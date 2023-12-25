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Обстановка у Крымского моста утром в понедельник
Обстановка у Крымского моста утром в понедельник - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Обстановка у Крымского моста утром в понедельник
Утром в понедельник проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T08:03
2023-12-25T08:03
2023-12-25T08:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
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транспорт
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керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Утром в понедельник проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Передвигаться по мосту могут автомобили массой до 3,5 тонн. Проезд возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. Чтобы пройти его легко и быстро, в службе безопасности транспортного перехода советуют упаковать вещи так, чтобы их можно было легко и быстро извлечь для досмотра. Водители должны двигаться в левой полосе, оставляя правую полосу для автобусов.Перевозки грузовиков с товарами первой необходимости осуществляются через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор. Ремонт дорожного покрытия трассы через новые регионы России завершен, отремонтированы около 200 км автодороги в Херсонской и Запорожской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Железные дороги должны обеспечить турпоток в Крым – ПутинПутин отметил героизм железнодорожников при атаках на Крымский мостКиев вбросил новый фейк о Крымском мосте
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, новости крыма, крым, транспорт, логистика, керчь, тамань
Обстановка у Крымского моста утром в понедельник
Проезд по Крымскому мосту в понедельник утром свободен с обеих сторон
08:03 25.12.2023 (обновлено: 08:08 25.12.2023)