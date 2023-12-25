https://crimea.ria.ru/20231225/glavnye-novosti-kryma-25-dekabrya-1133793616.html

Главные новости Крыма: 25 декабря

Главные новости Крыма: 25 декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Главные новости Крыма: 25 декабря

Аксенов предложил "ждунам" отправиться на Украину. В Черном море прошли учения с бомбометанием. Открытие аэропорта Симферополя не произойдет раньше окончания... РИА Новости Крым, 25.12.2023

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2023-12-25T22:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Аксенов предложил "ждунам" отправиться на Украину. В Черном море прошли учения с бомбометанием. Открытие аэропорта Симферополя не произойдет раньше окончания СВО. Крымские поезда перевезли за год порядка 5 миллионов пассажиров. Десятки улиц Ялты и пригородных поселков остаются без газа. Нарушения санитарного законодательства выявлены в детском лагере в Евпатории.О главных новостях дня - в подборке РИА Новости Крым.Аксенов посоветовал "ждунам" отправиться на УкраинуЖесткую позицию по отношению к крымчанам, которые мечтают о возвращении Украины в Крым, высказал глава республики Сергей Аксенов. По его словам, этого никогда не будет. Самолет-амфибия выполнил бомбометание на учениях в Черном мореПатрулирование в акватории Черного моря выполнили экипажи самолета – амфибии Бе-12 и транспортно-боевого вертолета Ка-29 из состава смешанного авиационного полка Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. В ходе учений Бе-12 выполнил бомбометание по морской цели, а экипаж вертолета Ка-29 отработал стрельбу по движущейся морской цели из крупнокалиберного пулемета.Аэропорт Симферополя не откроется до окончания СВООткрытия международного аэропорта Симферополя не стоит ждать раньше окончания специальной военной операции. Связано это ограничение в первую очередь с безопасностью полетов. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Порядка 5 миллионов пассажиров за год перевезли крымские поездаНа поездах "Таврия" в 2023 году путешествовали 5 млн пассажиров. Всего поездами компании "Гранд Сервис Экспресс", включая поезд "Гранд Экспресс" из Санкт-Петербурга в Москву и обратно, воспользовались 5,2 млн пассажиров, в том числе 800 тысяч детей. 64% пассажиров крымских поездов путешествовали в плацкарте, купе воспользовались 34%, СВ – 2%, люксом – 0,3%.Десятки улиц Ялты и пригородные поселки остаются без газаВ Ялте произошла серьезная утечка в подземном газопроводе среднего давления. В результате без газа остались многие улицы города и частично пригородные поселки. Восстановительные работы продолжаются. Подачу газа планируют возобновить не позднее середины дня 27 декабря.В детском лагере Евпатории выявлены нарушения санитарного законодательстваВ евпаторийском лагере "Юность" специалисты межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выявили нарушения санитарного законодательства. У детей установлена респираторная инфекция. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования осуществлен отбор проб воды, продуктов и готовой пищи в лагере, а также взяты смывы в пищеблоке и на объектах окружающей среды.

https://crimea.ria.ru/20231225/aksenov-otsenil-zaschischennost-krymskogo-mosta-ot-atak-vsu-1133777880.html

https://crimea.ria.ru/20231225/v-simferopolskom-rayone-povrezhden-gazoprovod--chto-izvestno-1133789710.html

https://crimea.ria.ru/20231225/zapret-uchitelyam-na-perepisku-v-inostrannykh-messendzherakh-situatsiya-v-krymu-1133782428.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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