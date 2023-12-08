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Главные новости Крыма: 8 декабря - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Главные новости Крыма: 8 декабря
Главные новости Крыма: 8 декабря - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Главные новости Крыма: 8 декабря
Журналисты РИА Новости Крым получили награды в трех номинациях конкурса "Журналист года". Экс-главу горздрава Севастополя осудили на три года за превышение... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T22:12
2023-12-08T23:40
главное за день
новости крыма
журналист года
керчь
происшествия
газ
севастополь
прокуратура города севастополя
балаклава
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Журналисты РИА Новости Крым получили награды в трех номинациях конкурса "Журналист года". Экс-главу горздрава Севастополя осудили на три года за превышение служебных полномочий. В Балаклаве начался демонтаж так называемого "дома Пляса". В МинЖКХ назвали сроки сдачи в эксплуатацию Красноперекопских водоочистных сооружений. В Запорожской области запустили движение по мосту в составе сухопутного маршрута в Крым. В Керчи загорелся газопровод, без газа остались около 18 тысяч человек. Крыму угрожают подтопления из-за сильных дождей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Журналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"Работы журналистов крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" были представлены среди победителей в трех номинациях ежегодной премии "Журналист года".Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев стали лучшими в номинации "Военный корреспондент года". В номинации "Легенда журналистики" победил ведущий радио "Спутник в Крыму" Борис Левин. Лауреатом премии стала шеф-редактор Евгения Мартыненко.Пожар на газопроводе в КерчиКрупный пожар произошел в ночь на пятницу на газопроводе среднего давления, была остановлена работа крупной котельной, без газа остались 18 тысяч абонентов.На месте ЧП работали сотрудники МЧС, дежурили полицейские и росгвардейцы. Ликвидировали пожар в 6 часов утра. Как сообщил РИА Новости Крым главный инженер "Крымгазсети" Николай Середа, критичных повреждений и серьезных последствий для инфраструктуры нет."В 12.30 ремонтно-восстановительные работы на газопроводе среднего давления в районе промбазы по ул. Генерала Петрова в Керчи окончены. Керченское управление "Крымгазсети" приступило к пуско–наладочным работам по возобновлению газоснабжения потребителей", – сообщили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".Дело об МРТ: экс-глава горздрава Севастополя осужден на три годаЭкс-глава департамента здравоохранения Севастополя приговорен к трем годам лишения свободы условно с дальнейшим испытательным сроком в пять лет."В 2015 году он заключил госконтракт на поставку магнитно-резонансного томографа "Престиж-15" на заведомо неисполнимых по срокам условиях. Далее он подписал акт приемки-передачи до ввода оборудования в эксплуатацию. В результате поставщику была произведена выплата из средств субсидии федерального бюджета в размере более 77 млн рублей, а также средств бюджета Севастополя в размере свыше четырех миллионов рублей", – сообщили в пресс-службы прокуратуры города.При этом фактически поставка томографа была выполнена лишь в феврале 2017 года. В эксплуатацию оборудование не введено. В дальнейшем произошел его выход из строя, что исключило возможность его использования по назначению.В Балаклаве начался демонтаж "дома Пляса"В Балаклаве на Таврической набережной начался демонтаж так называемого "дома Пляса", расположенного по соседству с объектом культурного наследия."Переговорил с руководителем проекта Алексеем Емченко насчет соседнего, важного для нас объекта культурного наследия "Дача инженера Завадского Фата Моргана". Алексей Сергеевич заверил, что работают "ювелирно", здание сверху укрыли специальной защитной сеткой. Из-за стесненных условий специалисты применяют современные технологии – специальные роботизированные перфораторы, которыми управляют на расстоянии", – сообщил губернатор Михаил Развожаев.В МинЖКХ назвали сроки сдачи в эксплуатацию Красноперекопских ВОСВвод в эксплуатацию водоочистного сооружения "Красноперекопский ВОС" произойдет согласно графику в 2024 году. В уходящем году были выполнены все подготовительные работы."Эксплуатация данного объекта позволит обеспечить качественной питьевой водой более 40 тысяч крымчан и достичь целевых показателей нацпроекта "Чистая Вода", – сообщили в пресс-службе МинЖКХ Крыма.В Запорожской области открыли движение по мосту в составе сухопутного маршрута в КрымЭто часть большой работы, которая позволяет как можно быстрее интегрировать дороги новых регионов в единый транспортно-логистический каркас страны, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин."Специалисты ГК "Автодор" отремонтировали опоры, пролетные строения и откосы насыпи береговых опор. Также восстановили барьерное и перильное ограждение, нанесли разметку и установили дорожные знаки", – уточнил Хуснуллин.Крыму вновь угрожают подтопленияВ региональном главке сообщили о сильных дождях, которые могут обрушиться на полуостров 8 и 9 декабря."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 8 декабря, ночью и утром 9 декабря в Крыму ожидаются местами сильные дожди, усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
https://crimea.ria.ru/20231208/v-krymu-podderzhali-vydvizhenie-putina-na-novyy-prezidentskiy-srok-1133398231.html
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главное за день, новости крыма, журналист года, керчь, происшествия, газ, севастополь, прокуратура города севастополя, балаклава, михаил развожаев, красноперекопский район, минжкх крыма, запорожская область, крым, сухопутный маршрут в крым, марат хуснуллин, штормовое предупреждение
Главные новости Крыма: 8 декабря

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 8 декабря

22:12 08.12.2023 (обновлено: 23:40 08.12.2023)
 
© РИА Новости КрымПремия "Журналист года"
Премия Журналист года - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Журналисты РИА Новости Крым получили награды в трех номинациях конкурса "Журналист года". Экс-главу горздрава Севастополя осудили на три года за превышение служебных полномочий. В Балаклаве начался демонтаж так называемого "дома Пляса". В МинЖКХ назвали сроки сдачи в эксплуатацию Красноперекопских водоочистных сооружений. В Запорожской области запустили движение по мосту в составе сухопутного маршрута в Крым. В Керчи загорелся газопровод, без газа остались около 18 тысяч человек. Крыму угрожают подтопления из-за сильных дождей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Журналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"

Работы журналистов крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" были представлены среди победителей в трех номинациях ежегодной премии "Журналист года".
Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев стали лучшими в номинации "Военный корреспондент года". В номинации "Легенда журналистики" победил ведущий радио "Спутник в Крыму" Борис Левин. Лауреатом премии стала шеф-редактор Евгения Мартыненко.
Флаг России над зданием Госсовета Крыма в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
15:23
В Крыму поддержали выдвижение Путина на новый президентский срок

Пожар на газопроводе в Керчи

Крупный пожар произошел в ночь на пятницу на газопроводе среднего давления, была остановлена работа крупной котельной, без газа остались 18 тысяч абонентов.
На месте ЧП работали сотрудники МЧС, дежурили полицейские и росгвардейцы. Ликвидировали пожар в 6 часов утра. Как сообщил РИА Новости Крым главный инженер "Крымгазсети" Николай Середа, критичных повреждений и серьезных последствий для инфраструктуры нет.
"В 12.30 ремонтно-восстановительные работы на газопроводе среднего давления в районе промбазы по ул. Генерала Петрова в Керчи окончены. Керченское управление "Крымгазсети" приступило к пуско–наладочным работам по возобновлению газоснабжения потребителей", – сообщили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".
Дорожный знак Проезд запрещен - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
18:27
Ограничение движения в Симферополе на выходных – где закроют проезд

Дело об МРТ: экс-глава горздрава Севастополя осужден на три года

Экс-глава департамента здравоохранения Севастополя приговорен к трем годам лишения свободы условно с дальнейшим испытательным сроком в пять лет.
"В 2015 году он заключил госконтракт на поставку магнитно-резонансного томографа "Престиж-15" на заведомо неисполнимых по срокам условиях. Далее он подписал акт приемки-передачи до ввода оборудования в эксплуатацию. В результате поставщику была произведена выплата из средств субсидии федерального бюджета в размере более 77 млн рублей, а также средств бюджета Севастополя в размере свыше четырех миллионов рублей", – сообщили в пресс-службы прокуратуры города.
При этом фактически поставка томографа была выполнена лишь в феврале 2017 года. В эксплуатацию оборудование не введено. В дальнейшем произошел его выход из строя, что исключило возможность его использования по назначению.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
15:41
В Крыму врач-эксперт продлила женщине инвалидность за 50 тысяч и кольцо

В Балаклаве начался демонтаж "дома Пляса"

В Балаклаве на Таврической набережной начался демонтаж так называемого "дома Пляса", расположенного по соседству с объектом культурного наследия.
"Переговорил с руководителем проекта Алексеем Емченко насчет соседнего, важного для нас объекта культурного наследия "Дача инженера Завадского Фата Моргана". Алексей Сергеевич заверил, что работают "ювелирно", здание сверху укрыли специальной защитной сеткой. Из-за стесненных условий специалисты применяют современные технологии – специальные роботизированные перфораторы, которыми управляют на расстоянии", – сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Арест имущества - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
17:02
В Севастополе за год арестовали имущество коррупционеров на 25 млн рублей

В МинЖКХ назвали сроки сдачи в эксплуатацию Красноперекопских ВОС

Ввод в эксплуатацию водоочистного сооружения "Красноперекопский ВОС" произойдет согласно графику в 2024 году. В уходящем году были выполнены все подготовительные работы.
"Эксплуатация данного объекта позволит обеспечить качественной питьевой водой более 40 тысяч крымчан и достичь целевых показателей нацпроекта "Чистая Вода", – сообщили в пресс-службе МинЖКХ Крыма.
Пожарная машина
14:57
Два человека погибли на пожаре в Севастополе

В Запорожской области открыли движение по мосту в составе сухопутного маршрута в Крым

Это часть большой работы, которая позволяет как можно быстрее интегрировать дороги новых регионов в единый транспортно-логистический каркас страны, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Специалисты ГК "Автодор" отремонтировали опоры, пролетные строения и откосы насыпи береговых опор. Также восстановили барьерное и перильное ограждение, нанесли разметку и установили дорожные знаки", – уточнил Хуснуллин.
Герб прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
16:07
Помогла прокуратура: 23 сироты в Севастополе смогли купить квартиры

Крыму вновь угрожают подтопления

В региональном главке сообщили о сильных дождях, которые могут обрушиться на полуостров 8 и 9 декабря.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 8 декабря, ночью и утром 9 декабря в Крыму ожидаются местами сильные дожди, усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
Портфель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
12:51
Главу Инкермана сняли с должности в связи с утратой доверия
 
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23:02Главное за день: 8 декабря
22:44Бюджет Севастополя на 2024 год превысил 60 миллиардов рублей
22:24На ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублей
22:12Главные новости Крыма: 8 декабря
21:43За незаконный вылов в Донузлаве осуждены двое крымчан
21:12Грузите вагоны фурами: Украина придумала новый способ перевозок в Польшу
20:45Журналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"
20:38Снова дожди и порывистый ветер: прогноз погоды на выходные от ФОБОС
20:02Русских нет: на Украине приняли закон о нацменьшинствах
19:33Дело об МРТ: экс-глава депзрава Севастополя осужден на три года
19:16Демонтаж "дома Пляса" в Балаклаве не навредит даче Фата Моргана
18:52Грустная подачка: Германия выделила Киеву 250 снарядов и 11 беспилотников
18:27Ограничение движения в Симферополе на выходных – где закроют проезд
18:01Когда достроят Красноперекопские водоочистные сооружения – ответ МинЖКХ
17:38По мосту в составе сухопутного маршрута в Крым запустили движение
17:16Композицию "Герои Керчи" открыли в честь погибших в ходе СВО керчанах
17:02В Севастополе за год арестовали имущество коррупционеров на 25 млн рублей
16:52Счет на тысячи: названы потери ВСУ за неделю сражений
16:43ВСУ лишились пяти самолетов и вертолета за неделю боев
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