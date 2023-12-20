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Когда в Севастополе откроют для посещения обелиск "Штык и парус"
Когда в Севастополе откроют для посещения обелиск "Штык и парус" - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Когда в Севастополе откроют для посещения обелиск "Штык и парус"
Строительные леса начали снимать с обелиска-стелы "Штык и парус" в Севастополе. Какие реставрационные работы уже проведены, рассказал губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T15:08
2023-12-20T15:08
2023-12-20T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Строительные леса начали снимать с обелиска-стелы "Штык и парус" в Севастополе. Какие реставрационные работы уже проведены, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Кроме того, обустроены террасы из мозаичного бетона, воссоздан двухцветный рисунок покрытия. По словам губернатора, рабочими установлена дренажная система, поставлена подсветка и видеонаблюдение. Также здесь будет оборудован доступ для маломобильных групп населения.Специальными укрепляющими составами обработан инкерманский камень, из которого выполнен монумент. Крепления облицовки заменили на нержавеющие. Осталось закончить благоустройство территории, в том числе установить рядом с обелиском лавочки и урны. Открыть обелиск "Штык и парус" для посещения планируют в следующем году.Развожаев напомнил, что обелиск построили в 1977 году. За эти годы он ни разу не ремонтировался. Из-за несовершенства технологий строительства того времени он начал разрушаться. Поэтому было принято решение о его реставрации.О начале работ в марте сообщил и. о. замгубернатора города Евгений Горлов. Их стоимость была оценена в 731 млн рублей. В августе губернатор Михаил Развожаев рассказал, что рядом с обелиском "Штык и парус" установят точные копии пушек Александровской береговой батареи, взорванной в период Крымской войны.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спасут от разрушения первый памятник освободителям городаНа культуру и памятники Крыма выделено 6 млрд: что сделают в 2024 годуСохранение памятников Крыма: проблемы и задачи реставраторов
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Когда в Севастополе откроют для посещения обелиск "Штык и парус"
Реставрацию обелиска-стелы "Штык и парус" в Севастополе завершат в следующем году
15:08 20.12.2023 (обновлено: 15:12 20.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Строительные леса начали снимать с обелиска-стелы "Штык и парус" в Севастополе. Какие реставрационные работы уже проведены, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"В ходе работ были отреставрированы скульптурные рельефы на северо-восточном фасаде обелиска (медаль "Золотая звезда" и Орден Ленина), восстановлены буквы Указа. Также были отреставрированы три горельефа на северо-восточном фасаде подпорной стены средней террасы, восстановлены буквы из декоративного бетона на южном фасаде подпорной стены средней террасы – утраченную часть надписи воссоздали по архивным материалам", – написал он в Telegram-канале.
Кроме того, обустроены террасы из мозаичного бетона, воссоздан двухцветный рисунок покрытия. По словам губернатора, рабочими установлена дренажная система, поставлена подсветка и видеонаблюдение. Также здесь будет оборудован доступ для маломобильных групп населения.
"Примерно через месяц на террасе обелиска установят отлитые копии пушек, которые были найдены при его строительстве и относились к Александровской батарее. Сами пушки находятся в Музее-заповеднике героической обороны и освобождения Севастополя", – добавил губернатор.
Специальными укрепляющими составами обработан инкерманский камень, из которого выполнен монумент. Крепления облицовки заменили на нержавеющие. Осталось закончить благоустройство территории, в том числе установить рядом с обелиском лавочки и урны. Открыть обелиск "Штык и парус" для посещения планируют в следующем году.
Развожаев напомнил, что обелиск построили в 1977 году. За эти годы он ни разу не ремонтировался. Из-за несовершенства технологий строительства того времени он начал разрушаться. Поэтому было принято решение о его реставрации.
О начале работ в марте сообщил
и. о. замгубернатора города Евгений Горлов. Их стоимость была оценена
в 731 млн рублей. В августе губернатор Михаил Развожаев рассказал, что рядом с обелиском "Штык и парус" установят
точные копии пушек Александровской береговой батареи, взорванной в период Крымской войны.
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