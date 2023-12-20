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В Евпатории 40 человек почти месяц живут в пунктах временного размещения - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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В Евпатории 40 человек почти месяц живут в пунктах временного размещения
В Евпатории 40 человек почти месяц живут в пунктах временного размещения - РИА Новости Крым, 20.12.2023
В Евпатории 40 человек почти месяц живут в пунктах временного размещения
В Евпатории 40 человек, среди которых четверо детей, остаются в пунктах временного размещения после разгула стихии в конце ноября. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T13:18
2023-12-20T13:27
евпатория
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости крыма
елена демидова
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Евпатории 40 человек, среди которых четверо детей, остаются в пунктах временного размещения после разгула стихии в конце ноября. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.Подводя итоги заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе, Демидова отметила, что среди ключевых вопросов, которые были подняты на заседании, расчет ущерба от стихии и ассигнования из резервного городского фонда на аварийно-восстановительные работы.Также устанавливаются факты проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, факты нарушения условий жизнедеятельности граждан в результате ЧС и факта утраты заявителем имущества первой необходимости в результате ЧС.По словам Демидовой, проведена большая работа по ликвидации последствий ЧС, обработано огромное количество заявлений от населения на компенсацию ущерба, работа продолжается.Ранее сообщалось, что сроки завершения реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории могут сдвинуться на две-три недели из-за небольших повреждений, нанесенных обрушившимся на Крым в конце ноября сильнейшим штормом.Ураган обрушился на Крым и Севастополь в ночь 27 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель частных и многоквартирных домов и соцобъектов, рвал линии электропередачи.В результате шторма затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего было эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать. По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережныеНа какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властейУщерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей
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евпатория, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, елена демидова, стихия
В Евпатории 40 человек почти месяц живут в пунктах временного размещения

В Евпатории 40 человек остаются в пунктах временного размещения после ноябрьского шторма

13:18 20.12.2023 (обновлено: 13:27 20.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПункт временного размещения
Пункт временного размещения - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Евпатории 40 человек, среди которых четверо детей, остаются в пунктах временного размещения после разгула стихии в конце ноября. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.

"На данный момент в пунктах временного размещения продолжают находиться 40 человек, 4 из них – дети", – написала она в своем Telegram-канале.

Подводя итоги заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе, Демидова отметила, что среди ключевых вопросов, которые были подняты на заседании, расчет ущерба от стихии и ассигнования из резервного городского фонда на аварийно-восстановительные работы.
Также устанавливаются факты проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, факты нарушения условий жизнедеятельности граждан в результате ЧС и факта утраты заявителем имущества первой необходимости в результате ЧС.
По словам Демидовой, проведена большая работа по ликвидации последствий ЧС, обработано огромное количество заявлений от населения на компенсацию ущерба, работа продолжается.
Ранее сообщалось, что сроки завершения реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории могут сдвинуться на две-три недели из-за небольших повреждений, нанесенных обрушившимся на Крым в конце ноября сильнейшим штормом.
Ураган обрушился на Крым и Севастополь в ночь 27 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.
По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель частных и многоквартирных домов и соцобъектов, рвал линии электропередачи.
В результате шторма затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего было эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать. По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей.
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ЕвпаторияУраган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаНовости КрымаЕлена ДемидоваСтихия
 
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