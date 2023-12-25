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Снегопад по-крымски: ночью в горах застряли три автомобиля с пассажирами

Снегопад по-крымски: ночью в горах застряли три автомобиля с пассажирами - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Снегопад по-крымски: ночью в горах застряли три автомобиля с пассажирами

В ночь с 24 на 25 декабря спасатели трижды были вынуждены оказывать помощь автомобилистам, которые не смогли самостоятельно выбраться из снежных заносов в... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T12:50

2023-12-25T12:50

2023-12-25T12:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В ночь с 24 на 25 декабря спасатели трижды были вынуждены оказывать помощь автомобилистам, которые не смогли самостоятельно выбраться из снежных заносов в горах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК."На 26-м км автодороги Ялта-Бахчисарай в снежном заносе застрял легковой автомобиль "Кia Rio". В машине находятся 3 человека. В связи с темным временем суток и низкой температурой воздуха требуется помощь спасателей в эвакуации людей", - рассказали в ведомстве.На этот участок дороги недалеко от вершины Ай-Петри выехало четверо спасателей на автомобиле повышенной проходимости. С помощью такелажного оборудования они эвакуировали легковой автомобиль из снежного заноса на дорогу с твердым покрытием. В медицинской помощи никто не нуждался.Примерно в это же время, в 03:20 на пульт оперативного дежурного "КРЫМ-СПАС" поступил еще один сигнал от пострадавших."В районе п. Охотничий на автодороге Ялта-Бахчисарай в сугробе застрял легковой автомобиль "Ford", в котором находятся 2 человека. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия выдвинулась дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС". По прибытии сотрудники МЧС с использованием такелажного оборудования и шанцевого инструмента эвакуировали авто из снежного заноса. В медпомощи также никто не нуждался".В Симферопольском районе под снегом заночевали бы еще два человека на автомобиле "Chevrolet Niva", если бы не помощь сотрудников МЧС."24.12 в 19:10 в чрезвычайное ведомство поступила информация о том, что в районе вершины Колан-Баир на Долгоруковской яйле в снежном заносе застрял автомобиль"Chevrolet Niva", в котором находятся 2 человека. Необходима помощь спасателей в эвакуации людей", - рассказали в ведомстве.На место выехали сотрудники Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС", которые вытащили машину и сопроводили ее до участка дороги с твердым асфальтовым покрытием.24 декабря участок дороги Бахчисарай - Ялта от села Соколиное до плато Ай-Петри была перекрыта в связи с погодными условиями. Автодорожные службы установили информационные и запрещающие знаки, закрывающие проезд. Жителей и гостей Крыма просили с пониманием отнестись к вводимым временным ограничениям.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое сутокСнегопад в Крыму: за ночь расчищено почти 2800 км дорогСнегопад и гололедица ожидаются в Крыму в воскресенье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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