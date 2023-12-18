https://crimea.ria.ru/20231218/glavnye-novosti-kryma-18-dekabrya-1133637311.html

Главные новости Крыма: 18 декабря

Главные новости Крыма: 18 декабря - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Главные новости Крыма: 18 декабря

В Крыму продолжается национализация имущества украинских олигархов. Поезд Москва – Евпатория пойдет по измененному маршруту и расписанию в следующем году. Новый РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T22:55

2023-12-18T22:55

2023-12-18T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается национализация имущества украинских олигархов. Поезд Москва – Евпатория пойдет по измененному маршруту и расписанию в следующем году. Новый автобусный маршрут запустят в Симферопольском районе. В Феодосии продолжают устранять последствия ноябрьского шторма. Несовершеннолетние дети, попавшие в больницу после отравления угарным газом в селе Укромное, идут на поправку. О главных новостях дня - в подборке РИА Новости Крым.Имущество украинских олигарховПорядка 1150 объектов движимого и недвижимого имущества, которое ранее принадлежало украинским олигархам, национализировано в Крыму. Среди них гостиница "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра. Также в списке числится имущество олигарха Виктора Пинчука, зятя второго президента Украины Леонида Кучмы. Перечень национализированных объектов будет дополняться.Новый маршрут и расписание поезда Москва – ЕвпаторияПоезд Москва — Евпатория в 2024 году начнет курсировать ежедневно и по новому маршруту. Главное изменение: поезд №173/174 будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы и прибывать на него же. Ранее состав уходил с Казанского вокзала. В первый рейс по новому маршруту поезд отправится 1 марта из Евпатории, 3 марта – из Москвы.Новый автобусный маршрут для жителей Симферопольского районаВ Симферопольском районе запустят новый автобусный маршрут №559-23. Проходить он будет от массива Молодежное-5 до железнодорожного вокзала (ул. Гагарина). В первый рейс общественный транспорт отправится 19 декабря. О его необходимости часто заявляли местные жители.Ситуация на набережных Феодосии после штормаПосле ноябрьского шторма часть Коктебельской набережной до сих пор остается закрытой. В Феодосийском регионе произошло размытие берегоукрепительных сооружений. Местные власти продолжают считать убытки.Стихия размыла основания набережной в районе Волошинской площади, где установлен памятник поэту. В Орджоникидзе подмыт участок гидротехнических сооружений - плиты на берегу. В остальных феодосийских прибрежных поселках, а также в самом городе, критичных разрушений нет.Дети после отравления угарным газом в Укромном идут на поправкуТрое детей были госпитализированы после трагедии, произошедшей в начале декабря в селе Укромное в Крыму. Отец и мать, а также их восьмилетний сын и 12-летняя дочь погибли от отравления угарным газом. Взрослый сын в состоянии средней степени тяжести был доставлен в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу, двое несовершеннолетних девочек в тяжелом состоянии поступили в РДКБ. Сейчас одна из них выписана, вторая пока еще остается в больнице на долечивании.

https://crimea.ria.ru/20231218/pobedil-sebya-sportsmen-iz-sevastopolya-vyigral-kubok-rossii-po-dzyudo-1133632823.html

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https://crimea.ria.ru/20231218/v-gosdume-predlozhili-sozdat-bolshuyu-programmu-beregoukrepleniya-v-krymu-1133631513.html

https://crimea.ria.ru/20231218/osuzhdeny-chleny-opg-36-mln-vzyskaniya-za-organizatsiyu-azartnykh-igr-v-krymu-1133634809.html

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