https://crimea.ria.ru/20231225/v-sochi-prodleno-shtormovoe-preduprezhdenie-prognoziruyut-livni-i-smerchi-1133785811.html

В Сочи продлено штормовое предупреждение: прогнозируют ливни и смерчи

В Сочи продлено штормовое предупреждение: прогнозируют ливни и смерчи - РИА Новости Крым, 25.12.2023

В Сочи продлено штормовое предупреждение: прогнозируют ливни и смерчи

Штормовое предупреждение в Сочи продлено до вторника. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T15:40

2023-12-25T15:40

2023-12-25T15:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение в Сочи продлено до вторника. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Кроме того, в предгорьях прогнозируют мокрый снег, переходящий в дождь, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В горах ожидаются сильные снегопады. При этом порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.Паводочный режим возможен на реках: местами с достижением неблагоприятных отметок.Все службы курорта работают в усиленном режиме по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского. Ситуация находится под контролем городского оперативного штаба.Стихия обрушалась на Сочи в конце прошлой недели. В воскресенье, 24 декабря, администрация города сообщала, что шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля.По данным главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в четырех районах произошло нарушение подачи электроснабжения, всего в зоне отключения света находилось до 11800 человек.Один мужчина погиб. По предварительным данным, из-за сильного ветра на него упало дерево.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое сутокШторм в проливе - как работает Керченская переправа в понедельникСнегопад по-крымски: ночью в горах застряли три автомобиля с пассажирами

сочи

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, сочи, краснодарский край, штормовое предупреждение, новости