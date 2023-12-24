https://crimea.ria.ru/20231224/shtormovoy-veter-s-dozhdem-i-snegom-budut-bushevat-na-kubani-esche-dvoe-sutok-1133770631.html
Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое суток
Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое суток - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое суток
Штормовое предупреждение продлили в Краснодарском крае до 26 декабря включительно. Об этом сообщили в краевом Министерстве ГО и ЧС. РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T20:57
2023-12-24T20:57
2023-12-24T20:57
краснодарский край
штормовое предупреждение
погода
новости
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119149279_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a2b7da771b9853460e822aa27aeb667.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение продлили в Краснодарском крае до 26 декабря включительно. Об этом сообщили в краевом Министерстве ГО и ЧС.Подъем уровня рек прогнозируется в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Северском, Туапсинском районах и в городах Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и Новороссийск. Местами уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок. Из-за разгула стихии на Кубани без света остались тысячи человек, десятки людей сообщали о подтоплениях придомовых территорий. В воскресенье утром администрация Сочи сообщала, что за сутки в центре выпало 35 миллиметров дождя, в горном кластере 45 миллиметров снега. Ветер повалил более 80 деревьев, один человек погиб.В течение дня МЧС России продолжало ликвидировать последствия непогоды. Было восстановлено движение по федеральной автодороге А-147 в Сочи. В Славянском районе подтверждено подтопление 30 придомовых территорий., сотрудники ведомства продолжают работы по откачке воды. В работах задействованы 90 человек, 77 единиц техники. В целом на Кубани к ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений привлечено 370 человек и 134 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домовКраснодарский край под ударом стихии: что происходит в СочиВ Крым возвращается тепло: недельный прогноз погоды от ФОБОС
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119149279_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8f89e33d218e4ca9cf2b8dff4e836bf.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, штормовое предупреждение, погода, новости, кубань
Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое суток
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков продлили на Кубани на два дня
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение продлили в Краснодарском крае до 26 декабря включительно. Об этом сообщили в краевом Министерстве ГО и ЧС.
"По данным краснодарского гидрометцентра, разгул непогоды по краю продлится до 26 декабря включительно. Местами пройдут сильные дожди в сочетании со снегом и сильным порывистым ветром до 20 м/с. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 28 м/с", - предупредили в ведомстве.
Подъем уровня рек прогнозируется в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Северском, Туапсинском районах и в городах Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и Новороссийск. Местами уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Из-за разгула стихии
на Кубани без света остались тысячи человек, десятки людей сообщали о подтоплениях придомовых территорий. В воскресенье утром администрация Сочи сообщала, что за сутки в центре выпало 35 миллиметров дождя, в горном кластере 45 миллиметров снега. Ветер повалил более 80 деревьев, один человек погиб.
В течение дня МЧС России продолжало ликвидировать последствия непогоды. Было восстановлено движение по федеральной автодороге А-147 в Сочи. В Славянском районе подтверждено подтопление 30 придомовых территорий., сотрудники ведомства продолжают работы по откачке воды. В работах задействованы 90 человек, 77 единиц техники. В целом на Кубани к ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений привлечено 370 человек и 134 единицы техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: