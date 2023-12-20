https://crimea.ria.ru/20231220/v-evpatorii-40-chelovek-pochti-mesyats-zhivut-v-punktakh-vremennogo-razmescheniya-1133679258.html
В Евпатории 40 человек почти месяц живут в пунктах временного размещения
В Евпатории 40 человек почти месяц живут в пунктах временного размещения - РИА Новости Крым, 20.12.2023
В Евпатории 40 человек почти месяц живут в пунктах временного размещения
В Евпатории 40 человек, среди которых четверо детей, остаются в пунктах временного размещения после разгула стихии в конце ноября. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T13:18
2023-12-20T13:18
2023-12-20T13:27
евпатория
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
новости крыма
елена демидова
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Евпатории 40 человек, среди которых четверо детей, остаются в пунктах временного размещения после разгула стихии в конце ноября. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.Подводя итоги заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе, Демидова отметила, что среди ключевых вопросов, которые были подняты на заседании, расчет ущерба от стихии и ассигнования из резервного городского фонда на аварийно-восстановительные работы.Также устанавливаются факты проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, факты нарушения условий жизнедеятельности граждан в результате ЧС и факта утраты заявителем имущества первой необходимости в результате ЧС.По словам Демидовой, проведена большая работа по ликвидации последствий ЧС, обработано огромное количество заявлений от населения на компенсацию ущерба, работа продолжается.Ранее сообщалось, что сроки завершения реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории могут сдвинуться на две-три недели из-за небольших повреждений, нанесенных обрушившимся на Крым в конце ноября сильнейшим штормом.Ураган обрушился на Крым и Севастополь в ночь 27 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч.По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель частных и многоквартирных домов и соцобъектов, рвал линии электропередачи.В результате шторма затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего было эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать. По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережныеНа какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властейУщерб от урагана в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евпатория, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, новости крыма, елена демидова, стихия
В Евпатории 40 человек почти месяц живут в пунктах временного размещения
В Евпатории 40 человек остаются в пунктах временного размещения после ноябрьского шторма
13:18 20.12.2023 (обновлено: 13:27 20.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Евпатории 40 человек, среди которых четверо детей, остаются в пунктах временного размещения после разгула стихии в конце ноября. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.
"На данный момент в пунктах временного размещения продолжают находиться 40 человек, 4 из них – дети", – написала она в своем Telegram-канале.
Подводя итоги заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе, Демидова отметила, что среди ключевых вопросов, которые были подняты на заседании, расчет ущерба от стихии и ассигнования из резервного городского фонда на аварийно-восстановительные работы.
Также устанавливаются факты проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, факты нарушения условий жизнедеятельности граждан в результате ЧС и факта утраты заявителем имущества первой необходимости в результате ЧС.
По словам Демидовой, проведена большая работа по ликвидации последствий ЧС, обработано огромное количество заявлений от населения на компенсацию ущерба, работа продолжается.
Ранее сообщалось
, что сроки завершения реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории могут сдвинуться на две-три недели из-за небольших повреждений, нанесенных обрушившимся на Крым в конце ноября сильнейшим штормом.
Ураган обрушился
на Крым и Севастополь в ночь 27 ноября. Пик непогоды пришелся на вечер воскресенья и ночь понедельника. Скорость ветра местами достигала 144 км/ч
.
По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель
частных и многоквартирных домов и соцобъектов, рвал линии электропередачи.
В результате шторма затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах. Всего было эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей. В настоящее время последствия стихии продолжают ликвидировать. По предварительным оценкам, размер ущерба составляет более 1,3 млрд рублей
.
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