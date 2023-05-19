https://crimea.ria.ru/20230519/gendirektor-predpriyatiya-v-krymu-nalovil-midiy-na-ugolovnoe-delo-1128819162.html
Гендиректор предприятия в Крыму наловил мидий на уголовное дело
Гендиректор предприятия в Крыму наловил мидий на уголовное дело - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Гендиректор предприятия в Крыму наловил мидий на уголовное дело
Генеральный директор одного из крымских предприятий пойдет под суд за незаконный вылов мидий на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает республиканская... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T10:12
2023-05-19T10:12
2023-05-19T10:12
крым
прокуратура республики крым
происшествия
общество
ялтинский городской суд
черное море
незаконная добыча водных биологических ресурсов в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111494/93/1114949374_0:46:2449:1424_1920x0_80_0_0_8db201f811be4075c91d23727f410e65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Генеральный директор одного из крымских предприятий пойдет под суд за незаконный вылов мидий на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает республиканская прокуратура.По данным следствия, обвиняемый, будучи руководителем предприятия и зная, что срок выданного режима эксплуатации мидийно-устричной фермы истек, не приостановил работу. Более того, он поручил подчиненным продолжать вылов черноморской мидии. Таким образом незаконно добыли около 500 тысяч экземпляров на сумму более шести млн рублей. А чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина предоставил правоохранителям поддельные документы о приобретении черноморской мидии.С утвержденным обвинительным актом уголовное дело передадут в Ялтинский городской суд. Кроме того, прокуратура направила иск о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного преступлением.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в КрымуВ Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбуВ Крыму браконьер наловил креветки на миллион рублей
https://crimea.ria.ru/20220818/v-krymu-banda-brakonerov-dobyvala-krasnoknizhnuyu-rybu-1124208781.html
крым
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111494/93/1114949374_140:0:2317:1633_1920x0_80_0_0_9d0f30a55c6a115f16857eb389e7c37c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, прокуратура республики крым, происшествия, общество, ялтинский городской суд, черное море, незаконная добыча водных биологических ресурсов в крыму
Гендиректор предприятия в Крыму наловил мидий на уголовное дело
В Крыму гендиректор предприятия пойдет под суд за незаконный вылов мидий на 6 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Генеральный директор одного из крымских предприятий пойдет под суд за незаконный вылов мидий на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
"Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о незаконной добыче черноморской мидии на сумму более 6 млн рублей. Генеральный директор одного из предприятий обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов), ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый, будучи руководителем предприятия и зная, что срок выданного режима эксплуатации мидийно-устричной фермы истек, не приостановил работу. Более того, он поручил подчиненным продолжать вылов черноморской мидии. Таким образом незаконно добыли около 500 тысяч экземпляров на сумму более шести млн рублей. А чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина предоставил правоохранителям поддельные документы о приобретении черноморской мидии.
С утвержденным обвинительным актом уголовное дело передадут в Ялтинский городской суд. Кроме того, прокуратура направила иск о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного преступлением.
Читайте также на РИА Новости Крым: