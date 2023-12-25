https://crimea.ria.ru/20231225/obstanovka-u-krymskogo-mosta-utrom-v-ponedelnik-1133772236.html

Обстановка у Крымского моста утром в понедельник

Обстановка у Крымского моста утром в понедельник - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Обстановка у Крымского моста утром в понедельник

Утром в понедельник проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T08:03

2023-12-25T08:03

2023-12-25T08:08

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

новости крыма

крым

транспорт

логистика

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Утром в понедельник проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Передвигаться по мосту могут автомобили массой до 3,5 тонн. Проезд возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. Чтобы пройти его легко и быстро, в службе безопасности транспортного перехода советуют упаковать вещи так, чтобы их можно было легко и быстро извлечь для досмотра. Водители должны двигаться в левой полосе, оставляя правую полосу для автобусов.Перевозки грузовиков с товарами первой необходимости осуществляются через Керченскую паромную переправу или сухопутный коридор. Ремонт дорожного покрытия трассы через новые регионы России завершен, отремонтированы около 200 км автодороги в Херсонской и Запорожской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Железные дороги должны обеспечить турпоток в Крым – ПутинПутин отметил героизм железнодорожников при атаках на Крымский мостКиев вбросил новый фейк о Крымском мосте

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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