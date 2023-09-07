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В Крыму браконьеры получили сроки за незаконный вылов на 800 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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В Крыму браконьеры получили сроки за незаконный вылов на 800 тысяч рублей
В Крыму браконьеры получили сроки за незаконный вылов на 800 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 07.09.2023
В Крыму браконьеры получили сроки за незаконный вылов на 800 тысяч рублей
Верховный суд Крыма оставил без изменения приговор Черноморского районного суда двум местным жителям, которые попались на незаконной добыче водных биологических РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T17:39
2023-09-07T17:39
приговор
суд
браконьерство
новости крыма
донузлав
черноморский район
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма оставил без изменения приговор Черноморского районного суда двум местным жителям, которые попались на незаконной добыче водных биологических ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.По приговору суда первой инстанции, 22-летний и 39-летний жители Черноморского района в июле прошлого года незаконно ловили рыбу в акватории озера Донузлав, которая является местом нереста и миграционным путем к нему. Таким образом они добыли более шести тысяч экземпляров водных биологических ресурсов, причинив ущерб на сумму около 800 тысяч рублей. Среди незаконно выловленных экземпляров были креветка черноморская, бычок-кругляк, травяной краб, кефаль Сингиль и другие.В суде первой инстанции осужденные не признали свою вину в предъявленном им обвинении. Тогда им вынесли приговоры – каждому 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на этот же период времени. Была подана апелляция, однако решение изменено не было.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бригадир рыбаков идет под суд за центнер незаконной селедкиУщерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалуВ Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в Крыму
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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приговор, суд, браконьерство, новости крыма, донузлав, черноморский район, происшествия
В Крыму браконьеры получили сроки за незаконный вылов на 800 тысяч рублей

В Крыму осудили браконьеров за незаконный вылов бычка и кефали на 800 тысяч рублей

17:39 07.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРыбная ловля
Рыбная ловля - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма оставил без изменения приговор Черноморского районного суда двум местным жителям, которые попались на незаконной добыче водных биологических ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По приговору суда первой инстанции, 22-летний и 39-летний жители Черноморского района в июле прошлого года незаконно ловили рыбу в акватории озера Донузлав, которая является местом нереста и миграционным путем к нему. Таким образом они добыли более шести тысяч экземпляров водных биологических ресурсов, причинив ущерб на сумму около 800 тысяч рублей. Среди незаконно выловленных экземпляров были креветка черноморская, бычок-кругляк, травяной краб, кефаль Сингиль и другие.
В суде первой инстанции осужденные не признали свою вину в предъявленном им обвинении. Тогда им вынесли приговоры – каждому 1 год 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на этот же период времени. Была подана апелляция, однако решение изменено не было.

"При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке Верховный суд Республики Крым постановил приговор Черноморского районного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения", – заключили в пресс-службе суда.

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ПриговорСудБраконьерствоНовости КрымаДонузлавЧерноморский районПроисшествия
 
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