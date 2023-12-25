https://crimea.ria.ru/20231225/dvizhenie-morskogo-transporta-v-sevastopole-ostanovleno-1133773270.html

Движение морского транспорта в Севастополе остановлено

Движение морского транспорта в Севастополе остановлено - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Движение морского транспорта в Севастополе остановлено

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе временно приостановлено. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T07:23

2023-12-25T07:23

2023-12-25T08:00

севастополь

северная сторона

паромы и катера в севастополе

транспорт

морской транспорт

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе временно приостановлено. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Отмечается, что на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублейВ Севастополе подсчитали ущерб от ураганаВ Крым возвращается тепло: недельный прогноз погоды от ФОБОС

севастополь

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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