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Снегопад и гололедица ожидаются в Крыму в воскресенье
Снегопад и гололедица ожидаются в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Снегопад и гололедица ожидаются в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму похолодает, пройдут дожди со снегом, а температура опустится до минусовых значений. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T00:01
2023-12-24T00:01
2023-12-24T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму похолодает, пройдут дожди со снегом, а температура опустится до минусовых значений. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег, отложение мокрого снега. Гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +2...4.В Севастополе облачно. Ночью мокрый снег, днем снег. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +5…7 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке будет идти дождь со снегом. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +4, днем +3...7.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад и гололед: что происходит на перевалах в КрымуШторм с градом обрушился на КрымВолны до 5 метров, смерчи и опасность лавин - в Сочи готовятся к непогоде
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Снегопад и гололедица ожидаются в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидаются сильный снег и ледяной ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму похолодает, пройдут дожди со снегом, а температура опустится до минусовых значений. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, переходящие в мокрый снег, снег; в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки; отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью понизится до -2….+3, днем составит +2…7 градусов; в горах морозно ночью и днем 4-9 градусов со знаком минус", - предупредили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег, отложение мокрого снега. Гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +2...4.
В Севастополе облачно. Ночью мокрый снег, днем снег. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…5, днем +5…7 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке будет идти дождь со снегом. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +4, днем +3...7.
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