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Когда откроют аэропорт Симферополя – власти Крыма
Когда откроют аэропорт Симферополя – власти Крыма - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Когда откроют аэропорт Симферополя – власти Крыма
Международный аэропорт Симферополя не откроют до окончания специальной военной операции по соображениям безопасности. Об этом заявил глава Республики Крым... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T11:54
2023-12-25T11:54
2023-12-25T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Международный аэропорт Симферополя не откроют до окончания специальной военной операции по соображениям безопасности. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.При этом глава республики выразил мнение, что до начала курортного сезона произойдут положительные изменения на линии боевого соприкосновения.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.В середине декабря аэропорт Краснодара принял тестовый рейс авиакомпании "Азимут" на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод, который был организован с целью оценить готовность диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту пассажирских рейсов. Окончательного решения по возобновлению работы аэропорта пока нет.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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аэропорт симферополь, транспорт, симферополь, крым, сергей аксенов, новости крыма
Когда откроют аэропорт Симферополя – власти Крыма
Аксенов: аэропорт Симферополя не откроют до окончания специальной военной операции
11:54 25.12.2023 (обновлено: 11:55 25.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Международный аэропорт Симферополя не откроют до окончания специальной военной операции по соображениям безопасности. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет, в силу причин, связанных в первую очередь с безопасностью полетов", - сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
При этом глава республики выразил мнение, что до начала курортного сезона произойдут положительные изменения на линии боевого соприкосновения.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
В середине декабря аэропорт Краснодара принял тестовый рейс авиакомпании "Азимут" на самолете Superjet 100 из Минеральных Вод, который был организован с целью оценить готовность диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту пассажирских рейсов. Окончательного решения по возобновлению работы аэропорта пока нет.