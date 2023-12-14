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Главные новости Крыма: 14 декабря

Главные новости Крыма: 14 декабря - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Главные новости Крыма: 14 декабря

Президент РФ Владимир Путин пообещал юным спортсменам из Крыма помочь с ремонтом спортзала. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что спортзал в Солнечной Долине... РИА Новости Крым, 14.12.2023

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2023-12-14T22:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин пообещал юным спортсменам из Крыма помочь с ремонтом спортзала. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что спортзал в Солнечной Долине будет отремонтирован в следующем году. Проект объездной дороги вокруг Алушты прошел согласование в Главгосэкспертизе России. В республиканском гидрометцентре рассказали, когда в Крым придет снег. В Минтрансе Крыма сообщили о сроках ввода в эксплуатацию развязки на Николаевской трассе в Симферополе. Из Крыма в Геническ запустят новый автобусный маршрутО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин пообещал юным спортсменам из Крыма помочь с ремонтом спортзалаВладимир Путин пообещал юным спортсменам помочь в ремонте спортзала в селе Солнечная Долина под Судаком. В ходе "Прямой линии" дети рассказали о своих успехах и победах своей команды. При этом посетовали, что спортзал, в котором они тренируются, не ремонтировали около 40 лет. Владимир Путин пообещал посодействовать в ремонте помещения."Я переговорю с Сергеем Валерьевич, поможем с федерального уровня и точечно эту проблему обязательно решим", – пообещал президент.В свою очередь Сергей Аксенов сообщил, что спортивный зал будет отремонтирован в следующем году. Он пояснил, что на 2024 год запланировано выполнение проектной документации."То, что люди об этих планах не знали – результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами, – написал в Telegram-канале Аксенов. – Теперь, после поручения президента, проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра".А в Главке следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю сообщили о начале проверки на предмет халатности уполномоченных должностных лиц. Следователям поручено незамедлительно связаться с инициативной группой, выехать на место для проведения осмотра помещения и проверки всех озвученных доводов.Итоги "Прямой линии" Путина: ключевые высказывания президента>>Проект объездной Алушты прошел согласование в Главгосэкспертизе РоссииПроект объездной дороги вокруг Алушты прошел согласование и получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Проект включает строительство двухуровневых развязок. Часть трассы пройдет по заповедной зоне, ее строительство ведется с получением всех необходимых разрешений и соблюдением экологических норм."Государственная экспертиза по данному объекту пройдена, получено положительное заключение, заключен контракт на производство работ. Сейчас там подрядчик АО "ВАД" приступил к подготовительному этапу. Работа уже ведется", – сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.В Крым идет снегСнег ожидается в Крыму в субботу, 16 декабря, сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая."В пятницу, 15 декабря, в Крыму пройдут дожди, а уже послезавтра, в субботу, 16 декабря, ожидается мокрый снег, снег, отложение мокрого снега", – сказала Любецкая.Руководитель гидрометцентра отметила, что до конца месяца также ожидаются осадки, но "ничего критического не предвидится".Развязку на Николаевской трассе в Крыму введут в эксплуатацию в 2024 годуРабочее движение по транспортной развязке на Николаевской трассе в Симферополе запустят до конца этого года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первую половину 2024-го."В текущем году у нас запланирован запуск рабочего движения по этой развязке, будет организовано движение по двум уровням объекта. А ввод в эксплуатацию – максимум до середины следующего года", – сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.Геническ и Крым свяжет еще один автобусный маршрутС 15 декабря по маршруту Евпатория – Симферополь – Геническ начнут ежедневно курсировать комфортабельные автобусы."По многочисленным просьбам жителей Геническа и Республики Крым с 15 декабря 2023 года запускается новый регулярный межрегиональный маршрут Евпатория – Симферополь – Геническ", – сообщает пресс-служба минтранса Крыма.

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https://crimea.ria.ru/20231214/zemelnye-uchastki-menee-chetyrekh-sotok-razreshili-uzakonit-v-sevastopole-1133561764.html

https://crimea.ria.ru/20231214/putevku-v-krym-na-vdnkh-vyigrala-viktoriya-iz-vladivostoka-1133559886.html

https://crimea.ria.ru/20231214/uchastnikam-svo-v-krymu-vydeleno-uzhe-730-zemelnykh-uchastkov--aksenov-1133556408.html

https://crimea.ria.ru/20231214/kak-rabotaet-sukhoputnyy-koridor-v-krym-transportnyy-potok-i-ocheredi-1133527317.html

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