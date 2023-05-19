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Гендиректор предприятия в Крыму наловил мидий на уголовное дело - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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Гендиректор предприятия в Крыму наловил мидий на уголовное дело
Гендиректор предприятия в Крыму наловил мидий на уголовное дело - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Гендиректор предприятия в Крыму наловил мидий на уголовное дело
Генеральный директор одного из крымских предприятий пойдет под суд за незаконный вылов мидий на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает республиканская... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T10:12
2023-05-19T10:12
крым
прокуратура республики крым
происшествия
общество
ялтинский городской суд
черное море
незаконная добыча водных биологических ресурсов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Генеральный директор одного из крымских предприятий пойдет под суд за незаконный вылов мидий на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает республиканская прокуратура.По данным следствия, обвиняемый, будучи руководителем предприятия и зная, что срок выданного режима эксплуатации мидийно-устричной фермы истек, не приостановил работу. Более того, он поручил подчиненным продолжать вылов черноморской мидии. Таким образом незаконно добыли около 500 тысяч экземпляров на сумму более шести млн рублей. А чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина предоставил правоохранителям поддельные документы о приобретении черноморской мидии.С утвержденным обвинительным актом уголовное дело передадут в Ялтинский городской суд. Кроме того, прокуратура направила иск о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного преступлением.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в КрымуВ Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбуВ Крыму браконьер наловил креветки на миллион рублей
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крым, прокуратура республики крым, происшествия, общество, ялтинский городской суд, черное море, незаконная добыча водных биологических ресурсов в крыму
Гендиректор предприятия в Крыму наловил мидий на уголовное дело

В Крыму гендиректор предприятия пойдет под суд за незаконный вылов мидий на 6 млн рублей

10:12 19.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоЧерноморские мидии
Черноморские мидии - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Генеральный директор одного из крымских предприятий пойдет под суд за незаконный вылов мидий на шесть миллионов рублей. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
"Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о незаконной добыче черноморской мидии на сумму более 6 млн рублей. Генеральный директор одного из предприятий обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов), ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, обвиняемый, будучи руководителем предприятия и зная, что срок выданного режима эксплуатации мидийно-устричной фермы истек, не приостановил работу. Более того, он поручил подчиненным продолжать вылов черноморской мидии. Таким образом незаконно добыли около 500 тысяч экземпляров на сумму более шести млн рублей. А чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина предоставил правоохранителям поддельные документы о приобретении черноморской мидии.
С утвержденным обвинительным актом уголовное дело передадут в Ялтинский городской суд. Кроме того, прокуратура направила иск о взыскании с обвиняемого ущерба, причиненного преступлением.
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КрымПрокуратура Республики КрымПроисшествияОбществоЯлтинский городской судЧерное мореНезаконная добыча водных биологических ресурсов в Крыму
 
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