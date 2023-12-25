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Движение морского транспорта в Севастополе остановлено
Движение морского транспорта в Севастополе остановлено - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Движение морского транспорта в Севастополе остановлено
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе временно приостановлено. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T07:23
2023-12-25T07:23
2023-12-25T08:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе временно приостановлено. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Отмечается, что на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублейВ Севастополе подсчитали ущерб от ураганаВ Крым возвращается тепло: недельный прогноз погоды от ФОБОС
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Движение морского транспорта в Севастополе остановлено
Морской транспорт в Севастополе приостановил движение
07:23 25.12.2023 (обновлено: 08:00 25.12.2023)