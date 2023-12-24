https://crimea.ria.ru/20231224/snegopad-i-gololeditsa-ozhidayutsya-v-krymu-v-voskresene-1133760725.html

Снегопад и гололедица ожидаются в Крыму в воскресенье

Снегопад и гололедица ожидаются в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 24.12.2023

Снегопад и гололедица ожидаются в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму похолодает, пройдут дожди со снегом, а температура опустится до минусовых значений. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.12.2023

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погода в крыму

симферополь

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ялта

алушта

феодосия

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму похолодает, пройдут дожди со снегом, а температура опустится до минусовых значений. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег, отложение мокрого снега. Гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +2...4.В Севастополе облачно. Ночью мокрый снег, днем снег. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +5…7 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке будет идти дождь со снегом. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +4, днем +3...7.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад и гололед: что происходит на перевалах в КрымуШторм с градом обрушился на КрымВолны до 5 метров, смерчи и опасность лавин - в Сочи готовятся к непогоде

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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