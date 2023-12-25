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В Ялте без газа остаются десятки улиц города и семь пригородных поселков - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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В Ялте без газа остаются десятки улиц города и семь пригородных поселков
В Ялте без газа остаются десятки улиц города и семь пригородных поселков - РИА Новости Крым, 25.12.2023
В Ялте без газа остаются десятки улиц города и семь пригородных поселков
Установлена причина аварии на газопроводе в Ялте, в результате которой было отключено снабжение на многих улицах города и в части пригородных поселков... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T14:40
2023-12-25T14:40
ялта
газ
отключение газа в крыму
крым
янина павленко
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жкх крыма и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Установлена причина аварии на газопроводе в Ялте, в результате которой было отключено снабжение на многих улицах города и в части пригородных поселков. Произошла серьезная утечка в подземном газопроводе среднего давления, написала глава администрации Янина Павленко.На данный момент в Ялте запускают газоснабжение котельных и социально важных объектов, специалисты обходят дома в жилом фонде."Параллельно специалисты работают и над запуском жилфонда – этот процесс более долгий, но работники уже обходят дома. Для максимальной оперативности к решению проблемы подключились специалисты со всего Крыма", - написала Павленко.Глава города напомнила, что необходимо перерыть газовые краны на трубах перед газовыми приборами - от этого зависит скорость возобновления подачи голубого топлива абонентам.24 декабря в связи с ремонтными работами было приостановлено газоснабжение на улицах Ялты и в курортных поселках Виноградное, Горное, Ливадия, Ореанда, Курпаты, Гаспра и Кореиз.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие В Севастополе 86-летняя бабушка живет без отопления – СК ведет проверку
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ялта, газ, отключение газа в крыму, крым, янина павленко, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
В Ялте без газа остаются десятки улиц города и семь пригородных поселков

Причиной масштабного отключения газа В Ялте стала утечка в подземном газопроводе

14:40 25.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗажжение газовой конфорки.
Зажжение газовой конфорки. - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Установлена причина аварии на газопроводе в Ялте, в результате которой было отключено снабжение на многих улицах города и в части пригородных поселков. Произошла серьезная утечка в подземном газопроводе среднего давления, написала глава администрации Янина Павленко.
"Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения 21 улицы (от Достоевского до Коммунаров), а также нескольких поселков - Виноградного, Горного, Ливадии, Ореанды, Курпат, Гаспры, Кореиза. Подача ресурса была приостановлена вчера около 16.00 из-за серьезной утечки на подземном газопроводе среднего давления. Причину установит экспертиза", - говорится в сообщении.
На данный момент в Ялте запускают газоснабжение котельных и социально важных объектов, специалисты обходят дома в жилом фонде.
"Параллельно специалисты работают и над запуском жилфонда – этот процесс более долгий, но работники уже обходят дома. Для максимальной оперативности к решению проблемы подключились специалисты со всего Крыма", - написала Павленко.
Глава города напомнила, что необходимо перерыть газовые краны на трубах перед газовыми приборами - от этого зависит скорость возобновления подачи голубого топлива абонентам.
24 декабря в связи с ремонтными работами было приостановлено газоснабжение на улицах Ялты и в курортных поселках Виноградное, Горное, Ливадия, Ореанда, Курпаты, Гаспра и Кореиз.
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