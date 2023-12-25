https://crimea.ria.ru/20231225/v-yalte-bez-gaza-ostayutsya-desyatki-ulits-goroda-i-sem-prigorodnykh-poselkov-1133784780.html
В Ялте без газа остаются десятки улиц города и семь пригородных поселков
В Ялте без газа остаются десятки улиц города и семь пригородных поселков - РИА Новости Крым, 25.12.2023
В Ялте без газа остаются десятки улиц города и семь пригородных поселков
Установлена причина аварии на газопроводе в Ялте, в результате которой было отключено снабжение на многих улицах города и в части пригородных поселков... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T14:40
2023-12-25T14:40
2023-12-25T14:40
ялта
газ
отключение газа в крыму
крым
янина павленко
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111401/09/1114010967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdbc8f9125f7f066e15b2af86ebd9f59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Установлена причина аварии на газопроводе в Ялте, в результате которой было отключено снабжение на многих улицах города и в части пригородных поселков. Произошла серьезная утечка в подземном газопроводе среднего давления, написала глава администрации Янина Павленко.На данный момент в Ялте запускают газоснабжение котельных и социально важных объектов, специалисты обходят дома в жилом фонде."Параллельно специалисты работают и над запуском жилфонда – этот процесс более долгий, но работники уже обходят дома. Для максимальной оперативности к решению проблемы подключились специалисты со всего Крыма", - написала Павленко.Глава города напомнила, что необходимо перерыть газовые краны на трубах перед газовыми приборами - от этого зависит скорость возобновления подачи голубого топлива абонентам.24 декабря в связи с ремонтными работами было приостановлено газоснабжение на улицах Ялты и в курортных поселках Виноградное, Горное, Ливадия, Ореанда, Курпаты, Гаспра и Кореиз.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие В Севастополе 86-летняя бабушка живет без отопления – СК ведет проверку
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111401/09/1114010967_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_5db0f6c658107b12ff9f03b89dd75e65.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, газ, отключение газа в крыму, крым, янина павленко, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
В Ялте без газа остаются десятки улиц города и семь пригородных поселков
Причиной масштабного отключения газа В Ялте стала утечка в подземном газопроводе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Установлена причина аварии на газопроводе в Ялте, в результате которой было отключено снабжение на многих улицах города и в части пригородных поселков. Произошла серьезная утечка в подземном газопроводе среднего давления, написала глава администрации Янина Павленко.
"Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения 21 улицы (от Достоевского до Коммунаров), а также нескольких поселков - Виноградного, Горного, Ливадии, Ореанды, Курпат, Гаспры, Кореиза. Подача ресурса была приостановлена вчера около 16.00 из-за серьезной утечки на подземном газопроводе среднего давления. Причину установит экспертиза", - говорится в сообщении.
На данный момент в Ялте запускают газоснабжение котельных и социально важных объектов, специалисты обходят дома в жилом фонде.
"Параллельно специалисты работают и над запуском жилфонда – этот процесс более долгий, но работники уже обходят дома. Для максимальной оперативности к решению проблемы подключились специалисты со всего Крыма", - написала Павленко.
Глава города напомнила, что необходимо перерыть газовые краны на трубах перед газовыми приборами - от этого зависит скорость возобновления подачи голубого топлива абонентам.
24 декабря в связи с ремонтными работами было приостановлено
газоснабжение на улицах Ялты и в курортных поселках Виноградное, Горное, Ливадия, Ореанда, Курпаты, Гаспра и Кореиз.
Читайте также на РИА Новости Крым: