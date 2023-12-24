Рейтинг@Mail.ru
Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое суток - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231224/shtormovoy-veter-s-dozhdem-i-snegom-budut-bushevat-na-kubani-esche-dvoe-sutok-1133770631.html
Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое суток
Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое суток - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое суток
Штормовое предупреждение продлили в Краснодарском крае до 26 декабря включительно. Об этом сообщили в краевом Министерстве ГО и ЧС. РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T20:57
2023-12-24T20:57
краснодарский край
штормовое предупреждение
погода
новости
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119149279_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a2b7da771b9853460e822aa27aeb667.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение продлили в Краснодарском крае до 26 декабря включительно. Об этом сообщили в краевом Министерстве ГО и ЧС.Подъем уровня рек прогнозируется в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Северском, Туапсинском районах и в городах Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и Новороссийск. Местами уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок. Из-за разгула стихии на Кубани без света остались тысячи человек, десятки людей сообщали о подтоплениях придомовых территорий. В воскресенье утром администрация Сочи сообщала, что за сутки в центре выпало 35 миллиметров дождя, в горном кластере 45 миллиметров снега. Ветер повалил более 80 деревьев, один человек погиб.В течение дня МЧС России продолжало ликвидировать последствия непогоды. Было восстановлено движение по федеральной автодороге А-147 в Сочи. В Славянском районе подтверждено подтопление 30 придомовых территорий., сотрудники ведомства продолжают работы по откачке воды. В работах задействованы 90 человек, 77 единиц техники. В целом на Кубани к ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений привлечено 370 человек и 134 единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домовКраснодарский край под ударом стихии: что происходит в СочиВ Крым возвращается тепло: недельный прогноз погоды от ФОБОС
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119149279_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8f89e33d218e4ca9cf2b8dff4e836bf.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, штормовое предупреждение, погода, новости, кубань
Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое суток

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков продлили на Кубани на два дня

20:57 24.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкКолесо автомобиля. Архивное фото
Колесо автомобиля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение продлили в Краснодарском крае до 26 декабря включительно. Об этом сообщили в краевом Министерстве ГО и ЧС.
"По данным краснодарского гидрометцентра, разгул непогоды по краю продлится до 26 декабря включительно. Местами пройдут сильные дожди в сочетании со снегом и сильным порывистым ветром до 20 м/с. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 28 м/с", - предупредили в ведомстве.
Подъем уровня рек прогнозируется в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Северском, Туапсинском районах и в городах Анапа, Геленджик, Горячий Ключ и Новороссийск. Местами уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Из-за разгула стихии на Кубани без света остались тысячи человек, десятки людей сообщали о подтоплениях придомовых территорий. В воскресенье утром администрация Сочи сообщала, что за сутки в центре выпало 35 миллиметров дождя, в горном кластере 45 миллиметров снега. Ветер повалил более 80 деревьев, один человек погиб.
В течение дня МЧС России продолжало ликвидировать последствия непогоды. Было восстановлено движение по федеральной автодороге А-147 в Сочи. В Славянском районе подтверждено подтопление 30 придомовых территорий., сотрудники ведомства продолжают работы по откачке воды. В работах задействованы 90 человек, 77 единиц техники. В целом на Кубани к ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений привлечено 370 человек и 134 единицы техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домов
Краснодарский край под ударом стихии: что происходит в Сочи
В Крым возвращается тепло: недельный прогноз погоды от ФОБОС
 
Краснодарский крайШтормовое предупреждениеПогодаНовостиКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:38ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие
21:56Главное за день: 24 декабря
21:24Как выбрать и использовать пиротехнику
20:57Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое суток
20:33В Крыму за четыре года высажено более 1000 гектаров леса
20:02В Крым возвращается тепло: недельный прогноз погоды от ФОБОС
19:39Арестович* призвал Украину и Россию объединиться против Запада
18:44Коллегия Минобороны и Охлобыстин под обстрелом: топ новостей недели
18:16На северо-западе Крыма Минобороны проводит учения
18:06Размер единого пособия на детей в Крыму вырастет в 2024 году
17:30На Украине закончились добровольцы
17:08В монастыре советуют: что приготовить верующим на Новый год и Рождество
16:29Часть Ялты осталась без газа: список адресов
16:17Грипп А подтвердили у 61 ребенка из поезда Тюмень - Адлер
15:37Проезд на плато горы Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыт
15:08В России научились выращивать полезных клещей-энтомофагов
14:21ВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника
13:46Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВО
13:14ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой области
12:35ВСУ обстреливают Брянскую область из минометов и танка - ранен мужчина
Лента новостейМолния