https://crimea.ria.ru/20230519/gendirektor-predpriyatiya-v-krymu-nalovil-midiy-na-ugolovnoe-delo-1128819162.html

Гендиректор предприятия в Крыму наловил мидий на уголовное дело

Гендиректор предприятия в Крыму наловил мидий на уголовное дело - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Гендиректор предприятия в Крыму наловил мидий на уголовное дело

Генеральный директор одного из крымских предприятий пойдет под суд за незаконный вылов мидий на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает республиканская... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T10:12

2023-05-19T10:12

2023-05-19T10:12

крым

прокуратура республики крым

происшествия

общество

ялтинский городской суд

черное море

незаконная добыча водных биологических ресурсов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Генеральный директор одного из крымских предприятий пойдет под суд за незаконный вылов мидий на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает республиканская прокуратура.По данным следствия, обвиняемый, будучи руководителем предприятия и зная, что срок выданного режима эксплуатации мидийно-устричной фермы истек, не приостановил работу. Более того, он поручил подчиненным продолжать вылов черноморской мидии. Таким образом незаконно добыли около 500 тысяч экземпляров на сумму более шести млн рублей. А чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина предоставил правоохранителям поддельные документы о приобретении черноморской мидии.С утвержденным обвинительным актом уголовное дело передадут в Ялтинский городской суд. Кроме того, прокуратура направила иск о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного преступлением.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в КрымуВ Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбуВ Крыму браконьер наловил креветки на миллион рублей

https://crimea.ria.ru/20220818/v-krymu-banda-brakonerov-dobyvala-krasnoknizhnuyu-rybu-1124208781.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, происшествия, общество, ялтинский городской суд, черное море, незаконная добыча водных биологических ресурсов в крыму