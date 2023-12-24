https://crimea.ria.ru/20231224/shtormovoy-veter-s-dozhdem-i-snegom-budut-bushevat-na-kubani-esche-dvoe-sutok-1133770631.html

Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое суток

Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое суток - РИА Новости Крым, 24.12.2023

Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое суток

Штормовое предупреждение продлили в Краснодарском крае до 26 декабря включительно. Об этом сообщили в краевом Министерстве ГО и ЧС. РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T20:57

2023-12-24T20:57

2023-12-24T20:57

краснодарский край

штормовое предупреждение

погода

новости

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение продлили в Краснодарском крае до 26 декабря включительно. Об этом сообщили в краевом Министерстве ГО и ЧС.Подъем уровня рек прогнозируется в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Северском, Туапсинском районах и в городах Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и Новороссийск. Местами уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок. Из-за разгула стихии на Кубани без света остались тысячи человек, десятки людей сообщали о подтоплениях придомовых территорий. В воскресенье утром администрация Сочи сообщала, что за сутки в центре выпало 35 миллиметров дождя, в горном кластере 45 миллиметров снега. Ветер повалил более 80 деревьев, один человек погиб.В течение дня МЧС России продолжало ликвидировать последствия непогоды. Было восстановлено движение по федеральной автодороге А-147 в Сочи. В Славянском районе подтверждено подтопление 30 придомовых территорий., сотрудники ведомства продолжают работы по откачке воды. В работах задействованы 90 человек, 77 единиц техники. В целом на Кубани к ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений привлечено 370 человек и 134 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домовКраснодарский край под ударом стихии: что происходит в СочиВ Крым возвращается тепло: недельный прогноз погоды от ФОБОС

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кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, штормовое предупреждение, погода, новости, кубань