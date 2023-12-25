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В Сочи продлено штормовое предупреждение: прогнозируют ливни и смерчи
В Сочи продлено штормовое предупреждение: прогнозируют ливни и смерчи - РИА Новости Крым, 25.12.2023
В Сочи продлено штормовое предупреждение: прогнозируют ливни и смерчи
Штормовое предупреждение в Сочи продлено до вторника. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T15:40
2023-12-25T15:40
2023-12-25T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение в Сочи продлено до вторника. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Кроме того, в предгорьях прогнозируют мокрый снег, переходящий в дождь, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В горах ожидаются сильные снегопады. При этом порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.Паводочный режим возможен на реках: местами с достижением неблагоприятных отметок.Все службы курорта работают в усиленном режиме по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского. Ситуация находится под контролем городского оперативного штаба.Стихия обрушалась на Сочи в конце прошлой недели. В воскресенье, 24 декабря, администрация города сообщала, что шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля.По данным главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в четырех районах произошло нарушение подачи электроснабжения, всего в зоне отключения света находилось до 11800 человек.Один мужчина погиб. По предварительным данным, из-за сильного ветра на него упало дерево.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое сутокШторм в проливе - как работает Керченская переправа в понедельникСнегопад по-крымски: ночью в горах застряли три автомобиля с пассажирами
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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погода, сочи, краснодарский край, штормовое предупреждение, новости
В Сочи продлено штормовое предупреждение: прогнозируют ливни и смерчи
Сильные ливни и смерчи прогнозируют во вторник в Сочи
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение в Сочи продлено до вторника. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"Ночью и в первой половине дня 26 декабря ожидаются сильные дожди, ливни с грозами. На участке Магри – Веселое есть опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
Кроме того, в предгорьях прогнозируют мокрый снег, переходящий в дождь, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В горах ожидаются сильные снегопады. При этом порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.
Паводочный режим возможен на реках: местами с достижением неблагоприятных отметок.
Все службы курорта работают в усиленном режиме по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского. Ситуация находится под контролем городского оперативного штаба.
"Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, воздержаться от выходов в горы, не выезжать в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, а также предпринять все необходимые меры предосторожности", - предупреждают власти.
Стихия обрушалась на Сочи в конце прошлой недели. В воскресенье, 24 декабря, администрация города сообщала
, что шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля.
По данным главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в четырех районах произошло нарушение подачи электроснабжения
, всего в зоне отключения света находилось до 11800 человек.
Один мужчина погиб
. По предварительным данным, из-за сильного ветра на него упало дерево.
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