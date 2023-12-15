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В Крыму предприниматель осужден за незаконную добычу мидий - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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В Крыму предприниматель осужден за незаконную добычу мидий
В Крыму предприниматель осужден за незаконную добычу мидий - РИА Новости Крым, 15.12.2023
В Крыму предприниматель осужден за незаконную добычу мидий
Предприниматель из Ялты признан виновным в незаконной добыче черноморских мидий на сумму 6,3 миллиона рублей. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T17:56
2023-12-15T17:56
прокуратура республики крым
черное море
новости крыма
ялта
закон и право
крым
мидии
незаконная добыча водных биологических ресурсов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Предприниматель из Ялты признан виновным в незаконной добыче черноморских мидий на сумму 6,3 миллиона рублей. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.Судом было установлено, что бизнесмен не приостановил работу предприятия, заведомо зная, что срок режима эксплуатации его мидийно-устричной фермы истек. Он дал подчиненным незаконное указание о вылове черноморской мидии, установили в прокуратуре.По данным правоохранителей, таким образом на предприятии осуществили незаконную добычу 500 тысяч экземпляров моллюсков.К ответственности подозреваемый был привлечен в мае 2023 года. Чтобы избежать наказания, предприниматель предоставил органам поддельные документы о якобы приобретенной им продукции.Катер, который использовался для вылова биресурсов, был конфискован в доход государства. Предъявленный бизнесмену иск о взыскании причиненного ущерба в сумме 6,3 миллионов рублей был удовлетворен подсудимым в полном объеме.На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.Ранее два жителя Крыма были осуждены за незаконный вылов более шести тысяч экземпляров морских животных, чем причинили ущерб на сумму около 800 тысяч рублей. Среди незаконно выловленных экземпляров были креветка черноморская, бычок-кругляк, травяной краб, кефаль сингиль и другие.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бригадир рыбаков идет под суд за центнер незаконной селедкиУщерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалуВ Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в Крыму
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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прокуратура республики крым, черное море, новости крыма, ялта, закон и право, крым, мидии, незаконная добыча водных биологических ресурсов в крыму
В Крыму предприниматель осужден за незаконную добычу мидий

В Крыму предприниматель незаконно добыл мидий на шесть миллионов

17:56 15.12.2023
 
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым Катер береговой охраны
Катер береговой охраны
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Предприниматель из Ялты признан виновным в незаконной добыче черноморских мидий на сумму 6,3 миллиона рублей. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
"Незаконные действия осужденного были пресечены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год", - говорится в сообщении.
Судом было установлено, что бизнесмен не приостановил работу предприятия, заведомо зная, что срок режима эксплуатации его мидийно-устричной фермы истек. Он дал подчиненным незаконное указание о вылове черноморской мидии, установили в прокуратуре.
По данным правоохранителей, таким образом на предприятии осуществили незаконную добычу 500 тысяч экземпляров моллюсков.
К ответственности подозреваемый был привлечен в мае 2023 года. Чтобы избежать наказания, предприниматель предоставил органам поддельные документы о якобы приобретенной им продукции.
Катер, который использовался для вылова биресурсов, был конфискован в доход государства. Предъявленный бизнесмену иск о взыскании причиненного ущерба в сумме 6,3 миллионов рублей был удовлетворен подсудимым в полном объеме.
На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Ранее два жителя Крыма были осуждены за незаконный вылов более шести тысяч экземпляров морских животных, чем причинили ущерб на сумму около 800 тысяч рублей. Среди незаконно выловленных экземпляров были креветка черноморская, бычок-кругляк, травяной краб, кефаль сингиль и другие.
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Прокуратура Республики КрымЧерное мореНовости КрымаЯлтаЗакон и правоКрымМидииНезаконная добыча водных биологических ресурсов в Крыму
 
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