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Шторм в проливе - как работает Керченская переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Шторм в проливе - как работает Керченская переправа в понедельник
Шторм в проливе - как работает Керченская переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Шторм в проливе - как работает Керченская переправа в понедельник
Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, в проливе действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-17 м/с. Об... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T11:32
2023-12-25T11:32
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
порт кавказ
порт крым
логистика
керченский пролив
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, в проливе действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено 12 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив перевезено 414 562 пассажира и 238 232 грузовика. Паромами в общей сложности выполнен 6 938 рейс.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка у Крымского моста утром в понедельникДвижение морского транспорта в Севастополе остановленоЖелезная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - Аксенов
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РИА Новости Крым
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4.7
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, порт кавказ, порт крым, логистика, керченский пролив, новости крыма, инфографика
Шторм в проливе - как работает Керченская переправа в понедельник

Керченская паромная переправа 25 декабря работает по фактической погоде

11:32 25.12.2023
 
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Переправа 25 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, в проливе действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

"Согласно прогнозу Росгидромета, 25 декабря ветер юго-западный 12-17 м/сек, в середине дня небольшой дождь, видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +8…10 градусов, температура воды в море +7…8", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено 12 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив перевезено 414 562 пассажира и 238 232 грузовика. Паромами в общей сложности выполнен 6 938 рейс.
В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
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