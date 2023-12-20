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Главное за день: 20 декабря - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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Главное за день: 20 декабря
Главное за день: 20 декабря - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Главное за день: 20 декабря
ВСУ потеряли еще 725 боевиков и Ми-24. Боевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам и городам Донбасса. Где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУ и почему он не... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T22:27
2023-12-20T22:38
главное за день
новости
общество
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
иван охлобыстин
владимир зеленский (президент украины)
холера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще 725 боевиков и Ми-24. Боевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам и городам Донбасса. Где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУ и почему он не идет на переговоры с РФ. Численность Вооруженных сил РФ не будут наращивать за счет срочников. 16 человек подали заявки на участие в выборах президента. Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения. Грозит ли России пандемия холеры. Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе.О главных новостях дня - в подборке РИА Новости Крым.Успехи Армии РоссииВСУ за сутки потеряли еще 725 боевиков и провалили восемь атак на разных направлениях фронта. Также российские военные сбили в небе над Донецкой Народной Республикой вражеский Ми-24 и разгромили вражескую технику и вооружения, в том числе западную. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. Удары ВСУ по мирным городам20 декабря около 15:50 под обстрелом укронацистов оказался херсонский поселок Днепряны. В результате погибла женщина 1952 года рождения, ранены двое мирных жителей - они получили множественные осколочные ранения и были доставлены в Каховскую районную больницу.Еще Шестеро мирных жителей, в том числе два медика и пациент больницы, ранены при обстрелах со стороны ВСУ Донецка, Горловки, Ясиноватского района.Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Агония ЗеленскогоПрезидент Украины Зеленский предпочтет уничтожение сотен тысяч своих соотечественников переговорам с Москвой, поскольку они чреваты для него отстранением от власти. Такое мнение в среду высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов. При этом эксперт считает, что в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ в основном инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны. Численность Вооруженных сил РФУвеличение численности российских войск будет осуществлено за счет военнослужащих по контракту, заявил в среду глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Кроме того, никакой необходимости наращивать численность призыва на срочную службу на данный момент нет. Министр обороны Сергей Шойгу накануне сообщил, что Вооруженные силы РФ с 1 декабря приступили к выполнению поручения президента России Владимира Путина по наращиванию численности войск армии и флота. Заявки на выборыЦентральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов на участие в выборах президента России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. В ходе заседания Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего главы государства Владимира Путина, а также одобрил открытие специального банковского счета, чтобы начать сбор 300 тысяч подписей избирателей для регистрации Путина в качестве кандидата в президенты. По словам, Памфиловой президентская кампания "вошла в активную фазу". Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. Радио Sputnik АрменияАрмянский регулятор на 30 дней приостановил лицензию радио Sputnik Армения. Комиссия по телевидению и радио страны также оштрафовала ретранслятора на 500 тыс. драмов (порядка $1200) .Первое решение связано с передачей "Пятница с Тиграном Кеосаяном", в которой автор якобы "допустил ироничные и унижающие честь страны и народа высказывания". Штраф касается авторской программы экс-депутата Армана Абовяна - "Абовян Time". Здесь комиссия усмотрела утверждения, якобы "распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках" Эпидемия холерыВ России не исключают возможность появления холеры. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Врач-эпидемиолог уточнил, что "если мы воспитаем наше поколение в необходимости вакцинации, то неожиданностей не будет". По его словам, сегодня в России есть современное производство, где научились быстро делать вакцины. Иван Охлобыстин попал под обстрелРоссийский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи, артиста спас бронежилет, сообщила в среду его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в социальной сети.Сам Иван Охлобыстин пока не комментировал произошедшее. Он регулярно ездит в прифронтовые регионы с партиями гуманитарной помощи, помогает местным жителям и военным. В июне этого года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил артиста орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени.
https://crimea.ria.ru/20231220/na-podlete-k-belgorodu-sbit-vrazheskiy-dron-1133694533.html
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главное за день, новости, общество, всу (вооруженные силы украины), новости сво, иван охлобыстин, владимир зеленский (президент украины), холера
Главное за день: 20 декабря

Главные новости в среду, 20 декабря

22:27 20.12.2023 (обновлено: 22:38 20.12.2023)
 
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Армия России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще 725 боевиков и Ми-24. Боевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам и городам Донбасса. Где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУ и почему он не идет на переговоры с РФ. Численность Вооруженных сил РФ не будут наращивать за счет срочников. 16 человек подали заявки на участие в выборах президента. Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения. Грозит ли России пандемия холеры. Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе.
О главных новостях дня - в подборке РИА Новости Крым.

Успехи Армии России

ВСУ за сутки потеряли еще 725 боевиков и провалили восемь атак на разных направлениях фронта. Также российские военные сбили в небе над Донецкой Народной Республикой вражеский Ми-24 и разгромили вражескую технику и вооружения, в том числе западную. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.

Удары ВСУ по мирным городам

20 декабря около 15:50 под обстрелом укронацистов оказался херсонский поселок Днепряны. В результате погибла женщина 1952 года рождения, ранены двое мирных жителей - они получили множественные осколочные ранения и были доставлены в Каховскую районную больницу.
Еще Шестеро мирных жителей, в том числе два медика и пациент больницы, ранены при обстрелах со стороны ВСУ Донецка, Горловки, Ясиноватского района.Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
ПВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
21:18
На подлете к Белгороду сбит вражеский дрон

Агония Зеленского

Президент Украины Зеленский предпочтет уничтожение сотен тысяч своих соотечественников переговорам с Москвой, поскольку они чреваты для него отстранением от власти. Такое мнение в среду высказал директор Музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.
При этом эксперт считает, что в рамках грядущей новой волны мобилизации киевский режим сможет рекрутировать в ВСУ в основном инвалидов и стариков, наподобие формирования "фольксштурмов" в нацистской Германии периода конца Великой Отечественной войны.

Численность Вооруженных сил РФ

Увеличение численности российских войск будет осуществлено за счет военнослужащих по контракту, заявил в среду глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Кроме того, никакой необходимости наращивать численность призыва на срочную службу на данный момент нет. Министр обороны Сергей Шойгу накануне сообщил, что Вооруженные силы РФ с 1 декабря приступили к выполнению поручения президента России Владимира Путина по наращиванию численности войск армии и флота.
Председатель правительства Словацкой Республики Р.Фицо на встрече с премьер-министром РФ В.Путиным - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
22:06
Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер Словакии

Заявки на выборы

Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов на участие в выборах президента России, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. В ходе заседания Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего главы государства Владимира Путина, а также одобрил открытие специального банковского счета, чтобы начать сбор 300 тысяч подписей избирателей для регистрации Путина в качестве кандидата в президенты. По словам, Памфиловой президентская кампания "вошла в активную фазу". Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта.

Радио Sputnik Армения

Армянский регулятор на 30 дней приостановил лицензию радио Sputnik Армения. Комиссия по телевидению и радио страны также оштрафовала ретранслятора на 500 тыс. драмов (порядка $1200) .Первое решение связано с передачей "Пятница с Тиграном Кеосаяном", в которой автор якобы "допустил ироничные и унижающие честь страны и народа высказывания". Штраф касается авторской программы экс-депутата Армана Абовяна - "Абовян Time". Здесь комиссия усмотрела утверждения, якобы "распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках"

Эпидемия холеры

В России не исключают возможность появления холеры. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Врач-эпидемиолог уточнил, что "если мы воспитаем наше поколение в необходимости вакцинации, то неожиданностей не будет". По его словам, сегодня в России есть современное производство, где научились быстро делать вакцины.

Иван Охлобыстин попал под обстрел

Российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе во время доставки гуманитарной помощи, артиста спас бронежилет, сообщила в среду его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина в социальной сети.
Сам Иван Охлобыстин пока не комментировал произошедшее. Он регулярно ездит в прифронтовые регионы с партиями гуманитарной помощи, помогает местным жителям и военным. В июне этого года губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил артиста орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени.
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Днепрянам
18:01
Боевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам – есть жертвы
 
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