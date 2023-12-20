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Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения
Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения
Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T17:43
2023-12-20T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения. Об этом сообщает РИА Новости.По данным Sputnik Армения, первое решение регулятора связано с передачей "Пятница с Тиграном Кеосаяном", в которой автор якобы "допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания, не имея на это "морального права" как иностранный гражданин".Второе решение (штраф) касается авторской программы экс-депутата Армана Абовяна - "Абовян Time". Здесь комиссия усмотрела утверждения, якобы "распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках".На прошлой неделе Минцифры России в ответ на необоснованные претензии Еревана о якобы имевших место нарушениях российскими СМИ межгосударственных соглашений в сфере коммуникации указало, что Армения не предоставил конкретных документальных подтверждений каких-либо нарушений.При этом в октябре МИД России вызывал временного поверенного в делах Еревана, которому указали на "разнузданную" кампанию против Москвы, развернутую в информационном пространстве республики, включая общественное телевидение, подконтрольные властями СМИ и Telegram-каналы. Такие публикации касались российского руководства, дипломатов и миротворцев.Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр республики Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
https://crimea.ria.ru/20230908/zhurnalist-gevorkyan-i-bloger-badalyan-osvobozhdeny-v-armenii-1131270373.html
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армения, sputnik, радио sputnik, общество, сми, международная медиагруппа "россия сегодня", новости
Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения

Армянский регулятор приостановил лицензию вещателя радио Sputnik Армения

17:43 20.12.2023 (обновлено: 18:22 20.12.2023)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкSputnik
Sputnik - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения. Об этом сообщает РИА Новости.
"Комиссия по телевидению и радио страны отозвала на 30 дней лицензию у нашего ретранслятора – радиостанции "Тоспа". Еще одним решением комиссия оштрафовала ретранслятора на 500 тыс. драмов (порядка $1200)", - сообщается в Telegram-канале издания.
По данным Sputnik Армения, первое решение регулятора связано с передачей "Пятница с Тиграном Кеосаяном", в которой автор якобы "допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания, не имея на это "морального права" как иностранный гражданин".
Второе решение (штраф) касается авторской программы экс-депутата Армана Абовяна - "Абовян Time". Здесь комиссия усмотрела утверждения, якобы "распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках".
На прошлой неделе Минцифры России в ответ на необоснованные претензии Еревана о якобы имевших место нарушениях российскими СМИ межгосударственных соглашений в сфере коммуникации указало, что Армения не предоставил конкретных документальных подтверждений каких-либо нарушений.
При этом в октябре МИД России вызывал временного поверенного в делах Еревана, которому указали на "разнузданную" кампанию против Москвы, развернутую в информационном пространстве республики, включая общественное телевидение, подконтрольные властями СМИ и Telegram-каналы. Такие публикации касались российского руководства, дипломатов и миротворцев.
Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так, парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр республики Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
Ашот Геворкян
8 сентября, 22:39
Журналист Геворкян и блогер Бадалян освобождены в Армении
 
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