https://crimea.ria.ru/20231208/glavnye-novosti-kryma-8-dekabrya-1133407148.html

Главные новости Крыма: 8 декабря

Главные новости Крыма: 8 декабря - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Главные новости Крыма: 8 декабря

Журналисты РИА Новости Крым получили награды в трех номинациях конкурса "Журналист года". Экс-главу горздрава Севастополя осудили на три года за превышение... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T22:12

2023-12-08T22:12

2023-12-08T23:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Журналисты РИА Новости Крым получили награды в трех номинациях конкурса "Журналист года". Экс-главу горздрава Севастополя осудили на три года за превышение служебных полномочий. В Балаклаве начался демонтаж так называемого "дома Пляса". В МинЖКХ назвали сроки сдачи в эксплуатацию Красноперекопских водоочистных сооружений. В Запорожской области запустили движение по мосту в составе сухопутного маршрута в Крым. В Керчи загорелся газопровод, без газа остались около 18 тысяч человек. Крыму угрожают подтопления из-за сильных дождей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Журналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"Работы журналистов крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" были представлены среди победителей в трех номинациях ежегодной премии "Журналист года".Дмитрий Макеев и Сергей Георгиев стали лучшими в номинации "Военный корреспондент года". В номинации "Легенда журналистики" победил ведущий радио "Спутник в Крыму" Борис Левин. Лауреатом премии стала шеф-редактор Евгения Мартыненко.Пожар на газопроводе в КерчиКрупный пожар произошел в ночь на пятницу на газопроводе среднего давления, была остановлена работа крупной котельной, без газа остались 18 тысяч абонентов.На месте ЧП работали сотрудники МЧС, дежурили полицейские и росгвардейцы. Ликвидировали пожар в 6 часов утра. Как сообщил РИА Новости Крым главный инженер "Крымгазсети" Николай Середа, критичных повреждений и серьезных последствий для инфраструктуры нет."В 12.30 ремонтно-восстановительные работы на газопроводе среднего давления в районе промбазы по ул. Генерала Петрова в Керчи окончены. Керченское управление "Крымгазсети" приступило к пуско–наладочным работам по возобновлению газоснабжения потребителей", – сообщили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".Дело об МРТ: экс-глава горздрава Севастополя осужден на три годаЭкс-глава департамента здравоохранения Севастополя приговорен к трем годам лишения свободы условно с дальнейшим испытательным сроком в пять лет."В 2015 году он заключил госконтракт на поставку магнитно-резонансного томографа "Престиж-15" на заведомо неисполнимых по срокам условиях. Далее он подписал акт приемки-передачи до ввода оборудования в эксплуатацию. В результате поставщику была произведена выплата из средств субсидии федерального бюджета в размере более 77 млн рублей, а также средств бюджета Севастополя в размере свыше четырех миллионов рублей", – сообщили в пресс-службы прокуратуры города.При этом фактически поставка томографа была выполнена лишь в феврале 2017 года. В эксплуатацию оборудование не введено. В дальнейшем произошел его выход из строя, что исключило возможность его использования по назначению.В Балаклаве начался демонтаж "дома Пляса"В Балаклаве на Таврической набережной начался демонтаж так называемого "дома Пляса", расположенного по соседству с объектом культурного наследия."Переговорил с руководителем проекта Алексеем Емченко насчет соседнего, важного для нас объекта культурного наследия "Дача инженера Завадского Фата Моргана". Алексей Сергеевич заверил, что работают "ювелирно", здание сверху укрыли специальной защитной сеткой. Из-за стесненных условий специалисты применяют современные технологии – специальные роботизированные перфораторы, которыми управляют на расстоянии", – сообщил губернатор Михаил Развожаев.В МинЖКХ назвали сроки сдачи в эксплуатацию Красноперекопских ВОСВвод в эксплуатацию водоочистного сооружения "Красноперекопский ВОС" произойдет согласно графику в 2024 году. В уходящем году были выполнены все подготовительные работы."Эксплуатация данного объекта позволит обеспечить качественной питьевой водой более 40 тысяч крымчан и достичь целевых показателей нацпроекта "Чистая Вода", – сообщили в пресс-службе МинЖКХ Крыма.В Запорожской области открыли движение по мосту в составе сухопутного маршрута в КрымЭто часть большой работы, которая позволяет как можно быстрее интегрировать дороги новых регионов в единый транспортно-логистический каркас страны, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин."Специалисты ГК "Автодор" отремонтировали опоры, пролетные строения и откосы насыпи береговых опор. Также восстановили барьерное и перильное ограждение, нанесли разметку и установили дорожные знаки", – уточнил Хуснуллин.Крыму вновь угрожают подтопленияВ региональном главке сообщили о сильных дождях, которые могут обрушиться на полуостров 8 и 9 декабря."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 8 декабря, ночью и утром 9 декабря в Крыму ожидаются местами сильные дожди, усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.

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https://crimea.ria.ru/20231208/ogranichenie-dvizheniya-v-simferopole-na-vykhodnykh--gde-zakroyut-proezd-1133345611.html

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https://crimea.ria.ru/20231208/v-sevastopole-za-god-arestovali-imuschestvo-korruptsionerov-na-25-mln-rubley-1133388224.html

https://crimea.ria.ru/20231208/dva-cheloveka-pogibli-na-pozhare-v-sevastopole-1133394482.html

https://crimea.ria.ru/20231208/pomogla-prokuratura-23-siroty-v-sevastopole-smogli-kupit-kvartiry-1133399433.html

https://crimea.ria.ru/20231208/glavu-inkermana-snyali-s-dolzhnosti-v-svyazi-s-utratoy-doveriya-1133390802.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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