабжение котельных и социально важных объектов, специалисты обходят дома в жилом фонде."Параллельно специалисты работают и над запуском жилфонда – этот процесс более долгий, но работники уже обходят дома. Для максимальной оперативности к решению проблемы подключились специалисты со всего Крыма", - написала Павленко.Глава города напомнила, что необходимо перерыть газовые краны на трубах перед газовыми приборами - от этого зависит скорость возобновления подачи голубого топлива абонентам.24 декабря в связи с ремонтными работами было приостановлено газоснабжение на улицах Ялты и в курортных поселках Виноградное, Горное, Ливадия, Ореанда, Курпаты, Гаспра и Кореиз.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие В Севастополе 86-летняя бабушка живет без отопления – СК ведет проверку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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