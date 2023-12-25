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Шторм в проливе - как работает Керченская переправа в понедельник

Шторм в проливе - как работает Керченская переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Шторм в проливе - как работает Керченская переправа в понедельник

Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, в проливе действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-17 м/с. Об... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T11:32

2023-12-25T11:32

2023-12-25T11:32

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, в проливе действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено 12 рейсов. Всего с начала возобновления работы Керченской переправы через пролив перевезено 414 562 пассажира и 238 232 грузовика. Паромами в общей сложности выполнен 6 938 рейс.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка у Крымского моста утром в понедельникДвижение морского транспорта в Севастополе остановленоЖелезная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - Аксенов

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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